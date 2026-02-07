  • Спортс
МОК о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств»

В МОК отреагировали на свист израильским спортсменам на открытии Олимпиады-2026.

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс призвал болельщиков уважительно относиться ко всем спортсменам на Олимпиаде-2026. 

Накануне сборную Израиля и вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали на открытии Игр в Милане.

«Что касается спортсменов и сборных, нам не хотелось бы, чтобы кто-либо из них сталкивался с неодобрительными возгласами. Мы ожидаем уважительного поведения по отношению ко всем.

Одна из олимпийских идей — спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств. И очень важно, чтобы для атлетов создавалась благоприятная среда, чтобы они могли показать себя.

Вчера об этом говорила глава МОК. Знаю, что итальянские болельщики любят спорт, когда они увидят великолепные выступления любых команд, я уверен, что они их поддержат», – сказал Адамс. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Пха-хахахаха
Ответ Julia_uliaj
Пха-хахахаха
Действительно, смешно
Ответ Julia_uliaj
Пха-хахахаха
Я аж хрюкнул, как только это прочитал)
Белорусские спортсмены сейчас подавились))
Которые наказаны даже за правительство не своей страны))
Ответ Элла Бурс
Белорусские спортсмены сейчас подавились)) Которые наказаны даже за правительство не своей страны))
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
У нас на Байконуре даже закреплены номера Российские с кодом региона;)
Казахстан спокойно в Олимпиаде участвует))
Да ладно!?
А наши спортсмены отвечают за всё.
Спортс, ну введите исключение для использование мата, где есть тег МОК. Именно для реакции на такой тип лицемерия и жопокрутства он лучше всего подходит!
Перевод – Американских и израильских спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств.
Серьезно? Я что-то недопонял. А за что тогда сборную России наказали? :)
Ответ alexnew
Серьезно? Я что-то недопонял. А за что тогда сборную России наказали? :)
А белорусов?
Как насчет российских спортсменов?!! За что их наказывают??? Мерзкие лицемеры!
Ответ Snegirochka
Как насчет российских спортсменов?!! За что их наказывают??? Мерзкие лицемеры!
Так то не спортсмены, а муравьи пол ногами
Ответ Snegirochka
Как насчет российских спортсменов?!! За что их наказывают??? Мерзкие лицемеры!
Комментарий скрыт
МОК просто открыто врёт и показывает двойные стандарты так нагло, как это только вообще возможно. До синей Луны просто.
«Спортсменов нельзя наказывать за действия правительства» - именно поэтому наши спортсмены четыре года стоят дома… двуличные тва…
Ответ Raphanus
«Спортсменов нельзя наказывать за действия правительства» - именно поэтому наши спортсмены четыре года стоят дома… двуличные тва…
..ри😈
Ответ Raphanus
«Спортсменов нельзя наказывать за действия правительства» - именно поэтому наши спортсмены четыре года стоят дома… двуличные тва…
рищи!!! 🤬
Рекомендуем