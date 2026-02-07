  • Спортс
Юрий Бородавко: «Падение помешало Непряевой в скиатлоне. Может, сбило дыхание. Да и в психологическом плане это очень сильно сбивает»

Бородавко: падение помешало Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде.

Тренер сборной России Юрий Бородавко считает, что падение помешало Дарье Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх. 

Непряева финишировала в гонке 17-й с отставанием в 4 минуты от победительницы Фриды Карлссон из Швеции. 

«Конечно, падение помешало. Может, сбило дыхание. Да и в психологическом плане это очень сильно сбивает спортсменов. Это отнимает очень много эмоциональных сил.

Мы знаем Непряеву как специалистку в классическом стиле. Будем надеяться, что она сможет еще проявить себя в полной мере», — сказал Бородавко.

«Мы надеялись на более лучший результат, предпосылки были. Можно сказать, что первая гонка не удалась, учитывая падение, которое могло психологически сказаться. Всё может быть.

Не будем строго судить Дашу, Олимпиада продолжается. Мы знаем, что Непряева больше специалист в классическом стиле, а не в коньковом. Из-за падения она потеряла всего 10-15 секунд, а проигрыш большой», – приводит слова Бородавко Metaratings. 

Согласен. Так бы выиграла с отрывом!
И Джесси Диггинс, и Симпсон-Ларсен все назло нашей «звездочке» (С) Окко) упали прямо на первом круге! Ни стыда у них, ни совести!!!
Ответ TandF
И Джесси Диггинс, и Симпсон-Ларсен все назло нашей «звездочке» (С) Окко) упали прямо на первом круге! Ни стыда у них, ни совести!!!
Это что за поток мыслей?
Она и кубке России на таких дистанциях в этом сезоне занимала 9,10 места. Так что все закономерно.
Вот для чего эти оправдания? Непряева бегает так,как подготовлена.Если бы не падение,то что? С чего взяли,что Непряева будет бороться за подиум,кто только об этом не говорил,если она в этом сезоне бегала середнячком на российских соревнованиях? У нас есть лыжницы сильнее,другое дело,что их не допустили ,а так,попала на ОИ,пусть бегает так,как получится,не нужно мечтать о медалях, их не будет.Даже один из наших сильных лыжников Коростелев ,вряд ли, попадет в призы.
