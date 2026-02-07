Фото
Лыжница Дарья Непряева упала в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Дарья Непряева упала в скиатлоне на Олимпиаде-2026.

Российская лыжница Дарья Непряева упала в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 

Падение произошло незадолго до окончания первого этапа гонки. 

После смены лыж россиянка уступала лидеру гонки 1 минуту и 37 секунд. 

ФОТО: скриншот трансляции Okko. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Беда. Главное что-бы руки не опустила. ОИ только начались
Беда. Главное что-бы руки не опустила. ОИ только начались
Шансов на медали изначально не было
Шансов на медали изначально не было
Непряева о медалях и речи не вела,какие медали,если она среди своих лыжниц в этом сезоне не лидировала? Разве отдадут на ОИ призовые места такие сильные монстры,если и на кубке мира не отдавали, на ОИ еще больше оставили позади,на падение ссылаться не стоит,много лыжниц было в гонке, некоторые упали,но среди некоторых обязательно оказалась и наша.Завтра еще Коростелев упадет,может быть,не один раз.
Я валюсь такая вся в Дольче Габбана…
Я валюсь такая вся в Дольче Габбана…
Экстремизмом попахивает
Неинтересная гонка совсем, ни одной разборки на финише не ожидается.
Неинтересная гонка совсем, ни одной разборки на финише не ожидается.
Все разборки прошли на дистанции. Нужно не финиш смотреть, а всю гонку
Все разборки прошли на дистанции. Нужно не финиш смотреть, а всю гонку
Изюменкт на торте не было, так понятно. С такими гонками без конкуренции лыжи нткто смотреть не будет.
Даша никогда не будет Наташей по уровню. Пока Наташа отрабатывала спуски, Даша собирает коллекции сумок.
Саве на заметку бы.
За одного парня еще страшнее)
Этот коварный спуск! На классике трижды прошла нормально, а вот на коньковым не удержалась!
Этот коварный спуск! На классике трижды прошла нормально, а вот на коньковым не удержалась!
Потому что устала, концентрация снизилась. Вот и ошибки
Потому что устала, концентрация снизилась. Вот и ошибки
Да, согласен. Техника у Даши вроде есть, а вот физики не хватает.
Губерниев уже высказался о разгильдяйстве по этому поводу? Небось, если он был главой федерации, такого бы не произошло!))
Вообще не понимаю чем она у сорина занимается. В спринте никакая, в дистанционных гонках ничего не показывает.для того, чтобы хоть что то показывать, нужно начинать очень сильно пахать и сорин для этого явно не подходит
На протяжение десятков лет я ждал ОИ, и почему-то больше зимние…
Столько ностальгии и радостных моментов (иногда не очень, привет Латыпову)…
И вот мы смотрим как наша спортсменка падает в борьбе за двадцатку …
Тьфу!
Всего лишили в плане спорта и культуры боления ….
А что все и всегда должны за медали бороться???
Лишили, досадно, а куда деваться? Мы люди маленькие, там наверху без нас разберутся, им виднее.
