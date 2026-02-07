  • Спортс
  • Карлссон о критике от Йохауг: «Честно говоря, мне все равно. Наверное, она думает, что сегодня была бы на несколько минут впереди меня»
Шведская лыжница Фрида Карлссон ответила на критику со стороны четырехкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезы Йохауг. 

Сегодня Карлссон победила в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Ранее Йохауг в интервью VG заявила, что Фрида не является основным фаворитом в борьбе за медали Олимпиады-2026, и отметила, что шведка «все еще не очень стабильна». 

«Честно говоря, мне все равно. Я чувствовала прилив энергии перед гонкой и была очень рада выйти на старт на Олимпийских играх. Такой день, как сегодня, нечасто бывает в карьере. Поэтому я просто наслаждаюсь им. 

Наверное, Йохауг думает, что сегодня она была бы на несколько минут впереди меня, если бы у нее была возможность выступить», – сказала Карлссон. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
Фрида выиграла честно и красиво, и вправе наслаждаться своей победой.
Терезе надо поздравить новую ОЧ искренне и от души!
С золотой медалью тебя, Фрида!
Ответ Olga.t
Фрида выиграла честно и красиво, и вправе наслаждаться своей победой. Терезе надо поздравить новую ОЧ искренне и от души! С золотой медалью тебя, Фрида!
Тереза сказала еще до гонки что Фрида не совершенствуется уже 4 года. В чем немного права смотря на уровень Фридиных выступлений. Я не думаю там было неуважение.
Фрида очень приятная девушка, не мужеподобная с мужскими перекаченными руками , Очень хотелось чтоб она победила! Спасибо ей за красивый бег, и невероятную мощь на всей дистанции! Красотка!
Как хорошо без этого норвежского зомби
Герои вчерашних дней,
Это герои вчерашних дней.
Давайте будем снисходительны,
К героям вчерашних дней.
Герои вчерашних дней,
Это герои вчерашних дней.
Я не хотел бы быть записанным,
В герои вчерашних дней... (с).
Я видел ее глаза, довольно близко. Я никогда не видел таких мертвячих глаз. В глазах Йохауг просто смерть!
Лыжи в Telegram
