  Олимпиада-2026, 7 февраля, кто из России выступает сегодня: Непряева – в скиатлоне, конькобежка Коржова – на 3000 м, саночник Репилов – в первом заезде
25

Олимпиада-2026, 7 февраля, кто из России выступает сегодня: Непряева – в скиатлоне, конькобежка Коржова – на 3000 м, саночник Репилов – в первом заезде

Опубликовано расписание выступлений россиян на Олимпиаде-2026 на 7 февраля.

7 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо выступят три российских спортсмена.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

7 февраля, суббота

Лыжные гонки

15:00 – скиатлон, женщины

Участница из России: Дарья Непряева.

Конькобежный спорт

18:00 – 3000 м, женщины

Участница из России: Ксения Коржова.

Санный спорт

19:00 – первая и вторая попытки, мужчины

Участник из России: Павел Репилов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс
25 комментариев
Удачи Дарье и Павлу! Мы будем рады любым медалям, а представьте насколько будут рады ребята! Всех с началом олимпийских игр!
Ответ Ryab4ik
Удачи Дарье и Павлу! Мы будем рады любым медалям, а представьте насколько будут рады ребята! Всех с началом олимпийских игр!
А Ксении что - неудачи?🤔
Прекрасно понимаем , что медалей , конечно, у нас не будет . И ладно . Попадание в 10 лучших - уже успех для нас в этих условиях . И такому успеху мы будем очень и очень рады ! Удачи нашим спортсменам !
Ответ Игорь Ерин
Прекрасно понимаем , что медалей , конечно, у нас не будет . И ладно . Попадание в 10 лучших - уже успех для нас в этих условиях . И такому успеху мы будем очень и очень рады ! Удачи нашим спортсменам !
Комментарий скрыт
Ответ Vasily Ivanov
Комментарий скрыт
Т.е я правильно понимаю, если наш спортсмен попадет в призеры, то вероятнее всего он принимает допинг? По другому мы никогда в призерах не будем, и быть не можем?
Поболеем за наших ребят!
С началом праздника спорта всех неравнодушных! Мира вам и здравого смысла!
Удачи нашим ребятам!
Всех любителей спортивных состязаний с началом Олимпиады! Хочется пожелать нашим успехов, показать достойный уровень борьбы! Удачи!🇷🇺
Пожелаем нашим олимпийцам удачно стартовать и благополучно финишировать‼️🙌🤌💪🤘
Репилову попасть во второй заезд , Коржовой в десятку и будет ок
Ответ Diana1324
Репилову попасть во второй заезд , Коржовой в десятку и будет ок
В третий, наверное, на олимпиаде 4 заезда, отсев после 2
