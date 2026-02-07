Лыжница Дарья Непряева упала в скиатлоне на Олимпиаде-2026
Дарья Непряева упала в скиатлоне на Олимпиаде-2026.
Российская лыжница Дарья Непряева упала в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Падение произошло незадолго до окончания первого этапа гонки.
После смены лыж россиянка уступала лидеру гонки 1 минуту и 37 секунд.
ФОТО: скриншот трансляции Okko.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Столько ностальгии и радостных моментов (иногда не очень, привет Латыпову)…
И вот мы смотрим как наша спортсменка падает в борьбе за двадцатку …
Тьфу!
Всего лишили в плане спорта и культуры боления ….