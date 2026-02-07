Карлссон о победе в скиатлоне: «Я чувствовала себя машиной»
Фрида Карлссон о золоте Олимпиады в скиатлоне: я чувствовала себя машиной.
Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о победе в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года.
«Я чувствовала себя машиной. Я никогда так не любила лыжи, как сегодня.
Не знаю, осознала ли я уже победу. Сегодня было так здорово, у нас были замечательные лыжи, все получилось. И теперь я на вершине», – сказала Карлссон.
Второй в гонке финишировала еще одна шведка Эбба Андерссон, третьей – норвежка Хайди Венг. Россиянка Дарья Непряева заняла 17-е место.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Expressen
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Удачи!