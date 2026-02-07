МОК о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств»

В МОК отреагировали на свист израильским спортсменам на открытии Олимпиады-2026.

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс призвал болельщиков уважительно относиться ко всем спортсменам на Олимпиаде-2026.

Накануне сборную Израиля и вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали на открытии Игр в Милане.

«Что касается спортсменов и сборных, нам не хотелось бы, чтобы кто-либо из них сталкивался с неодобрительными возгласами. Мы ожидаем уважительного поведения по отношению ко всем.

Одна из олимпийских идей — спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств. И очень важно, чтобы для атлетов создавалась благоприятная среда, чтобы они могли показать себя.

Вчера об этом говорила глава МОК. Знаю, что итальянские болельщики любят спорт, когда они увидят великолепные выступления любых команд, я уверен, что они их поддержат», – сказал Адамс.