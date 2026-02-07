⚡ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Стрем победила на нормальном трамплине, Превц – 2-я, Маруяма – 3-я
Норвежка Стрем победила на Олимпиаде в женских прыжках с трамплина.
7 февраля на Олимпиаде в Милане-2026 разыграли медали в женских прыжках с нормального трамплина. Победу одержала норвежка Анна Одине Стрем.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Прыжки с трамплина
Женщины
Нормальный трамплин (HS107)
1. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 267,3 балла (136,9 м + 130,4 м)
2. Ника Превц (Словения) – 266,2 (135,9 + 130,3)
3. Нодзоми Маруяма (Япония) – 261,8 (135,7 + 126,1)
4. Лиза Эдер (Австрия) – 257,3 (130,4 + 126,9)
5. Эйрин Мария Квандал (Норвегия) – 254,9 (131,9 + 123,0)
6. Хейди Тросеруд (Норвегия) – 248,6 (128,2 + 120,4)
7. Селина Фрайтаг (Германия) – 244,7 (123,2 + 121,5)
8. Ника Водан (Словения) – 242,5 (126,3 + 116,2)
Норге с почином по золоту. В первый день взяли полный комплект медалей.
Доминатор сезона проигрывает 1.1 балла. Будет ещё шанс взять золото на большом трамплине и в миксте.