Лыжница Дарья Непряева упала в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Дарья Непряева упала в скиатлоне на Олимпиаде-2026.

Российская лыжница Дарья Непряева упала в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Падение произошло незадолго до окончания первого этапа гонки.

После смены лыж россиянка уступала лидеру гонки 1 минуту и 37 секунд.

ФОТО: скриншот трансляции Okko.