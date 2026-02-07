  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Иван Алыпов: «У Непряевой с лыжами в скиатлоне были проблемы. Сегодня здорово отработали сервисмены шведок»
9

Иван Алыпов: «У Непряевой с лыжами в скиатлоне были проблемы. Сегодня здорово отработали сервисмены шведок»

Алыпов: у Непряевой с лыжами в скиатлоне были некоторые проблемы.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Турине Иван Алыпов оценил выступление Дарьи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх (17-е место).

«Я, конечно, смотрел эту гонку и очень переживал за Дашу. Ничего сверхъестественного не случилось, и было видно, что с лыжами у Даши сегодня были некоторые проблемы.

Но это объективный фактор, ведь мы на Олимпиаде не обладаем такой суперкомандой сервисменов, которые есть и у шведов, и у норвежцев. А в таких сложных погодных условиях, когда снег еще не растаял, а только-только начинает таять и становится как вата, подобрать лыжи и смазку – это просто суперзадача.

Поэтому сегодня здорово отработали сервисмены, которые отлично подобрали лыжи для шведок.
 
Это те важные факторы, которые сегодня дополнительно не позволили Даше быть ближе к лидерам. Мне кажется, что ей не стоит опускать руки, у нее есть все шансы для того, чтобы поймать удачу за хвост. И показать на Олимпийских играх свой самый лучший результат.

Я надеюсь, что удача будет ей сопутствовать, а мы будем передавать ей свои флюиды энергии. Как и Савелию Коростылеву, и всем остальным нашим российским спортсменам», – сказал Алыпов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Иван Алыпов
logoДарья Непряева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
logoлыжные гонки
РИА Новости
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У шведок лыжи были нормальные, но не прям супер. Шлинн на Фриду накатывала на спусках и это не только засчет бОльшего веса. Все решает подготовка и умение раскладываться по дистанции. Дарья изначально глубокого в группе шла хотя знает, что групповых покатушек у девушек не бывает.

В итоге произошел отсев уже на втором кругу и зацепиться не удалось даже за вторую группу, а на спусках Даша пока не может добирать группу, так как слишком осторожничает.

Если Даша хочет дальше быть высоко в протоколе, нужно вставать работать за опытными лыжницами (Нисканен, Венг), они идут более ровно всю дистанцию, чем топовые шведки и есть шанс не накушаться к шестому километру из 20.
Капитан-очевидность
Комментарий удален пользователем
Ответ sergey2022
Комментарий удален пользователем
Там много нюансов не только погодных. Состав снега играет роль (старый, новый), а в данном случае вообще комбинированный: искусственный, настреленный из пушек, плюс свежий. Вроде как 2 дня назад там был снегопад. Профи же не берут один парафин и наносят его утюгом, там целая комбинация. Базовый парафин, чтобы почистить скользящую поверхность, далее парафин гоночный (с конкретным погодным диапазоном) + порошок (ускоритель в обиходе). После чистки уже накатку ставят, делая насечки на определённый тип снега на скользяке.

Кто лучше эту комбинацию подберет, у того лыжи лучше и поедут. На скатке может пара полететь, а потом через 5 км "встать".
Там целая наука на самом деле и у таких профи есть свои секреты, конечно.

Я на чемпионаты области две пары лыж готовил около полутора часов. А у них этих топовых пар десяток и более, готовят их по-разному, сервис после скатки сужает выбор до 2-3 пар для спортсмена, чтобы он сам уже решил, на какой бежать гонку.
Ответ Александр Исаев
Там много нюансов не только погодных. Состав снега играет роль (старый, новый), а в данном случае вообще комбинированный: искусственный, настреленный из пушек, плюс свежий. Вроде как 2 дня назад там был снегопад. Профи же не берут один парафин и наносят его утюгом, там целая комбинация. Базовый парафин, чтобы почистить скользящую поверхность, далее парафин гоночный (с конкретным погодным диапазоном) + порошок (ускоритель в обиходе). После чистки уже накатку ставят, делая насечки на определённый тип снега на скользяке. Кто лучше эту комбинацию подберет, у того лыжи лучше и поедут. На скатке может пара полететь, а потом через 5 км "встать". Там целая наука на самом деле и у таких профи есть свои секреты, конечно. Я на чемпионаты области две пары лыж готовил около полутора часов. А у них этих топовых пар десяток и более, готовят их по-разному, сервис после скатки сужает выбор до 2-3 пар для спортсмена, чтобы он сам уже решил, на какой бежать гонку.
Все правильно, плюс зависит и от структуры лыж. Может быть нужной структуры и не оказалось.
быстор переобуваються эти испирты --то медали будут , то вах вой -лыжи не бежали , опыта нет , трасса не такая
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Максим Вылегжанин: «Непряева хорошо боролась на своей первой дистанции на Олимпиаде. Она получила колоссальный опыт»
7 февраля, 14:13
Дарья Непряева: «Ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка. Очень сильно расстроена»
7 февраля, 14:06
Юрий Бородавко: «Падение помешало Непряевой в скиатлоне. Может, сбило дыхание. Да и в психологическом плане это очень сильно сбивает»
7 февраля, 13:58
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, США – 2-е, Швейцария – 3-я
сегодня, 19:10
Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде
сегодня, 18:37
Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Илар, Симпсон-Ларсен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 18:18
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
сегодня, 16:55
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
сегодня, 16:44
Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»
сегодня, 16:07
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
сегодня, 16:02
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
сегодня, 14:24
Шведская фристайлистка Лундхольм – первый открытый трансгендер в истории зимних Олимпиад – не прошла квалификацию в могуле
сегодня, 13:21
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем