Иван Алыпов: «У Непряевой с лыжами в скиатлоне были проблемы. Сегодня здорово отработали сервисмены шведок»
Бронзовый призер Олимпийских игр в Турине Иван Алыпов оценил выступление Дарьи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх (17-е место).
«Я, конечно, смотрел эту гонку и очень переживал за Дашу. Ничего сверхъестественного не случилось, и было видно, что с лыжами у Даши сегодня были некоторые проблемы.
Но это объективный фактор, ведь мы на Олимпиаде не обладаем такой суперкомандой сервисменов, которые есть и у шведов, и у норвежцев. А в таких сложных погодных условиях, когда снег еще не растаял, а только-только начинает таять и становится как вата, подобрать лыжи и смазку – это просто суперзадача.
Поэтому сегодня здорово отработали сервисмены, которые отлично подобрали лыжи для шведок.
Это те важные факторы, которые сегодня дополнительно не позволили Даше быть ближе к лидерам. Мне кажется, что ей не стоит опускать руки, у нее есть все шансы для того, чтобы поймать удачу за хвост. И показать на Олимпийских играх свой самый лучший результат.
Я надеюсь, что удача будет ей сопутствовать, а мы будем передавать ей свои флюиды энергии. Как и Савелию Коростылеву, и всем остальным нашим российским спортсменам», – сказал Алыпов.
В итоге произошел отсев уже на втором кругу и зацепиться не удалось даже за вторую группу, а на спусках Даша пока не может добирать группу, так как слишком осторожничает.
Если Даша хочет дальше быть высоко в протоколе, нужно вставать работать за опытными лыжницами (Нисканен, Венг), они идут более ровно всю дистанцию, чем топовые шведки и есть шанс не накушаться к шестому километру из 20.
Кто лучше эту комбинацию подберет, у того лыжи лучше и поедут. На скатке может пара полететь, а потом через 5 км "встать".
Там целая наука на самом деле и у таких профи есть свои секреты, конечно.
Я на чемпионаты области две пары лыж готовил около полутора часов. А у них этих топовых пар десяток и более, готовят их по-разному, сервис после скатки сужает выбор до 2-3 пар для спортсмена, чтобы он сам уже решил, на какой бежать гонку.