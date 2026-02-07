  • Спортс
⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Кимура победил в биг-эйре, Кимата – 2-й, Су Имин – 3-й

Японец Кимура победил на Олимпиаде в Милане в мужском биг-эйре.

7 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане разыграли медали в мужском сноуборде в дисциплине биг-эйр. Победил японский сноубордист Кира Кимура.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Сноуборд

Мужчины

Биг-эйр

1. Кира Кимура (Япония) – 179,50

2. Рема Кимата (Япония) – 171,50

3. Су Имин (Китай) – 168,50

4. Оливер Мартин (США) – 163,00

5. Иэн Маттеоли (Италия) – 162,50

6. Дэйн Мензис (Новая Зеландия) – 160,75

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментатор сказал, что оператор FPV-дрона, снимающий прыжки, сегодня по сравнению с квалификацией исправился, "пристрелялся"... 🫣
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Комментатор сказал, что оператор FPV-дрона, снимающий прыжки, сегодня по сравнению с квалификацией исправился, "пристрелялся"... 🫣
Хорошая шутка
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Комментатор сказал, что оператор FPV-дрона, снимающий прыжки, сегодня по сравнению с квалификацией исправился, "пристрелялся"... 🫣
Комментатор не знает что дрон не может пристреливаться . ( На данной стадии развития этой техники) .
Дорогу можно корректировать только прицеливание.
Как я раньше кому-то отвечал - комментаторы вообще ничего не понимают в этом спорте. Это смотреть на окко невозможно со звуком. В лыжном слоупстайле была какая-то девушка и она шарила в том, что говорит. А эти ребята вообще в ауте абсолютном
Ответ xqystfsf7s
Как я раньше кому-то отвечал - комментаторы вообще ничего не понимают в этом спорте. Это смотреть на окко невозможно со звуком. В лыжном слоупстайле была какая-то девушка и она шарила в том, что говорит. А эти ребята вообще в ауте абсолютном
Мрак. Позвали бы какого-нибудь сноубордиста комментировать. Это прямо очень плохо
Ответ xqystfsf7s
Мрак. Позвали бы какого-нибудь сноубордиста комментировать. Это прямо очень плохо
Подладчикова?
За что китайцу 80 дали при таком грязном прыжке?
