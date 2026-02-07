  • Спортс
Двукратная олимпийская чемпионка Ди Чента о допуске россиян: «Лучшие спортсмены мира всегда должны соревноваться»

Ди Чента о допуске россиян: лучшие спортсмены мира всегда должны соревноваться.

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 1994 года Мануэла Ди Чента высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026. 

«Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри во время открывавшего сессию выступления отметила, что мы обсуждаем, работаем и занимаемся спортом, и что спорт — для каждого. Это четкий посыл.

Лучшие спортсмены мира всегда должны соревноваться. Хорошо, когда между спортсменами есть соперничество. Это и есть настоящее соревнование», – заявила Ди Чента.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Мануэла Ди Чента
logoМОК
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
Мануэлу помню по Лиллехаммеру. Всегда классная была. Респект
Ответ Нефтяник001
Мануэлу помню по Лиллехаммеру. Всегда классная была. Респект
Комментарий скрыт
Ответ TandF
Комментарий скрыт
В Газу, Каракас ?
Мануэла была королевой лыжни и ею же остаётся
