Сборную Израиля и вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали на открытии Олимпиады-2026 в Милане

Сборную Израиля и вице-президента США Вэнса освистали на открытии Олимпиады-2026.

Делегацию сборной Израиля, а также вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали во время парада спортсменов на открытии Олимпиады-2026 в Милане.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что американскую команду при этом встретили без неодобрительных возгласов, но они появились, когда на большом экране стадиона «Сан-Сиро» показали Вэнса.

6 февраля в Милане прошли акции протеста против агентов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которая занимается обеспечением безопасности на Олимпиаде. В январе сотрудники ICE были причастны к случаям стрельбы в американском Миннеанаполисе, это привело к двум жертвам среди местных жителей.

Ранее в Италии также проходили протесты против действий Израиля в секторе Газа.

Олимпиада открыта! Как это было