Олимпиада-2026. Горные лыжи. Фон Алльмен взял золото в скоростном спуске, Францони – 2-й, Парис – 3-й, Одерматт – 4-й

Швейцарский горнолыжник Фон Алльмен выиграл золото Олимпиады в скоростном спуске.

На Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли первый комплект медалей. Швейцарский горнолыжник Франьо Фон Алльмен взял золото в скоростном спуске.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Горные лыжи

Скоростной спуск, мужчины

1. Франьо Фон Алльмен (Швейцария) – 1.51,61

2. Джованни Францони (Италия)  – 0,20

3. Доминик Парис (Италия) – 0,50

4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,70

5. Алексис Монне (Швейцария) – 0,75

6. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,77

7. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 0,97

8. Нильс Аллегре (Франция) – 1,19

9. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 1,39

10. Кайл Негомир (США) – 1,59

11. Маттиа Кассе (Италия) – 1,67

12. Миха Хробат (Словения) – 1,69

Скоростной спуск- это самый престижный, на мой взгляд, вид зимней Олимпиады. Лететь на ногах со скоростью свыше ста километров в час по буграм- это высочайший класс. Горнолыжники- короли зимнего спорта.
Съёмка скоростного спуска просто топ
Трасса просто космос; под 145км/ч..скорости, вау. И показ отличный.
Сумасшедше красивая трасса
Фон Альман- чемпион. Походу всё. Сливай воду.
Ответ Николай Ульянов
Фон Альман- чемпион. Походу всё. Сливай воду.
под 50-м номером выйдет горнолыжник из Танзании и всех уделает .
Ответ Беня_Финитас
под 50-м номером выйдет горнолыжник из Танзании и всех уделает .
Главное, чтобы он посреди трассы там где нибудь не прилёг)
Парис, которому уже 100 лет в обед, берет медаль, а Одерматт с деревяшкой. Бывает и такое, ну а фон Альман всем привёз трамвайную остановочку
Ответ Гранитный камушек в груди
Парис, которому уже 100 лет в обед, берет медаль, а Одерматт с деревяшкой. Бывает и такое, ну а фон Альман всем привёз трамвайную остановочку
Нередкая история. Как на обычном этапе КМ подобное происходит, так и на медальных стартах, просто вторые реже проводятся, потому подобные результаты на них вызывают большее удивление.
Марко без медали, жаль
Ответ Александр Петров
Марко без медали, жаль
Какай-то потрясающий по красоте спуск у него был, словно по маслу. Жаль, что без медали.
Ответ NTLY
Какай-то потрясающий по красоте спуск у него был, словно по маслу. Жаль, что без медали.
Да, неожиданно
140+ скорость. Не очень разбираюсь в фаворитах, но на олимпиадах всегда смотрю королевский вид горных лыж. Красотища.
За Париса рад, всё-таки взял олимпийскую 🏅. Столько лет шёл к награде. Выстрадал.
После травмы Лары не смотрю в этом сезоне горные лыжи, надеюсь ОИ вернут меня в белый цирк)) Че, старый Парис по прежнему фаворит?)
Ответ Коршунов-73
После травмы Лары не смотрю в этом сезоне горные лыжи, надеюсь ОИ вернут меня в белый цирк)) Че, старый Парис по прежнему фаворит?)
вообще кстати не был ниразу фаворитом, но на последнем этапе в Кран Монтана был на подиуме.
Видимо был в хорошей форме, плюс знакомая трасса, где много побед и в итоге медаль
