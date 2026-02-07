⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Карлссон выиграла золото в скиатлоне, Андерссон – 2-я, Венг – 3-я, Непряева – 17-я с отставанием в 4 минуты
Шведка Карлссон выиграла золото в скиатлоне на Олимпиаде-2026, Непряева – 17-я.
7 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане шведка Фрида Карлссон выиграла золото в скиатлоне.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Лыжные гонки
Женщины
Скиатлон
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 53.45,2
2. Эбба Андерссон (Швеция) – 51,0
3. Хайди Венг (Норвегия) – 1.26,7
4. Надя Келин (Швейцария) – 1.51,5
5. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.54,0
6. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.56,1
7. Катержина Янатова (Чехия) – 2.13,8
8. Джесси Диггинс (США) – 2.21,1
9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.26,4
10. Кристин Фоснес (Норвегия) – 2.40,4
11. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.04,3
12. Пиа Финк (Германия) – 3.04,9...
17. Дарья Непряева (Россия) – 3.56,1
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Фрида, браво!
От Непряевой после 20 км в Гомсе ожидания были повыше, учитывая как она там отрывы закрывала и в группе лидеров держалась. Хотя после первого круга, когда увидел непростые спуски и тёплую погоду, понял, что за что-то серьёзное тут вряд ли получится зацепиться. Если бы в середине 3 круга классикой уцепилась бы за Янатову, то мб смогла бы попасть в десятку. Падение, думаю, драматичной роли не сыграло, хотя мб без него смогла бы остаться в группе, где была Диггинс и Штадлобер и коньком прошла бы побыстрее и приехала 12-13. По итогу, после классики максимумом было где-то 15 место, она в районе него и приехала. Надеюсь, падение на спуске не повлияет на психологию и Дарья не станет в разделке и марафоне слишком осторожничать.
В целом уже написал в другом комментарии, что было бы интереснее, если бы здесь ещё была Пеклецова и Крупицкая, тогда об уровне наших женских лыж можно было бы говорить более обстоятельно. Честно говоря от Коростелёва завтра ожиданий подубавилось, думаю приедет где-нибудь 9-10. Надеюсь, что ошибусь и меня завтра забросают виртуальными тухлыми помидорами)