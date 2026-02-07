  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Панжинский считает Коростелева и Непряеву претендентами на медали Олимпиады: «Мы можем рассчитывать на пьедестал в двух дисциплинах»
5

Панжинский считает Коростелева и Непряеву претендентами на медали Олимпиады: «Мы можем рассчитывать на пьедестал в двух дисциплинах»

Панжинский назвал российских лыжников претендентами на медали ОИ в двух гонках.

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский считает, что российские лыжники могут взять две медали на Играх-2026 в Италии.

На соревнованиях выступят Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Сегодня, 7 февраля, пройдет женский скиатлон.

«В принципе, мы можем рассчитывать на попадание на пьедестал в двух дисциплинах. В скиатлоне и марафоне классикой. В классике Дарья и Савелий выступают чуть лучше, нежели в коньке. Так что шансы у нас действительно есть.

Мои доводы основаны на выступлениях ребят на Кубке мира. Савелий Коростелев несколько раз попадал в десятку. Был 9-м, дважды 8-м, 5-м и 4-м. Даша Непряева становилась 6-й в масс-старте на «Тур де Ски», у нее было два 8-х места. Все это говорит о том, что они – претенденты на медали на этой Олимпиаде.

Когда я в 2010 году стал серебряным призером Игр в Ванкувере, до этого на этапах Кубка мира занимал 10-е, 8-е и 5-е места. Так что все реально. Если где-то удача улыбнется нашим спортсменам, если сумеют справиться с психологическим давлением, если не заболеют (а мы уже слышим про проблемы со здоровьем в норвежской сборной), то шансы на пьедестал, думаю, есть.

При этом если Савелий и Дарья вернутся из Италии без медалей, я бы точно не называл такой результат катастрофой. Даже попадание в десятку для наших спортсменов в ряде гонок можно будет расценивать как определенный успех. Но я все-таки надеюсь, что Савелий и Дарья в ближайшие две недели впишут свои имена в историю мирового спорта!» – написал Панжинский в колонке на «СЭ».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСавелий Коростелев
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
logoДарья Непряева
logoКубок мира
logoлыжные гонки
logoТур де Ски
logoАлександр Панжинский
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да забегали они в восьмерку, но от призовой тройки по времени были далеко. Скорее всего в призах не будут, очень минимальные шансы. На данный момент их потолок быть в восьмерке.
Также могут рассчитывать на медали все остальные ха ха
Да не могут они ни на, что рассчитывать. К сожалению. Зачем этот весь пафос.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Александр Панжинский: «Верю, что одну медальку на Олимпиаде лыжники должны зацепить. Чуть больше веры в безбашенность Коростелева»
6 февраля, 13:33
FIS показала комбинезоны, в которых Коростелев и Непряева побегут на Олимпиаде
6 февраля, 01:45Видео
Бородавко о соперниках российских лыжников на Олимпиаде: «Ярко выделяются норвежцы. Остальные команды затихарились»
5 февраля, 21:14
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, США – 2-е, Швейцария – 3-я
сегодня, 19:10
Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде
сегодня, 18:37
Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Илар, Симпсон-Ларсен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 18:18
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
сегодня, 16:55
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
сегодня, 16:44
Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»
сегодня, 16:07
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
сегодня, 16:02
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
сегодня, 14:24
Шведская фристайлистка Лундхольм – первый открытый трансгендер в истории зимних Олимпиад – не прошла квалификацию в могуле
сегодня, 13:21
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем