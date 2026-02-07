  • Спортс
Сборную Израиля и вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали на открытии Олимпиады-2026 в Милане

Делегацию сборной Израиля, а также вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали во время парада спортсменов на открытии Олимпиады-2026 в Милане.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что американскую команду при этом встретили без неодобрительных возгласов, но они появились, когда на большом экране стадиона «Сан-Сиро» показали Вэнса.

6 февраля в Милане прошли акции протеста против агентов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которая занимается обеспечением безопасности на Олимпиаде. В январе сотрудники ICE были причастны к случаям стрельбы в американском Миннеанаполисе, это привело к двум жертвам среди местных жителей.

Ранее в Италии также проходили протесты против действий Израиля в секторе Газа.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Reuters
99 комментариев
Сколько адвокатов то. То есть россиян отменили справедливо, а освистывать израиль и сша нельзя, это другое. Поразительное лицемерие «либерах»
Ответ ПаркПобеды
Сколько адвокатов то. То есть россиян отменили справедливо, а освистывать израиль и сша нельзя, это другое. Поразительное лицемерие «либерах»
Комментарий скрыт
Ответ ПаркПобеды
Сколько адвокатов то. То есть россиян отменили справедливо, а освистывать израиль и сша нельзя, это другое. Поразительное лицемерие «либерах»
Комментарий скрыт
Правильно сделали.Почему Израилю разрешили участие в ОИ.
Ответ Дуда
Правильно сделали.Почему Израилю разрешили участие в ОИ.
Комментарий скрыт
Ответ Геннадий Томилин
Комментарий скрыт
А израиль решил этих заложников вместе с мирными палестинцами в землю и бетон закатать, освободили так сказать))
Ахахах,красавцы итальянцы
Ответ Magista_17
Ахахах,красавцы итальянцы
Не, это точно российские хакеры)))))
Ответ Magista_17
Ахахах,красавцы итальянцы
Какие итальянцы? Туда миллионы палестинцев набежали.
Правила должны быть для всех едины. И никаких «это другое». Взялись за политику отмены? Ок. Но тогда для всех. В противном случае — это политика двойных стандартов и лицемерие. Так что освистали по делу.
Ответ c.0l3ncka
Правила должны быть для всех едины. И никаких «это другое». Взялись за политику отмены? Ок. Но тогда для всех. В противном случае — это политика двойных стандартов и лицемерие. Так что освистали по делу.
Комментарий скрыт
Ответ c.0l3ncka
Правила должны быть для всех едины. И никаких «это другое». Взялись за политику отмены? Ок. Но тогда для всех. В противном случае — это политика двойных стандартов и лицемерие. Так что освистали по делу.
Комментарий скрыт
А сборную амеров чего не освистали, смелости не хватило?
Ответ chepushilka_
А сборную амеров чего не освистали, смелости не хватило?
Там пол стадиона было американцев, когда вышла Америка там безумие просто какое то творилось, никого так не встречали)
Ответ chepushilka_
А сборную амеров чего не освистали, смелости не хватило?
а сборная-то при чём
Ну про израиль не заметил. Несколько человек рядом свистнули, но апплодировало все же гораздо больше.
а Евреи при этом радовались, потому что знают - у того кто свистит денег не будет....
Ну освистали и освистали. Если бы все недопонимания заканчивались так...
Украине кстати громко аплодировали
Ответ Илья Александров_1116468028
Украине кстати громко аплодировали
А Венесуэле?
Ответ Slucky90
А Венесуэле?
Честно говоря не запомнил. А они были?
Рекомендуем