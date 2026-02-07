Иван Алыпов: «У Непряевой с лыжами в скиатлоне были проблемы. Сегодня здорово отработали сервисмены шведок»

Алыпов: у Непряевой с лыжами в скиатлоне были некоторые проблемы.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Турине Иван Алыпов оценил выступление Дарьи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх (17-е место).

«Я, конечно, смотрел эту гонку и очень переживал за Дашу. Ничего сверхъестественного не случилось, и было видно, что с лыжами у Даши сегодня были некоторые проблемы.

Но это объективный фактор, ведь мы на Олимпиаде не обладаем такой суперкомандой сервисменов, которые есть и у шведов, и у норвежцев. А в таких сложных погодных условиях, когда снег еще не растаял, а только-только начинает таять и становится как вата, подобрать лыжи и смазку – это просто суперзадача.

Поэтому сегодня здорово отработали сервисмены, которые отлично подобрали лыжи для шведок.



Это те важные факторы, которые сегодня дополнительно не позволили Даше быть ближе к лидерам. Мне кажется, что ей не стоит опускать руки, у нее есть все шансы для того, чтобы поймать удачу за хвост. И показать на Олимпийских играх свой самый лучший результат.

Я надеюсь, что удача будет ей сопутствовать, а мы будем передавать ей свои флюиды энергии. Как и Савелию Коростылеву, и всем остальным нашим российским спортсменам», – сказал Алыпов.