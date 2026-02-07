  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Максим Вылегжанин: «Непряева хорошо боролась на своей первой дистанции на Олимпиаде. Она получила колоссальный опыт»
6

Максим Вылегжанин: «Непряева хорошо боролась на своей первой дистанции на Олимпиаде. Она получила колоссальный опыт»

Вылегжанин: Непряева хорошо боролась на своей первой дистанции на Олимпиаде.

Трехкратный призер Игр Максим Вылегжанин считает, что скиатлон на Олимпиаде хорошо сложился для Дарьи Непряевой. 

Россиянка заняла в гонке 17-е место. Победила шведка Фрида Карлссон. 

«Даша – молодая спортсменка, она хорошо боролась на своей первой дистанции на Олимпийских играх. Темп гонки был довольно высокий, который задавали норвежки и шведка Карлссон.

Я думаю, что Даша получила колоссальный опыт. В каких-то моментах ей не во всем удалось показать себя, в том числе поддержать темп. Но такой темп не удалось выдержать и многим мировым лидерам. А Даша с ними боролась и обыграла кого-то из них.

Поэтому я считаю, что гонка сложилась для Даши в целом хорошо», – сказал Вылегжанин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
РИА Новости
logoОлимпиада-2026
logoлыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoДарья Непряева
logoМаксим Вылегжанин
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уважаю Максима Вылегжанина, только где Непряева боролась,в каком месте, сразу отстала. больше четырех минут отставания это хорошо?
Она не боролась , а выкладывалась на все , на что смогла. Лыжи не борьба и вообще хватит о борьбе. Не достало бороться со всем миром ?
Странно, где там Макс увидел борьбу. Первые 2,5 км…так а смысл? Как только чуть натянули, тут же Даша отлетела. Другое дело, что отлетели и такие люди как Диггинс, Штадлобер..
Шведки в нереально крутых кондициях к началу игр!
Ответ Максим Катебо
Странно, где там Макс увидел борьбу. Первые 2,5 км…так а смысл? Как только чуть натянули, тут же Даша отлетела. Другое дело, что отлетели и такие люди как Диггинс, Штадлобер.. Шведки в нереально крутых кондициях к началу игр!
Так шведки то опытные матёрые тетки)))
В чем опыт то кто то объяснит??? Как обгонять на поворотах или тактику какую применять?
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Олимпиада-2026, 7 февраля, все медали дня: Фон Алльмен взял золото в горных лыжах, Карлссон – в скиатлоне, Непряева – 17-я, Коржова – 12-я на 3000 м в конькобежном спорте
7 февраля, 19:58
Дарья Непряева: «Ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка. Очень сильно расстроена»
7 февраля, 14:06
Юрий Бородавко: «Падение помешало Непряевой в скиатлоне. Может, сбило дыхание. Да и в психологическом плане это очень сильно сбивает»
7 февраля, 13:58
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, США – 2-е, Швейцария – 3-я
сегодня, 19:10
Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде
сегодня, 18:37
Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Илар, Симпсон-Ларсен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 18:18
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
сегодня, 16:55
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
сегодня, 16:44
Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»
сегодня, 16:07
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
сегодня, 16:02
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
сегодня, 14:24
Шведская фристайлистка Лундхольм – первый открытый трансгендер в истории зимних Олимпиад – не прошла квалификацию в могуле
сегодня, 13:21
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем