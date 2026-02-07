⚡ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Стрем победила на нормальном трамплине, Превц – 2-я, Маруяма – 3-я

Норвежка Стрем победила на Олимпиаде в женских прыжках с трамплина.

7 февраля на Олимпиаде в Милане-2026 разыграли медали в женских прыжках с нормального трамплина. Победу одержала норвежка Анна Одине Стрем. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия Прыжки с трамплина Женщины Нормальный трамплин (HS107) 1. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 267,3 балла (136,9 м + 130,4 м) 2. Ника Превц (Словения) – 266,2 (135,9 + 130,3) 3. Нодзоми Маруяма (Япония) – 261,8 (135,7 + 126,1) 4. Лиза Эдер (Австрия) – 257,3 (130,4 + 126,9) 5. Эйрин Мария Квандал (Норвегия) – 254,9 (131,9 + 123,0) 6. Хейди Тросеруд (Норвегия) – 248,6 (128,2 + 120,4) 7. Селина Фрайтаг (Германия) – 244,7 (123,2 + 121,5) 8. Ника Водан (Словения) – 242,5 (126,3 + 116,2)