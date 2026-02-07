  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вероника Степанова: «В большом спорте нет «почти», есть секундомер, протокол и первое место. Хотя бы раз – но так, чтобы обсуждали годы спустя. Остальное – для дискуссий в мелких чатиках»
Вероника Степанова: «В большом спорте нет «почти», есть секундомер, протокол и первое место. Хотя бы раз – но так, чтобы обсуждали годы спустя. Остальное – для дискуссий в мелких чатиках»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова считает, что на главных стартах нужно бороться только за победу.

Степанова процитировала в своем телеграм-канале слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева: «Россия ездит только за золотом на соревнования». Далее лыжница написала:

«Не за участием, не за «опытом», не за фотографией с аккредитацией. За победой!

Оправдываться за результаты и объяснять, почему «мы почти смогли» на главном старте сезона? В большом спорте нет «почти». Есть секундомер, протокол и первое место. Хотя бы раз – но так, чтобы пересматривали и обсуждали годы спустя. Все остальное – для дискуссий в мелких чатиках.

Когда страна с традициями начинает стесняться слова «победа», она проигрывает еще до старта. Поэтому логика простая – выходить на старт, когда ты готов бороться за победу», – написала Степанова.

Сегодня, 7 февраля, российская лыжница Дарья Непряева выступит в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
logoВероника Степанова
logoлыжные гонки
ОКР
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Как много пуха и перьев от спортсменки, которая в настоящее время занимает мощное пятнадцатое место в общем зачёте Кубка России) Что ж тогда принимала участие во всех этих гонках, раз за победу не боролась?) Да и в олимпийском спринте, если мне не изменяет память, даже до финала (Топ6) не дошла, но всё равно же вышла на старт) Как раз-таки и опыт, и участие - это очень ценные шаги на пути к победам, потому что чемпионом никто не рождается, это путь, который надо пройти со всеми его неудачами.
В общем, Никуля Пропаганда всё тем же по тому же месту 😄
Не было там никакого процента на попадание в медали. Время в полуфинале она показала 8-е из 12. Вышедшие из её полуфинала Диггинс и Рибом в финале стали 3 и 6 из 6 соответственно. Про Топ10 это вы уже за неё додумываете, ничего такого в её словах нет.
За победой только ездят. Ага))
Вероника, напомни сколько личных побед и подиумов у тебя на кубке мира, ЧМ и ОИ?

Такое себе даже Клэбо не позволяет говорить, имея сотню побед в карьере.
А как же, "главное -- не победа, а участие?!" В современной конъюнктуре для наших спортсменов вполне актуально.
Бороться они естественно будут за самые высокие места, но от отсутствия медалей не станут хуже. Опыт тоже немаловажен.

Кстати, никто не обсуждает годы спустя победу Степановой, а только ее лозунги и речи еженедельно в мелких чатиках. Именно здесь она теперь звезда, а не в спорте, тем более на мировой арене.
На ОИ участники без ее напутствий разберутся и расставят приоритеты.
...если бы у Степановой была сейчас возможность принять участие в КМ и ОИ, она бы пешком туда дошла.
Опять эта женщина облила грязью всех спортсменов, которым не удалось занять первое место. Так тогда вообще спорт нужно закрывать , на зимней Олимпиаде вообще шесть стран останутся и в каждой по несколько спортсменов. Степанова реально такая недалекая или просто прикалывается? 😳
У женщины просто от оглушительных мировых побед и семейного счастья (всем на зависть) мозг окончательно коней отвязал ))))
Фраза «Главное не победа, а участие» это неофициальный девиз Олимпийских игр, популяризированный основателем современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном

Вы ж вроде сами ратуете за скрепы и традиции Игр, а нихера оказывается не знаете
У человека ровно одна большая победа, причём в эстафете. Лицемерие этих людей конечно не перестает поражать. Странно, что она всё ещё зачем-то бегает, давно уже могла бы в Госдуме сидеть.

Если она уже сейчас несёт такую дичь – представляете что будет в 50+?
Просто позорище. Как она вообще могла такое сказать? Попасть в топ-100 — большой успех.
"хотя бы раз" это явно про себя. Подфартило тогда Степашке в команду эстафеты попасть ))
Больше всего Степанова боится забвения, постоянно разгоняя в мелких чатиках....
Как она достала своими победами. Олимпиада- праздник спорта, не всем быть олимпийскими чемпионами.
А чего ж ты тогда завоевала только одно золото, да и то в эстафете?
