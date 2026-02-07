Двукратная олимпийская чемпионка Ди Чента о допуске россиян: «Лучшие спортсмены мира всегда должны соревноваться»
Ди Чента о допуске россиян: лучшие спортсмены мира всегда должны соревноваться.
Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 1994 года Мануэла Ди Чента высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026.
«Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри во время открывавшего сессию выступления отметила, что мы обсуждаем, работаем и занимаемся спортом, и что спорт — для каждого. Это четкий посыл.
Лучшие спортсмены мира всегда должны соревноваться. Хорошо, когда между спортсменами есть соперничество. Это и есть настоящее соревнование», – заявила Ди Чента.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Мануэлу помню по Лиллехаммеру. Всегда классная была. Респект
В Газу, Каракас ?
Респект!
Мануэла была королевой лыжни и ею же остаётся
