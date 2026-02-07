  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Стрем победила на нормальном трамплине, Превц – 2-я, Маруяма – 3-я
30

⚡ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Стрем победила на нормальном трамплине, Превц – 2-я, Маруяма – 3-я

Норвежка Стрем победила на Олимпиаде в женских прыжках с трамплина.

7 февраля на Олимпиаде в Милане-2026 разыграли медали в женских прыжках с нормального трамплина. Победу одержала норвежка Анна Одине Стрем. 

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Прыжки с трамплина

Женщины

Нормальный трамплин (HS107)

1. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 267,3 балла (136,9 м + 130,4 м)

2. Ника Превц (Словения) – 266,2 (135,9 + 130,3)

3. Нодзоми Маруяма (Япония) – 261,8 (135,7 + 126,1)

4. Лиза Эдер (Австрия) – 257,3 (130,4 + 126,9)

5. Эйрин Мария Квандал (Норвегия) – 254,9 (131,9 + 123,0)

6. Хейди Тросеруд (Норвегия) – 248,6 (128,2 + 120,4)

7. Селина Фрайтаг (Германия) – 244,7 (123,2 + 121,5)

8. Ника Водан (Словения) – 242,5 (126,3 + 116,2)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Катарина Шмид (Альтхаус)
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
Селина Фрайтаг
Эбигейл Стрейт
результаты
logoНодзоми Маруяма
logoСара Таканаси
logoАнна Одине Стрем
logoНика Водан
logoЛиза Эдер
logoНика Превц
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Агнес Райш
logoОлимпиада-2026
logoсборная Канады жен
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
прыжки с трамплина
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На Нике Превц просто лица нет. Так расстроена серебру.
Ответ Оранжевый штурм
На Нике Превц просто лица нет. Так расстроена серебру.
Золото уже повесила на себя
Не тот Превц. Расходимся.
Вот и сенсация... Не очень хороша была Ника, дрогнула. Теперь посмотрим на брата
Где такого комментатора на ЕС нашли? Мало того, что, я извиняюсь, картавит, но это ладно, так еще и происходящее оценивает совершенно не адекватно..
Норге с почином по золоту. В первый день взяли полный комплект медалей.
бесстрашные девочки . сверху вниз смотреть - обделаться , а они еще и съезжают и прыгают .
Вот. Это. Апсет.
Доминатор сезона проигрывает 1.1 балла. Будет ещё шанс взять золото на большом трамплине и в миксте.
С детства за Нику.)
Ответ Rygeek
С детства за Нику.)
Хитренький)
Мы во всех смыслах расстроены(((
Маруяма вышла из небольшого кризиса, в котором была недавно. Два подиума на последнем этапе КМ и тут бронза.
Маруяму с бронзой
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Авербух об открытии Олимпиады-2026 в Италии: «По-прежнему никому не удается дотянуться до уровня, который был показан нами в Сочи»
7 февраля, 08:53
Мусаев о судьях в РПЛ: «Арбитры бывают слишком строги, пытаясь показать свою значимость. Уважаю тех, кто выстраивает диалог – даже если он скажет: «Олегович, мы ошиблись, давайте поспокойнее»
5 февраля, 14:23
Драйзайтль и Шмид будут знаменосцами Германии на открытии Олимпиады
4 февраля, 19:16
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, США – 2-е, Швейцария – 3-я
сегодня, 19:10
Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде
сегодня, 18:37
Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Илар, Симпсон-Ларсен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 18:18
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
сегодня, 16:55
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
сегодня, 16:44
Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»
сегодня, 16:07
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
сегодня, 16:02
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
сегодня, 14:24
Шведская фристайлистка Лундхольм – первый открытый трансгендер в истории зимних Олимпиад – не прошла квалификацию в могуле
сегодня, 13:21
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем