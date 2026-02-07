Олимпиада-2026. Горные лыжи. Фон Алльмен взял золото в скоростном спуске, Францони – 2-й, Парис – 3-й, Одерматт – 4-й
Швейцарский горнолыжник Фон Алльмен выиграл золото Олимпиады в скоростном спуске.
На Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли первый комплект медалей. Швейцарский горнолыжник Франьо Фон Алльмен взял золото в скоростном спуске.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Горные лыжи
Скоростной спуск, мужчины
1. Франьо Фон Алльмен (Швейцария) – 1.51,61
2. Джованни Францони (Италия) – 0,20
3. Доминик Парис (Италия) – 0,50
4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,70
5. Алексис Монне (Швейцария) – 0,75
6. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,77
7. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 0,97
8. Нильс Аллегре (Франция) – 1,19
9. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 1,39
10. Кайл Негомир (США) – 1,59
11. Маттиа Кассе (Италия) – 1,67
12. Миха Хробат (Словения) – 1,69
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Видимо был в хорошей форме, плюс знакомая трасса, где много побед и в итоге медаль