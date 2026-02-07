Болельщики пронесли флаг России на открытие Олимпиады-2026 в Милане: «Не было никаких вопросов, мы спокойно прошли на стадион»

Болельщики пронесли флаг России на церемонию открытия Олимпиады-2026 в Милане.

Болельщики пронесли российский флаг на трибуны стадиона «Сан-Сиро» перед церемонией открытия Олимпийских игр-2026 в Милане, сообщает «Спорт-Экспресс».

Зрители гуляли с флагом по нижнему ярусу трибун, делая фото на глазах у стюардов. Никаких претензий им не предъявили, отмечает издание.

Согласно требованиям Международного олимпийского комитета (МОК), демонстрация российской символики не допускается во время Игр-2026.

Позже Евгений Бурденюк, один из болельщиков, рассказал о решении принести флаг на церемонию открытия.

«Пронести вообще не было никаких проблем – прошли легко. Ну, как легко: у нас забрали пауэрбанк и стик для камеры, их не разрешили пронести. А вот на флаг вообще никто не обратил внимания – с ним не было никаких вопросов, мы спокойно прошли на стадион.

Мы даже не думали, что с флагом может быть какая-то проблема, вообще этому значения не придавали. Спокойно спустились вниз, в нашем секторе прошли, сфотографировались на фоне стадиона. Все волонтеры спокойно отодвинулись, охрана пропустила, дали сделать фото – без напряжения, без вопросов. Мы сделали снимки и ушли», – сказал Бурденюк.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

ФОТО