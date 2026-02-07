Максим Вылегжанин: «Непряева хорошо боролась на своей первой дистанции на Олимпиаде. Она получила колоссальный опыт»
Вылегжанин: Непряева хорошо боролась на своей первой дистанции на Олимпиаде.
Трехкратный призер Игр Максим Вылегжанин считает, что скиатлон на Олимпиаде хорошо сложился для Дарьи Непряевой.
Россиянка заняла в гонке 17-е место. Победила шведка Фрида Карлссон.
«Даша – молодая спортсменка, она хорошо боролась на своей первой дистанции на Олимпийских играх. Темп гонки был довольно высокий, который задавали норвежки и шведка Карлссон.
Я думаю, что Даша получила колоссальный опыт. В каких-то моментах ей не во всем удалось показать себя, в том числе поддержать темп. Но такой темп не удалось выдержать и многим мировым лидерам. А Даша с ними боролась и обыграла кого-то из них.
Поэтому я считаю, что гонка сложилась для Даши в целом хорошо», – сказал Вылегжанин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Шведки в нереально крутых кондициях к началу игр!