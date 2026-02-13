Олимпиада-2026, 12 февраля, все медали дня: Плешкова – 19-я в супергиганте, Непряева – 21-я в гонке на 10 км, Фонтана взяла серебро в шорт-треке

12 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли девять комплектов медалей.

12 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо было разыграно девять комплектов медалей. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия 12 февраля, четверг Горные лыжи Супергигант, женщины 1. Федерика Бриньоне (Италия) 2. Роман Мирадоли (Франция) 3. Корнелия Хюттер (Австрия) 19. Юлия Плешкова (Россия) Фристайл 1. Купер Вудс (Австралия) 2. Микаэль Кингсбери (Канада) 3. Икума Хорисима (Япония) Лыжные гонки 1. Фрида Карлссон (Швеция) 2. Эбба Андерссон (Швеция) 3. Джесси Диггинс (США) 21. Дарья Непряева (Россия) Сноуборд Сноуборд-кросс, мужчины 1. Алессандро Хеммерле (Австрия) 2. Элиот Гронден (Канада) 3. Якоб Дусек (Австрия) Хафпайп, женщины 1. Чхве Га Он (Южная Корея) 2. Хлоя Ким (США) 3. Мицуки Оно (США) Конькобежный спорт 5000 м, женщины 1. Франческа Лоллобриджида (Италия) 2. Мерел Конейн (Нидерланды) 3. Рагне Виклунд (Норвегия) Санный спорт Командная эстафета 1. Германия (Юлия Таубиц, Тобиас Вендль – Тобиас Арльт, Макс Лангенхан, Даяна Айтбергер – Магдалена Мачина) 2. Австрия (Лиза Шульте, Томас Штой – Вольфганг Киндль, Йонас Мюллер, Селина Эгле – Лара Кипп) 3. Италия (Верена Хофер, Эмануэль Ридер – Симон Кайнцвальднер, Доминик Фишналлер, Андреа Феттер – Марион Оберхофер) Шорт-трек 500 м, женщины 1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) 2. Арианна Фонтана (Италия) 3. Кортни Саро (Канада) 1000 м, мужчины 1. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) 2. Сун Лун (Китай) 3. Рим Джон Ун (Южная Корея)