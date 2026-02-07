  • Спортс
  • Болельщики пронесли флаг России на открытие Олимпиады-2026 в Милане: «Не было никаких вопросов, мы спокойно прошли на стадион»
Болельщики пронесли флаг России на открытие Олимпиады-2026 в Милане: «Не было никаких вопросов, мы спокойно прошли на стадион»

Болельщики пронесли флаг России на церемонию открытия Олимпиады-2026 в Милане.

Болельщики пронесли российский флаг на трибуны стадиона «Сан-Сиро» перед церемонией открытия Олимпийских игр-2026 в Милане, сообщает «Спорт-Экспресс».

Зрители гуляли с флагом по нижнему ярусу трибун, делая фото на глазах у стюардов. Никаких претензий им не предъявили, отмечает издание.

Согласно требованиям Международного олимпийского комитета (МОК), демонстрация российской символики не допускается во время Игр-2026.

Позже Евгений Бурденюк, один из болельщиков, рассказал о решении принести флаг на церемонию открытия.

«Пронести вообще не было никаких проблем – прошли легко. Ну, как легко: у нас забрали пауэрбанк и стик для камеры, их не разрешили пронести. А вот на флаг вообще никто не обратил внимания – с ним не было никаких вопросов, мы спокойно прошли на стадион.

Мы даже не думали, что с флагом может быть какая-то проблема, вообще этому значения не придавали. Спокойно спустились вниз, в нашем секторе прошли, сфотографировались на фоне стадиона. Все волонтеры спокойно отодвинулись, охрана пропустила, дали сделать фото – без напряжения, без вопросов. Мы сделали снимки и ушли», – сказал Бурденюк.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Что за паника в комментариях, мол отстанят наших теперь. Успокойтесь, на Олимпиаде нет спортсменов сборной России, есть нейтральные спортсмены из России.
Ответ Простой человек
Что за паника в комментариях, мол отстанят наших теперь. Успокойтесь, на Олимпиаде нет спортсменов сборной России, есть нейтральные спортсмены из России.
Комментарий скрыт
Ответ Простой человек
Что за паника в комментариях, мол отстанят наших теперь. Успокойтесь, на Олимпиаде нет спортсменов сборной России, есть нейтральные спортсмены из России.
"Мы сделали снимки и ушли" -очередной флаговтык
"Мы сделали снимки и ушли" И даже не скрывают.
Ответ Katerina Sunny
"Мы сделали снимки и ушли" И даже не скрывают.
а главное зачем? показать миру типа плевали мы на всех
Ответ refrabelle
а главное зачем? показать миру типа плевали мы на всех
Мир и так это знает.
Сейчас жалобу накатают по этим "умникам" и снимут даже тех, кого допустили.
Может в этом и была цель этих "патриотов"?
А с каких пор флаг своей страны для комментаторов ветки - стыд и позор?
Плевали на всех - правильно сделали. Все давно плюют на всех, давно пора перестать играть в рыцарей. Дисквалифицируют кого? Спортсменов? За флаг своей страны, который принесли люди на стадион? Можно и на допинг проверить зрителей с этим флагом, и если он есть, а он есть в любом случае, то дисквалифицировать спортсменов.
Когда эти люди научатся любить и уважать себя, и свою страну,вопрос риторический
Ответ Франческо Тотти
А с каких пор флаг своей страны для комментаторов ветки - стыд и позор? Плевали на всех - правильно сделали. Все давно плюют на всех, давно пора перестать играть в рыцарей. Дисквалифицируют кого? Спортсменов? За флаг своей страны, который принесли люди на стадион? Можно и на допинг проверить зрителей с этим флагом, и если он есть, а он есть в любом случае, то дисквалифицировать спортсменов. Когда эти люди научатся любить и уважать себя, и свою страну,вопрос риторический
Комментарий скрыт
Думаю там секьюрити не до этого была и флаг России от Сербии там никто не различит ;)
Ответ Serh08
Думаю там секьюрити не до этого была и флаг России от Сербии там никто не различит ;)
Комментарий скрыт
Ответ Plusha2112
Комментарий скрыт
МОК запретил, а организаторы нет? Тупо звучит. Скорее всего такие волонтёры там как и организаторы - все там на букву Ю.
Да чего вы разнылись? Нет там россиян. Кого дисквалифицировать? Олимпионики и все остальные.
Нууу такое....из-за пары неадекватов могут дисквалифицировать тех, кто всю жизнь к этому шел, а они эти еще и гордятся
Ответ refrabelle
Нууу такое....из-за пары неадекватов могут дисквалифицировать тех, кто всю жизнь к этому шел, а они эти еще и гордятся
Не должны , они сейчас не от ОКР вроде едут хотя я всех этих юридических нюансов не знаю но знаю другое если захотят и так найдут к чему придраться
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Не должны , они сейчас не от ОКР вроде едут хотя я всех этих юридических нюансов не знаю но знаю другое если захотят и так найдут к чему придраться
Никто никакими юридическими нюансами не руководствуется! Если очень надо....
На Олимпиаде нет сборной России,есть нейтральные спортсмены. А болельщики,они везде болельщики.
Работал в защите бренда в Сочи. Именно это подразделение ("Функция") ОКОГ занимается в том числе и вопросом предотвращения подобных случаев, а ещё защитой от партизанского маркетинга и прочими диковинными делами. У нас например, австрийцы приходили с флагами своей страны, где недвусмысленно рекламируется пиво Stiegl. Предотвратить нереально. Написали в МОК. Тот ничего не сделал.
Так вот, на месте не крутят за флаги. Это лишний резонанс. Стараются работать по-тихому или вообще спускают на тормозах. В данном случае фотофиксацию факта скорее всего отправили уровнем выше. Там решат, как быть. Но, повторюсь, вряд ли будут ловить и изымать.
Ответ Konstantin Obukhov
Работал в защите бренда в Сочи. Именно это подразделение ("Функция") ОКОГ занимается в том числе и вопросом предотвращения подобных случаев, а ещё защитой от партизанского маркетинга и прочими диковинными делами. У нас например, австрийцы приходили с флагами своей страны, где недвусмысленно рекламируется пиво Stiegl. Предотвратить нереально. Написали в МОК. Тот ничего не сделал. Так вот, на месте не крутят за флаги. Это лишний резонанс. Стараются работать по-тихому или вообще спускают на тормозах. В данном случае фотофиксацию факта скорее всего отправили уровнем выше. Там решат, как быть. Но, повторюсь, вряд ли будут ловить и изымать.
разберутся. Показательно лишить Шенгена пожизненно, хай в китай ездят
Сейчас главное, чтобы на спортсменах не отыгрались...
Волонтёры могут спокойно не знать, чей это флаг.
