Вероника Степанова: «В большом спорте нет «почти», есть секундомер, протокол и первое место. Хотя бы раз – но так, чтобы обсуждали годы спустя. Остальное – для дискуссий в мелких чатиках»
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова считает, что на главных стартах нужно бороться только за победу.
Степанова процитировала в своем телеграм-канале слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева: «Россия ездит только за золотом на соревнования». Далее лыжница написала:
«Не за участием, не за «опытом», не за фотографией с аккредитацией. За победой!
Оправдываться за результаты и объяснять, почему «мы почти смогли» на главном старте сезона? В большом спорте нет «почти». Есть секундомер, протокол и первое место. Хотя бы раз – но так, чтобы пересматривали и обсуждали годы спустя. Все остальное – для дискуссий в мелких чатиках.
Когда страна с традициями начинает стесняться слова «победа», она проигрывает еще до старта. Поэтому логика простая – выходить на старт, когда ты готов бороться за победу», – написала Степанова.
Сегодня, 7 февраля, российская лыжница Дарья Непряева выступит в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.
В общем, Никуля Пропаганда всё тем же по тому же месту 😄
Вероника, напомни сколько личных побед и подиумов у тебя на кубке мира, ЧМ и ОИ?
Такое себе даже Клэбо не позволяет говорить, имея сотню побед в карьере.
Он не парится, чего там сама Степашка выиграла
Бороться они естественно будут за самые высокие места, но от отсутствия медалей не станут хуже. Опыт тоже немаловажен.
Кстати, никто не обсуждает годы спустя победу Степановой, а только ее лозунги и речи еженедельно в мелких чатиках. Именно здесь она теперь звезда, а не в спорте, тем более на мировой арене.
На ОИ участники без ее напутствий разберутся и расставят приоритеты.
Вы ж вроде сами ратуете за скрепы и традиции Игр, а нихера оказывается не знаете
Если она уже сейчас несёт такую дичь – представляете что будет в 50+?