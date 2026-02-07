139

МОК может снять санкции с российского спорта (The New York Times)

МОК может отменить санкции в отношении российского спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) может снять санкции с российского спорта, сообщает The New York Times со ссылкой на заседание организации в Милане.

Накануне в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартовали зимние Олимпийские игры-2026. 

«Россия столкнулась с рядом санкций и отстранений от Олимпийских игр – сначала из-за допинга, а затем из-за боевых действий на Украине. Но на двухдневном заседании МОК в Милане на этой неделе, перед началом зимних Игр, члены комитета выразили готовность приветствовать возвращение России на главные соревнования», – сообщает издание. 

Отмечается, что глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш призвал к более четким руководящим принципам, чтобы гарантировать, что Россия не будет несправедливо отстранена, учитывая множество других конфликтов по всему миру.

«Мы не можем быть политической организацией», – заявил Элиаш.

Снятие санкций поддержал глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс. В сентябре прошлого года МПК допустил российских паралимпийцев на соревнования с флагом и гимном.

«Бойкоты никогда ничего не решали. Наказанию подвергаются только спортсмены», – сказал Парсонс.

К Олимпийским играм-2026 в Италии допущены 13 российских атлетов в нейтральном статусе. 

The New York Times приводит комментарии некоторых российских спортсменов. 

«Я не чувствую никакого дополнительного давления. Независимо от того, большая у нас команда или ограниченная, как сейчас, я сосредоточен на том, чтобы показать свой лучший результат», – сказал лыжник Савелий Коростелев

«Есть позитивные тенденции для российского спорта на мировой арене. Допускается больше людей, больше федераций получают допуск к участию. Надеюсь, что в будущем – уже в следующем году – больше не будет «нейтральных спортсменов», – отметил ски-альпинист Никита Филиппов. 

«У тех, кто погружен в мир спорта, сохраняется ощущение, что полное возвращение к международным соревнованиям уже не за горами», – приводит The New York Times слова журналиста Спортса’’ Владимира Иванова. 

Инфантино – за возвращение России. Что именно он сказал и что это значит?

Политика
Прямо по ходу Олимпиады,как раз к финалу хоккейному успеем подъехать
Ответ МолотПермь
Прямо по ходу Олимпиады,как раз к финалу хоккейному успеем подъехать
И в овертайме приложить канадцев 👍😁
Ответ МолотПермь
Прямо по ходу Олимпиады,как раз к финалу хоккейному успеем подъехать
Есть же, что на ЧМ по хоккею энхаэловцы приезжают на плей-офф, примерно такое же. Можно даже чтоб победители Олимпиады сыграли суперсерию с командой Ротенберга:)
Ответ Правая нога Месси
а может и не снять)
Вы смогли снять — с языка)
Ответ Правая нога Месси
а может и не снять)
Тоже подумал 😁
Главное это сделать во время Олимпиады, чтобы решение ничего сейчас не изменило :)
Ответ Эдуардо Силва
Главное это сделать во время Олимпиады, чтобы решение ничего сейчас не изменило :)
Только недалекие люди не понимают, что снятие бана МОКом, кратно повысит шансы возвращения российского спорта на другие соревнования.
Ответ Эдуардо Силва
Главное это сделать во время Олимпиады, чтобы решение ничего сейчас не изменило :)
Да, точно. Такое решение сейчас, конечно, никак не поможет отборам на летнюю Олимпиаду через 2 года
Вероятность примерно такая же как встретить динозавра на улице)
Может снимут бан, а может не снимут. Когда ключевые лица озвучат принятые решения на советах, тогда это будет заслуживать внимания
Ответ musiclover
Вероятность примерно такая же как встретить динозавра на улице) Может снимут бан, а может не снимут. Когда ключевые лица озвучат принятые решения на советах, тогда это будет заслуживать внимания
нет, с динозавром может встретишь - может не встретишь такого нет
Ответ musiclover
Вероятность примерно такая же как встретить динозавра на улице) Может снимут бан, а может не снимут. Когда ключевые лица озвучат принятые решения на советах, тогда это будет заслуживать внимания
Куда большая вероятность, что будут снимать в час по чайной ложке - там флаг вернут, там юниоров допустят.
К черту пусть идет всем составом этот МОК
Надеюсь ошибиться но я похожие слухи слышал и на ОИ 2018 и на ОИ 2022 поэтому слишком радоваться заранее не хочу . но естественно буду рад если так будет .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Надеюсь ошибиться но я похожие слухи слышал и на ОИ 2018 и на ОИ 2022 поэтому слишком радоваться заранее не хочу . но естественно буду рад если так будет .
В 18 году сборная была допущена
Ответ 4est
В 18 году сборная была допущена
Вы правы , я имел введу Флаг и гимн полное снятие санкций всегда был такой слушок типо а вот на закрытие скорее всего с Флагом .
На играх 2018 МОК обещал, что российские атлеты выйдут на закрытие олимпиады в полном составе с флагом и уже тогда прозвучало заявление, что мы начинаем все с чистого листа, снимая все ограничения с России. Но на олимпиаду в Пекин россияне поехали снова без флага и гимна, ВАДА заявило , что еще рано. Ну, а дальше, все вы знаете о полном запрете выступать на международке, хотя после начала СВО именно МОК мог и должен был, как нейтральная, не политическая организация, как они себя называют, сразу заявить о недопустимости никаких преследований в отношении спортсменов, запретить любые отстранения от соревнований всеми федерациями, подчиненные и полностью зависимые от МОКа. Но МОК сам первый способствовал введению сегодняшних санкций. Потом МОК решил ввести понятие нейтральный спортсмен, что собственно и есть откровенное нарушение прав человека, спортсмена по национальному признаку, уничтожив его принадлежность к родной стране, что всегда осуждалось мировым сообществом и вот теперь слушать эту болтовню про возможности вернуться к нулевому варианту звучит , как издевательство, как даже не двойные , а тройные стандарты, в отношении российских спортсменов, которые лишились карьеры, лишились по сути работы. Может быть МОК заплатит за все убытки , заплатит за свою преступную деятельность в отношении огромной категории людей, ни в чем не повинных людей, которые никак на могли повлиять на ситуацию, по сути МОК создал целую армию заложников и пытался использовать их именно в своих политических целях. Теперь все эти обещания звучат , как кощунство в отношении тысяч спортсменов, заплативших своими карьерами, своими возможными заработками и главное своими возможными титулами. Звучит мерзко и унизительно, особенно когда на глазах у всех, американские военные творят полный беспредел в отношении любой страны, поощряя и сами участвуя в различных военных конфликтах, только вот подобные санкции, как отстранение спортсменов США, здесь не действуют, это оказывается другое, вот вам полное лицемерие самого МОК. Просто мерзавцы, этот МОК со своими решениями.
****,***** (Лавров)
По сути Элиаш признал, что МОК это политическая организация, а не спортивная! Запад все больше расчехляется.😁
Ответ ДМ-1чемпион
По сути Элиаш признал, что МОК это политическая организация, а не спортивная! Запад все больше расчехляется.😁
По сути Элиаш является главным защитником российских спортсменов, а учитывая, что в связях с Россией в отличие от того же Баха никогда замечен не был, то для Элиаша принципы Спорт равных возможностей и Равные возможности для всех - не пустой звук, но российские болельщики способны обо**ать даже защитников российских спортсменов.
Когда Илон Маск инспектировал деятельность USAID он сказал что эта организация не червивое яблоко, а клубок червей. Можно только догадываться насколько мерзкими и подлыми делишками они там занимались.
Скорее всего такое послабление МОК вызвано тем что поток подлости от США против России при Трампе стал ослабевать, а европейские рептилоиды не справляются с задачей глобальной подставы против России.
Ответ заблокированному пользователю
Когда Илон Маск инспектировал деятельность USAID он сказал что эта организация не червивое яблоко, а клубок червей. Можно только догадываться насколько мерзкими и подлыми делишками они там занимались. Скорее всего такое послабление МОК вызвано тем что поток подлости от США против России при Трампе стал ослабевать, а европейские рептилоиды не справляются с задачей глобальной подставы против России.
А какими червяками вы охарактеризуете допинг скандал на ои14? И какие подлости Трамп поекратил, огласите список.
Ответ заблокированному пользователю
Когда Илон Маск инспектировал деятельность USAID он сказал что эта организация не червивое яблоко, а клубок червей. Можно только догадываться насколько мерзкими и подлыми делишками они там занимались. Скорее всего такое послабление МОК вызвано тем что поток подлости от США против России при Трампе стал ослабевать, а европейские рептилоиды не справляются с задачей глобальной подставы против России.
Дмитрий Анатольевич, перелогиньтесь
Лыжи в Telegram
