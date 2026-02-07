Карлссон о победе в скиатлоне: «Я чувствовала себя машиной»

Фрида Карлссон о золоте Олимпиады в скиатлоне: я чувствовала себя машиной.

Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о победе в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года.

«Я чувствовала себя машиной. Я никогда так не любила лыжи, как сегодня.

Не знаю, осознала ли я уже победу. Сегодня было так здорово, у нас были замечательные лыжи, все получилось. И теперь я на вершине», – сказала Карлссон.

Второй в гонке финишировала еще одна шведка Эбба Андерссон , третьей – норвежка Хайди Венг. Россиянка Дарья Непряева заняла 17-е место.