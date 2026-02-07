Панжинский считает Коростелева и Непряеву претендентами на медали Олимпиады: «Мы можем рассчитывать на пьедестал в двух дисциплинах»

Панжинский назвал российских лыжников претендентами на медали ОИ в двух гонках.

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский считает, что российские лыжники могут взять две медали на Играх-2026 в Италии.

На соревнованиях выступят Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Сегодня, 7 февраля, пройдет женский скиатлон.

«В принципе, мы можем рассчитывать на попадание на пьедестал в двух дисциплинах. В скиатлоне и марафоне классикой. В классике Дарья и Савелий выступают чуть лучше, нежели в коньке. Так что шансы у нас действительно есть.

Мои доводы основаны на выступлениях ребят на Кубке мира. Савелий Коростелев несколько раз попадал в десятку. Был 9-м, дважды 8-м, 5-м и 4-м. Даша Непряева становилась 6-й в масс-старте на «Тур де Ски», у нее было два 8-х места. Все это говорит о том, что они – претенденты на медали на этой Олимпиаде.

Когда я в 2010 году стал серебряным призером Игр в Ванкувере, до этого на этапах Кубка мира занимал 10-е, 8-е и 5-е места. Так что все реально. Если где-то удача улыбнется нашим спортсменам, если сумеют справиться с психологическим давлением, если не заболеют (а мы уже слышим про проблемы со здоровьем в норвежской сборной), то шансы на пьедестал, думаю, есть.

При этом если Савелий и Дарья вернутся из Италии без медалей, я бы точно не называл такой результат катастрофой. Даже попадание в десятку для наших спортсменов в ряде гонок можно будет расценивать как определенный успех. Но я все-таки надеюсь, что Савелий и Дарья в ближайшие две недели впишут свои имена в историю мирового спорта!» – написал Панжинский в колонке на «СЭ».