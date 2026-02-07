43

Карлссон о победе в скиатлоне: «Я чувствовала себя машиной»

Фрида Карлссон о золоте Олимпиады в скиатлоне: я чувствовала себя машиной.

Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о победе в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года. 

«Я чувствовала себя машиной. Я никогда так не любила лыжи, как сегодня.

Не знаю, осознала ли я уже победу. Сегодня было так здорово, у нас были замечательные лыжи, все получилось. И теперь я на вершине», – сказала Карлссон. 

Второй в гонке финишировала еще одна шведка Эбба Андерссон, третьей – норвежка Хайди Венг. Россиянка Дарья Непряева заняла 17-е место.

Ну надо сказать, смотрелось эффектно, без вопросов.
Ты есть машина, Фрида! Автоконцерн Volvo завидует твоей мощи и выносливости) и откуда столько сил у этой белокурой красотки, такой же феномен как и мощный теннис Рыбакиной при такой же стройности
Мощно прошла всю дистанцию
И не распласталась на финише) Ну, видно, что поймала и кураж, и настроение, и погоду, и все, что можно. Лыжи, как сами несли.
Еще не отошел от победы Лены на АО, как Фридв добавила радости и красоты.. еще 6 лет назад, когда она минуту у Терезы на 30ке в Холменколене отыграла и в 20 оет выиграла свою первую индивидуальную гонку на КМ, было ясно что олимпийское золото лишь вопрос времени..
Сегодня просто вынесла всех, красавица
Хорошее начало стать Королевой лыж!
Удачи!
Машиной с пропеллером
В общем, машиной ты сегодня и оказалась. Как ушла от Эббы на втором круге конька, так и все закончилось
Молодец, очень уверенная победа! Создалось впечатление если бы на финише кто то навязал ей борьбу, она без проблем ещё добавила!
