Карлссон о критике от Йохауг: «Честно говоря, мне все равно. Наверное, она думает, что сегодня была бы на несколько минут впереди меня»
Карлссон о критике от Йохауг: честно говоря, мне все равно.
Шведская лыжница Фрида Карлссон ответила на критику со стороны четырехкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезы Йохауг.
Сегодня Карлссон победила в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Ранее Йохауг в интервью VG заявила, что Фрида не является основным фаворитом в борьбе за медали Олимпиады-2026, и отметила, что шведка «все еще не очень стабильна».
«Честно говоря, мне все равно. Я чувствовала прилив энергии перед гонкой и была очень рада выйти на старт на Олимпийских играх. Такой день, как сегодня, нечасто бывает в карьере. Поэтому я просто наслаждаюсь им.
Наверное, Йохауг думает, что сегодня она была бы на несколько минут впереди меня, если бы у нее была возможность выступить», – сказала Карлссон.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
Терезе надо поздравить новую ОЧ искренне и от души!
С золотой медалью тебя, Фрида!
