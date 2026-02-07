Вероника Степанова: «В большом спорте нет «почти», есть секундомер, протокол и первое место. Хотя бы раз – но так, чтобы обсуждали годы спустя. Остальное – для дискуссий в мелких чатиках»

Лыжница Степанова: в большом спорте нет «почти», есть первое место.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова считает, что на главных стартах нужно бороться только за победу.

Степанова процитировала в своем телеграм-канале слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева: «Россия ездит только за золотом на соревнования ». Далее лыжница написала:

«Не за участием, не за «опытом», не за фотографией с аккредитацией. За победой!

Оправдываться за результаты и объяснять, почему «мы почти смогли» на главном старте сезона? В большом спорте нет «почти». Есть секундомер, протокол и первое место. Хотя бы раз – но так, чтобы пересматривали и обсуждали годы спустя. Все остальное – для дискуссий в мелких чатиках.

Когда страна с традициями начинает стесняться слова «победа», она проигрывает еще до старта. Поэтому логика простая – выходить на старт, когда ты готов бороться за победу», – написала Степанова.

Сегодня, 7 февраля, российская лыжница Дарья Непряева выступит в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.