  • Решение об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады примут по ходу Игр
Решение об участии нейтральных спортсменов в церемонии закрытия Олимпийских игр-2026 в Италии примут в течение соревнований.

Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК). В нейтральном статусе в Играх-2026 участвуют россияне и белорусы, они не были допущены до парада спортсменов 6 февраля.

Церемония закрытия пройдет 22 февраля.

«Решения об участии индивидуальных нейтральных спортсменов [в церемонии закрытия] еще нет. Оно будет принято во время Олимпиады», – заявили в пресс-службе МОК.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
На открытие олимпиады там особого ажиотажа не было, хоть был и заполнен стадион к началу представления.
На закрытие будут, наверное, пинками загонять бесплатно.
Нормально у тебя горит
Так сказали волонтеров пригнали
Видимо без них была бы пустота на трибунах
Они же нейтральные спортсмены. Вы их проверяли от и до, что бы вообще никаких мыслей/высказываний даже не было о России. Никакой связи с Россией, никакой символики. Почему у них особое положение в итоге? При чём как у ущербных каких-то...
А какой смысл? Пройти без флага в куртке AIN? Не велика потеря
Спойлер: Их не впустят, разумеется, в целях безопасности.
на парижской олимпиаде нейтральных спортсменов не допустили к участию в церемонии закрытия.полагаю,на зимней олимпиаде в италии будут руководствоваться опытом парижской олимпиады,как часто изъясняется ковентри
Многие наши уже скорее всего уедут, да и в Верону добираться не так близко. У той же Непряевой в последний день гонка в горном кластере. Разве что трансляцию организуют для участия по удалёнке.
Если наши что-то выиграют - разрешат
Где-то я уже это слышал что-то похожее на других ОИ .
