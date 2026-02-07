  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дарья Непряева: «Ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка. Очень сильно расстроена»
74

Дарья Непряева: «Ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка. Очень сильно расстроена»

Непряева: ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка.

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась эмоциями после выступления в скиатлоне на Олимпиаде-2026. 

Она заняла в гонке 17-е место, отстав от победительницы шведки Фриды Карлссон на четыре минуты. 

«Сегодня был ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка. С самого начала она не задалась у меня. На классической части испытывала очень много проблем, трудностей. Было очень тяжело.

Было еще падение, оно окончательно меня выбило на третьем круге. Каша везде, просто лыжа в кашу врезалась – и повела в другой сапог. Какое было падение на первом круге у большей части группы, так же я на третьем улетела.

Коньком чувствовала себя получше, но все равно состояние ужасное, если честно. Очень сильно расстроена.

Сейчас уже идут Олимпийские игры, ни над чем глобально я не поработаю. Просто учту какие-то нюансы. Проработаю в голове какие-то ошибки. Но дело в состоянии, а состояние мое мне не очень нравится. Сегодня себе тройку поставлю за скиатлон.

Ожиданий никаких перед собой не ставлю, потому что можно их не оправдать. Поэтому просто выхожу на гонку и стараюсь показывать максимум, на который готова.

Ощущение, что меня тут больше всех поддерживают! Я на каждом подъеме слышала свое имя. А на старте так вообще кричали только «Даша» – было даже неудобно перед остальными! Классная атмосфера, стараюсь получать удовольствие от стартов. Конечно, хочется большего, но пока вот так», – сказала Непряева в интервью для Okko.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
logoДарья Непряева
logoлыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да ладно вам, молодая, девушка, первый раз с таким давлением, единственная из России лыжница.. Молодец все равно!
Ответ igor0432
Да ладно вам, молодая, девушка, первый раз с таким давлением, единственная из России лыжница.. Молодец все равно!
Пока читал коммент, аж заикаться стал)
Ответ Виталий Цуприк
Пока читал коммент, аж заикаться стал)
Не болей, умник
Результат вполне нормальный и ожидаемый. Не провал, но и выше головы не прыгнула.
Сегодня себе тройку поставлю за биатлонист - что за хрень?!
Ответ Михаил Матвеев
Сегодня себе тройку поставлю за биатлонист - что за хрень?!
Т9 не в курсе про скиатлон
Ответ serginn
Т9 не в курсе про скиатлон
автозамена текста не в курсе про т9
просто лыжа в кашу врезалась – и повела в другой сапог
биатлон на скиатлон уже поправили ))
редактируем новость по комментариям! УРОВЕНЬ!!!
Да уж ... В Италии Дашу многие поддерживают , относятся по- доброму . Молодцы , спасибо . А тут , на спортце ( вроде бы - " российский" сайт) хейтеров и тех , кто неудачам радуется и ждёт их - чуть ли не больше , чем доброжелательных болельщиков...
Зрители в России особо не огорчились, поскольку не очень рассчитывали на ее успех...
Ни Савелий ни Даша не входят в топ уровень, из место двадцатка. И если они заедут в десятку, то будет уже хорошо. В России остались спортсмены на много сильнее и опытнее, которые могли бы бороться за медали.
Ответ Алексей Ларин
Ни Савелий ни Даша не входят в топ уровень, из место двадцатка. И если они заедут в десятку, то будет уже хорошо. В России остались спортсмены на много сильнее и опытнее, которые могли бы бороться за медали.
🤡
Ответ Алексей Ларин
Ни Савелий ни Даша не входят в топ уровень, из место двадцатка. И если они заедут в десятку, то будет уже хорошо. В России остались спортсмены на много сильнее и опытнее, которые могли бы бороться за медали.
А Савелий и Даша разве не обладатели КР?
Нормально выступила.Падение немного сломало.Удачи дальше!
Даша девочка наша золотая, ДЕРЖИСЬ! Забыла разве?! У нас в России за одного битого ДВУХ НЕБИТЫХ дают💪… ты свое еще ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмешь, не на этой, так на следующей ОИ! Мы все-адекватные болельщики -за тебя✊✊✊
Нормально. Призов никто не ждал.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Олимпиада-2026, 7 февраля, все медали дня: Фон Алльмен взял золото в горных лыжах, Карлссон – в скиатлоне, Непряева – 17-я, Коржова – 12-я на 3000 м в конькобежном спорте
7 февраля, 19:58
Юрий Бородавко: «Падение помешало Непряевой в скиатлоне. Может, сбило дыхание. Да и в психологическом плане это очень сильно сбивает»
7 февраля, 13:58
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Карлссон выиграла золото в скиатлоне, Андерссон – 2-я, Венг – 3-я, Непряева – 17-я с отставанием в 4 минуты
7 февраля, 12:55
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, США – 2-е, Швейцария – 3-я
сегодня, 19:10
Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде
сегодня, 18:37
Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Илар, Симпсон-Ларсен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 18:18
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
сегодня, 16:55
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
сегодня, 16:44
Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»
сегодня, 16:07
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
сегодня, 16:02
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
сегодня, 14:24
Шведская фристайлистка Лундхольм – первый открытый трансгендер в истории зимних Олимпиад – не прошла квалификацию в могуле
сегодня, 13:21
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем