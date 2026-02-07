Решение об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады примут по ходу Игр
Решение об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады примут по ходу Игр.
Решение об участии нейтральных спортсменов в церемонии закрытия Олимпийских игр-2026 в Италии примут в течение соревнований.
Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК). В нейтральном статусе в Играх-2026 участвуют россияне и белорусы, они не были допущены до парада спортсменов 6 февраля.
Церемония закрытия пройдет 22 февраля.
«Решения об участии индивидуальных нейтральных спортсменов [в церемонии закрытия] еще нет. Оно будет принято во время Олимпиады», – заявили в пресс-службе МОК.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
На закрытие будут, наверное, пинками загонять бесплатно.
Видимо без них была бы пустота на трибунах