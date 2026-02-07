Болельщики пронесли флаг России на открытие Олимпиады-2026 в Милане: «Не было никаких вопросов, мы спокойно прошли на стадион»
Болельщики пронесли российский флаг на трибуны стадиона «Сан-Сиро» перед церемонией открытия Олимпийских игр-2026 в Милане, сообщает «Спорт-Экспресс».
Зрители гуляли с флагом по нижнему ярусу трибун, делая фото на глазах у стюардов. Никаких претензий им не предъявили, отмечает издание.
Согласно требованиям Международного олимпийского комитета (МОК), демонстрация российской символики не допускается во время Игр-2026.
Позже Евгений Бурденюк, один из болельщиков, рассказал о решении принести флаг на церемонию открытия.
«Пронести вообще не было никаких проблем – прошли легко. Ну, как легко: у нас забрали пауэрбанк и стик для камеры, их не разрешили пронести. А вот на флаг вообще никто не обратил внимания – с ним не было никаких вопросов, мы спокойно прошли на стадион.
Мы даже не думали, что с флагом может быть какая-то проблема, вообще этому значения не придавали. Спокойно спустились вниз, в нашем секторе прошли, сфотографировались на фоне стадиона. Все волонтеры спокойно отодвинулись, охрана пропустила, дали сделать фото – без напряжения, без вопросов. Мы сделали снимки и ушли», – сказал Бурденюк.
Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Сейчас жалобу накатают по этим "умникам" и снимут даже тех, кого допустили.
Может в этом и была цель этих "патриотов"?
Плевали на всех - правильно сделали. Все давно плюют на всех, давно пора перестать играть в рыцарей. Дисквалифицируют кого? Спортсменов? За флаг своей страны, который принесли люди на стадион? Можно и на допинг проверить зрителей с этим флагом, и если он есть, а он есть в любом случае, то дисквалифицировать спортсменов.
Когда эти люди научатся любить и уважать себя, и свою страну,вопрос риторический
Так вот, на месте не крутят за флаги. Это лишний резонанс. Стараются работать по-тихому или вообще спускают на тормозах. В данном случае фотофиксацию факта скорее всего отправили уровнем выше. Там решат, как быть. Но, повторюсь, вряд ли будут ловить и изымать.