Олимпиада-2026. Горные лыжи. Фон Алльмен взял золото в скоростном спуске, Францони – 2-й, Парис – 3-й, Одерматт – 4-й

Швейцарский горнолыжник Фон Алльмен выиграл золото Олимпиады в скоростном спуске.

На Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли первый комплект медалей. Швейцарский горнолыжник Франьо Фон Алльмен взял золото в скоростном спуске.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Горные лыжи

Скоростной спуск, мужчины

1. Франьо Фон Алльмен (Швейцария) – 1.51,61

2. Джованни Францони (Италия) – 0,20

3. Доминик Парис (Италия) – 0,50

4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,70

5. Алексис Монне (Швейцария) – 0,75

6. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,77

7. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 0,97

8. Нильс Аллегре (Франция) – 1,19

9. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 1,39

10. Кайл Негомир (США) – 1,59

11. Маттиа Кассе (Италия) – 1,67

12. Миха Хробат (Словения) – 1,69