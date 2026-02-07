⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Кимура победил в биг-эйре, Кимата – 2-й, Су Имин – 3-й
Японец Кимура победил на Олимпиаде в Милане в мужском биг-эйре.
7 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане разыграли медали в мужском сноуборде в дисциплине биг-эйр. Победил японский сноубордист Кира Кимура.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Сноуборд
Мужчины
Биг-эйр
1. Кира Кимура (Япония) – 179,50
2. Рема Кимата (Япония) – 171,50
3. Су Имин (Китай) – 168,50
4. Оливер Мартин (США) – 163,00
5. Иэн Маттеоли (Италия) – 162,50
6. Дэйн Мензис (Новая Зеландия) – 160,75
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
