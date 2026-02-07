Дарья Непряева: «Ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка. Очень сильно расстроена»

Непряева: ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка.

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась эмоциями после выступления в скиатлоне на Олимпиаде-2026.

Она заняла в гонке 17-е место, отстав от победительницы шведки Фриды Карлссон на четыре минуты.

«Сегодня был ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка. С самого начала она не задалась у меня. На классической части испытывала очень много проблем, трудностей. Было очень тяжело.

Было еще падение, оно окончательно меня выбило на третьем круге. Каша везде, просто лыжа в кашу врезалась – и повела в другой сапог. Какое было падение на первом круге у большей части группы, так же я на третьем улетела.

Коньком чувствовала себя получше, но все равно состояние ужасное, если честно. Очень сильно расстроена.

Сейчас уже идут Олимпийские игры, ни над чем глобально я не поработаю. Просто учту какие-то нюансы. Проработаю в голове какие-то ошибки. Но дело в состоянии, а состояние мое мне не очень нравится. Сегодня себе тройку поставлю за скиатлон.

Ожиданий никаких перед собой не ставлю, потому что можно их не оправдать. Поэтому просто выхожу на гонку и стараюсь показывать максимум, на который готова.

Ощущение, что меня тут больше всех поддерживают! Я на каждом подъеме слышала свое имя. А на старте так вообще кричали только «Даша» – было даже неудобно перед остальными! Классная атмосфера, стараюсь получать удовольствие от стартов. Конечно, хочется большего, но пока вот так», – сказала Непряева в интервью для Okko.