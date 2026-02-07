Карлссон о критике от Йохауг: «Честно говоря, мне все равно. Наверное, она думает, что сегодня была бы на несколько минут впереди меня»

Карлссон о критике от Йохауг: честно говоря, мне все равно.

Шведская лыжница Фрида Карлссон ответила на критику со стороны четырехкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезы Йохауг.

Сегодня Карлссон победила в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Ранее Йохауг в интервью VG заявила, что Фрида не является основным фаворитом в борьбе за медали Олимпиады-2026, и отметила, что шведка «все еще не очень стабильна».

«Честно говоря, мне все равно. Я чувствовала прилив энергии перед гонкой и была очень рада выйти на старт на Олимпийских играх. Такой день, как сегодня, нечасто бывает в карьере. Поэтому я просто наслаждаюсь им.

Наверное, Йохауг думает, что сегодня она была бы на несколько минут впереди меня, если бы у нее была возможность выступить», – сказала Карлссон.