Двукратная олимпийская чемпионка Ди Чента о допуске россиян: «Лучшие спортсмены мира всегда должны соревноваться»

Ди Чента о допуске россиян: лучшие спортсмены мира всегда должны соревноваться.

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 1994 года Мануэла Ди Чента высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026.

«Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри во время открывавшего сессию выступления отметила, что мы обсуждаем, работаем и занимаемся спортом, и что спорт — для каждого. Это четкий посыл.

Лучшие спортсмены мира всегда должны соревноваться. Хорошо, когда между спортсменами есть соперничество. Это и есть настоящее соревнование», – заявила Ди Чента.