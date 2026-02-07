  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Карлссон выиграла золото в скиатлоне, Андерссон – 2-я, Венг – 3-я, Непряева – 17-я с отставанием в 4 минуты
667

⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Карлссон выиграла золото в скиатлоне, Андерссон – 2-я, Венг – 3-я, Непряева – 17-я с отставанием в 4 минуты

Шведка Карлссон выиграла золото в скиатлоне на Олимпиаде-2026, Непряева – 17-я.

7 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане шведка Фрида Карлссон выиграла золото в скиатлоне.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжные гонки

Женщины

Скиатлон

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 53.45,2

2. Эбба Андерссон (Швеция) – 51,0

3. Хайди Венг (Норвегия) – 1.26,7

4. Надя Келин (Швейцария) – 1.51,5

5. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.54,0

6. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.56,1

7. Катержина Янатова (Чехия) – 2.13,8

8. Джесси Диггинс (США) – 2.21,1

9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.26,4

10. Кристин Фоснес (Норвегия) – 2.40,4

11. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.04,3

12. Пиа Финк (Германия) – 3.04,9...

17. Дарья Непряева (Россия) – 3.56,1

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoДжесси Диггинс
logoЭбба Андерссон
logoТереза Штадлобер
logoФрида Карлссон
logoХейди Венг
Кари Ойре Шлинн
logoАстрид Ойре Шлинн
logoКертту Нисканен
logoКатарина Хенниг
logoКатержина Янатова
logoДарья Непряева
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoсборная Австрии жен
logoсборная России жен (лыжные гонки)
результаты
скиатлон (жен)
logoЙонна Сундлинг
logoКристин Фоснес
logoсборная США жен
logoОлимпиада-2026
logoПиа Финк
сборная Чехии жен
logoсборная Финляндии жен
Каролине Симпсон-Ларсен
logoМоа Илар
logoлыжные гонки
logoсборная Швеции жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Хелен Хоффман
Надя Келин
666 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же волнительно за Дашу. Плевать на результат, придёт десятой - пусть будет десятой, в минуте от победителя - пусть в минуте. Главное выйти без страха и проехать настолько быстро, насколько способна на сегодняшний день. Это олимпийский старт, такое запомнится на всю жизнь. Быстрых лыж, лёгких подъемов и стремительных спусков, Дашута! 🤗
Ответ Jauhojarvinousiainen
Как же волнительно за Дашу. Плевать на результат, придёт десятой - пусть будет десятой, в минуте от победителя - пусть в минуте. Главное выйти без страха и проехать настолько быстро, насколько способна на сегодняшний день. Это олимпийский старт, такое запомнится на всю жизнь. Быстрых лыж, лёгких подъемов и стремительных спусков, Дашута! 🤗
А в чем страх??? С монстрами будет соревнование
Ответ Jauhojarvinousiainen
Как же волнительно за Дашу. Плевать на результат, придёт десятой - пусть будет десятой, в минуте от победителя - пусть в минуте. Главное выйти без страха и проехать настолько быстро, насколько способна на сегодняшний день. Это олимпийский старт, такое запомнится на всю жизнь. Быстрых лыж, лёгких подъемов и стремительных спусков, Дашута! 🤗
ч чья

щщщщщ
щ
Ну что ж, поболели за Дашу, теперь каждый болеет по своим симпатиям 😄 Как в том анекдоте про футбол:
- За кого будешь болеть на чемпионате мира?
- За наших, конечно.
- Это понятно, а потом?
Женщины все порешали сразу. Мужики как тюлени завтра будут вместе 15 км ехать
Ответ Wild fox
Женщины все порешали сразу. Мужики как тюлени завтра будут вместе 15 км ехать
Чтобы потом внук выиграл
Ответ bolelschiza
Чтобы потом внук выиграл
Выйди, отцепи его, покажи как надо
Это одна из самых красивых и убедительных побед в олимпийских женских лыжах за последние лет двадцать.
Фрида, браво!
Очень рада за Карлссончика. Появилась такая маленькая в Зефельде-2019, мощно о себе заявила. И сегодня заслуженное Олимпийское золото. Красотку с победой!
Ответ Daria Tikhonova
Очень рада за Карлссончика. Появилась такая маленькая в Зефельде-2019, мощно о себе заявила. И сегодня заслуженное Олимпийское золото. Красотку с победой!
🔥🔥
Вяльбе пусть придумывает как Пеклецову засунуть в международный пул тестирования. Если у нас так и будет одна квота на КМ, она должна принадлежать Алине, конечно.
Ответ B.l.a.z.e
Вяльбе пусть придумывает как Пеклецову засунуть в международный пул тестирования. Если у нас так и будет одна квота на КМ, она должна принадлежать Алине, конечно.
Жаль, что Большунова не возьмут, вот где реальные шансы
Ответ nikolai2011
Жаль, что Большунова не возьмут, вот где реальные шансы
Про Большунова можно забыть. Нейтралом его уже точно не допустят
Наконец-то Фрида Карлссон завоюет свое долгожданное личное золото на ОИ 💔
Ответ чистый раскат
Наконец-то Фрида Карлссон завоюет свое долгожданное личное золото на ОИ 💔
Заслужила!)
Самая непредсказуемая гонка Олимпиады. Всем главным фавориткам: Сундлинг, Диггинс, Андерссон выгоднее медленный темп на классике. Но 20км для женщин это много, стерпеть будет сложно, остальные же наверняка с первых метров начнут молотить, благо у женщин есть кому на классике задать темп: Слинд, Нисканен, Хенинг, Карлсон. А ведь ещё "в засаде есть универсалы", которые могут равномерно разложиться: Венг, Илар, Штадлобер. И джокер/темная лошадка Непряева
Ответ selso99
Самая непредсказуемая гонка Олимпиады. Всем главным фавориткам: Сундлинг, Диггинс, Андерссон выгоднее медленный темп на классике. Но 20км для женщин это много, стерпеть будет сложно, остальные же наверняка с первых метров начнут молотить, благо у женщин есть кому на классике задать темп: Слинд, Нисканен, Хенинг, Карлсон. А ведь ещё "в засаде есть универсалы", которые могут равномерно разложиться: Венг, Илар, Штадлобер. И джокер/темная лошадка Непряева
Эббе уходить надо на классике по возможности, какой медленный темп. Если финишеры типа Сундлинг и Диггинс не отвалятся, ей не светит ничего.
Ответ selso99
Самая непредсказуемая гонка Олимпиады. Всем главным фавориткам: Сундлинг, Диггинс, Андерссон выгоднее медленный темп на классике. Но 20км для женщин это много, стерпеть будет сложно, остальные же наверняка с первых метров начнут молотить, благо у женщин есть кому на классике задать темп: Слинд, Нисканен, Хенинг, Карлсон. А ведь ещё "в засаде есть универсалы", которые могут равномерно разложиться: Венг, Илар, Штадлобер. И джокер/темная лошадка Непряева
Комментарий скрыт
Фрида шикарную гонку провела, думаю в такой форме может на этих играх ещё очень серьёзно пошуметь, не хуже Йохауг в Пекине. Ещё отметил бы Венг - не стала пытаться уцепиться за Фридой вначале, хорошо разложилась по дистанции и в итоге взяла бронзу.
От Непряевой после 20 км в Гомсе ожидания были повыше, учитывая как она там отрывы закрывала и в группе лидеров держалась. Хотя после первого круга, когда увидел непростые спуски и тёплую погоду, понял, что за что-то серьёзное тут вряд ли получится зацепиться. Если бы в середине 3 круга классикой уцепилась бы за Янатову, то мб смогла бы попасть в десятку. Падение, думаю, драматичной роли не сыграло, хотя мб без него смогла бы остаться в группе, где была Диггинс и Штадлобер и коньком прошла бы побыстрее и приехала 12-13. По итогу, после классики максимумом было где-то 15 место, она в районе него и приехала. Надеюсь, падение на спуске не повлияет на психологию и Дарья не станет в разделке и марафоне слишком осторожничать.
В целом уже написал в другом комментарии, что было бы интереснее, если бы здесь ещё была Пеклецова и Крупицкая, тогда об уровне наших женских лыж можно было бы говорить более обстоятельно. Честно говоря от Коростелёва завтра ожиданий подубавилось, думаю приедет где-нибудь 9-10. Надеюсь, что ошибусь и меня завтра забросают виртуальными тухлыми помидорами)
Ответ limitforever
Фрида шикарную гонку провела, думаю в такой форме может на этих играх ещё очень серьёзно пошуметь, не хуже Йохауг в Пекине. Ещё отметил бы Венг - не стала пытаться уцепиться за Фридой вначале, хорошо разложилась по дистанции и в итоге взяла бронзу. От Непряевой после 20 км в Гомсе ожидания были повыше, учитывая как она там отрывы закрывала и в группе лидеров держалась. Хотя после первого круга, когда увидел непростые спуски и тёплую погоду, понял, что за что-то серьёзное тут вряд ли получится зацепиться. Если бы в середине 3 круга классикой уцепилась бы за Янатову, то мб смогла бы попасть в десятку. Падение, думаю, драматичной роли не сыграло, хотя мб без него смогла бы остаться в группе, где была Диггинс и Штадлобер и коньком прошла бы побыстрее и приехала 12-13. По итогу, после классики максимумом было где-то 15 место, она в районе него и приехала. Надеюсь, падение на спуске не повлияет на психологию и Дарья не станет в разделке и марафоне слишком осторожничать. В целом уже написал в другом комментарии, что было бы интереснее, если бы здесь ещё была Пеклецова и Крупицкая, тогда об уровне наших женских лыж можно было бы говорить более обстоятельно. Честно говоря от Коростелёва завтра ожиданий подубавилось, думаю приедет где-нибудь 9-10. Надеюсь, что ошибусь и меня завтра забросают виртуальными тухлыми помидорами)
По завтрашнему выступлению Савелия будет понятно, как Сорин подготовил их с Дашей. Наверное многие помнят, что до отстранения группа Крамера-Сорина постоянно проваливала подготовку к главным стартам, и сборную тащила группа Бородавко, который как раз умел выводить своих спортсменов на пик формы к ОИ или ЧМ
Ответ Alex1893
По завтрашнему выступлению Савелия будет понятно, как Сорин подготовил их с Дашей. Наверное многие помнят, что до отстранения группа Крамера-Сорина постоянно проваливала подготовку к главным стартам, и сборную тащила группа Бородавко, который как раз умел выводить своих спортсменов на пик формы к ОИ или ЧМ
Непряева в прошлом году, когда после родов когда всех выносила, сказала, что за кордоном с такой готовностью ей ловить нечего, надо варится там и кабы ты не готовился в межсезонье, форму набирать там через старты.
В эфире окко сегодня разглагольствовал о шансах Непряевой на медаль. Я включил, понял что в сумасшедшем доме и выключил
Ответ Yuran68
В эфире окко сегодня разглагольствовал о шансах Непряевой на медаль. Я включил, понял что в сумасшедшем доме и выключил
Я включил студию ради интереса послушать. 5 минут хватило, такой же патриотизм валит со всех щелей, объективную аналитику видимо искать на англ нужно
Ответ Yuran68
В эфире окко сегодня разглагольствовал о шансах Непряевой на медаль. Я включил, понял что в сумасшедшем доме и выключил
Вы чего, здесь нельзя наговаривать на Окко. Это же не Матч-ТП какой-то. Там великие профессионалы, которые говорят только по делу.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Выбьет ли Клэбо 6 гонок из 6, кто остановит шведок и какие шансы у россиян? Фавориты у лыжников на Олимпиаде-2026
6 февраля, 14:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 8-й в классическом масс-старте на 20 км, победила Матинтало, Диггинс – 2-я
25 января, 11:12
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, США – 2-е, Швейцария – 3-я
сегодня, 19:10
Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде
сегодня, 18:37
Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Илар, Симпсон-Ларсен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 18:18
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
сегодня, 16:55
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
сегодня, 16:44
Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»
сегодня, 16:07
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
сегодня, 16:02
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
сегодня, 14:24
Шведская фристайлистка Лундхольм – первый открытый трансгендер в истории зимних Олимпиад – не прошла квалификацию в могуле
сегодня, 13:21
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем