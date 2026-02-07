  • Спортс
  Симпсон-Ларсен о падении в скиатлоне: «Диггинс испортила мне гонку. Она сделала это не специально, но это ее вина»
Симпсон-Ларсен о падении в скиатлоне: «Диггинс испортила мне гонку. Она сделала это не специально, но это ее вина»

Лыжница Симпсон-Ларсен: Диггинс испортила мне гонку.

Норвежская лыжница Каролине Симпсон-Ларсен заявила, что американка Джесси Диггингс испортила ей гонку на Олимпиаде-2026. 

Сегодня в Валь-ди-Фьемме прошел женский скиатлон. Диггинс и Симпсон-Ларсен попали в завал в начале гонки. 

Диггинс финишировала восьмой, Симпсон-Ларсен – 13-й. Победу одержала шведка Фрида Карлссон. 

«Это испортило мне гонку. Она сделала это не специально, но это ее вина. Жаль всех, кто пострадал от этого. Я не разговаривала с ней после гонки. Не думаю, что она понимает, что втянула нас в это. Просто грустно», – сказала Симпсон-Ларсен. 

Диггинс отметила, что инцидент произошел по независящим от нее обстоятельствам.

«Произошедшее от меня не зависело. Столкновение случилось в тот момент, когда я потеряла большую часть темпа. Я в лучшей форме в своей жизни, но многое должно сложиться правильно, чтобы можно было добиться успеха», – сказала Диггинс. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Expressen
Чет про лучшую форму в жизни она загнула
Ответ Палка Клэбо
Чет про лучшую форму в жизни она загнула
В Кубке мира она первая, и намного
Ответ Геннадий Томилин
В Кубке мира она первая, и намного
Так топы часто забивают на км , вон Фрида точечно к играм подвелась
