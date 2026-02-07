МОК может снять санкции с российского спорта (The New York Times)

МОК может отменить санкции в отношении российского спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК ) может снять санкции с российского спорта, сообщает The New York Times со ссылкой на заседание организации в Милане.

Накануне в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартовали зимние Олимпийские игры-2026.

«Россия столкнулась с рядом санкций и отстранений от Олимпийских игр – сначала из-за допинга, а затем из-за боевых действий на Украине. Но на двухдневном заседании МОК в Милане на этой неделе, перед началом зимних Игр, члены комитета выразили готовность приветствовать возвращение России на главные соревнования», – сообщает издание.

Отмечается, что глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш призвал к более четким руководящим принципам, чтобы гарантировать, что Россия не будет несправедливо отстранена, учитывая множество других конфликтов по всему миру.

«Мы не можем быть политической организацией», – заявил Элиаш.

Снятие санкций поддержал глава Международного паралимпийского комитета (МПК ) Эндрю Парсонс. В сентябре прошлого года МПК допустил российских паралимпийцев на соревнования с флагом и гимном.

«Бойкоты никогда ничего не решали. Наказанию подвергаются только спортсмены», – сказал Парсонс.

К Олимпийским играм-2026 в Италии допущены 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

The New York Times приводит комментарии некоторых российских спортсменов.

«Я не чувствую никакого дополнительного давления. Независимо от того, большая у нас команда или ограниченная, как сейчас, я сосредоточен на том, чтобы показать свой лучший результат», – сказал лыжник Савелий Коростелев .

«Есть позитивные тенденции для российского спорта на мировой арене. Допускается больше людей, больше федераций получают допуск к участию. Надеюсь, что в будущем – уже в следующем году – больше не будет «нейтральных спортсменов», – отметил ски-альпинист Никита Филиппов.

«У тех, кто погружен в мир спорта, сохраняется ощущение, что полное возвращение к международным соревнованиям уже не за горами», – приводит The New York Times слова журналиста Спортса’’ Владимира Иванова.

