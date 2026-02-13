  • Спортс
  Олимпиада-2026, 12 февраля, все медали дня: Плешкова – 19-я в супергиганте, Непряева – 21-я в гонке на 10 км, Фонтана взяла серебро в шорт-треке
Олимпиада-2026, 12 февраля, все медали дня: Плешкова – 19-я в супергиганте, Непряева – 21-я в гонке на 10 км, Фонтана взяла серебро в шорт-треке

12 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли девять комплектов медалей.

12 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо было разыграно девять комплектов медалей.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

12 февраля, четверг

Горные лыжи

Супергигант, женщины

1. Федерика Бриньоне (Италия) 

2. Роман Мирадоли (Франция) 

3. Корнелия Хюттер (Австрия) 

19. Юлия Плешкова (Россия)

Фристайл

1. Купер Вудс (Австралия) 

2. Микаэль Кингсбери (Канада)

3. Икума Хорисима (Япония)

Лыжные гонки

1. Фрида Карлссон (Швеция) 

2. Эбба Андерссон (Швеция) 

3. Джесси Диггинс (США) 

21. Дарья Непряева (Россия)

Сноуборд

Сноуборд-кросс, мужчины

1. Алессандро Хеммерле (Австрия)

2. Элиот Гронден (Канада)

3. Якоб Дусек (Австрия)

Хафпайп, женщины

1. Чхве Га Он (Южная Корея)

2. Хлоя Ким (США)

3. Мицуки Оно (США) 

Конькобежный спорт

5000 м, женщины

1. Франческа Лоллобриджида (Италия)

2. Мерел Конейн (Нидерланды) 

3. Рагне Виклунд (Норвегия)

Санный спорт

Командная эстафета

1. Германия (Юлия Таубиц, Тобиас Вендль – Тобиас Арльт, Макс Лангенхан, Даяна Айтбергер – Магдалена Мачина)

2. Австрия (Лиза Шульте, Томас Штой – Вольфганг Киндль, Йонас Мюллер, Селина Эгле – Лара Кипп)

3. Италия (Верена Хофер, Эмануэль Ридер – Симон Кайнцвальднер, Доминик Фишналлер, Андреа Феттер – Марион Оберхофер)

Шорт-трек

500 м, женщины

1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) 

2. Арианна Фонтана (Италия) 

3. Кортни Саро (Канада) 

1000 м, мужчины

1. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) 

2. Сун Лун (Китай) 

3. Рим Джон Ун (Южная Корея) 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс
Сначала нужно сказать немного про вчерашний день. Лыжное двоеборье, в особенности гонка с гандикапом, вышло роскошным. И борьбы там было побольше, чем в лыжных скиатлонах. В индивидуальной гонке в биатлоне таки грянула сенсация, хоть не у мужчин, а у девушек. Болгария, вперед! Нереальный Джордан Штольц начал свой поход за тремя золотыми, но все сочувствуют Веннемарсу, который должен был быть на пьедестале, но упёрся в китайскую стену. Кстати, я не верю в теорию заговора, считаю, что это произошло случайно.

Сегодня на ОИ будет женский день. Сначала девушки стартуют в Super-G, и для многих специалисток скоростных дисциплин это последний шанс на медаль. Я бы осторожно поставил на новозеландку Элис Робинсон, немку Эмму Айхер и на трио итальянок. Надеюсь, такой трагедии, как с Линдси, ни с кем не случится.

Затем женщины выйдут на лыжную разделку. Это, пожалуй, самая честная гонка в программе. Как натренировался, так и пробежал. К сожалению, трасса вчера была в очень плохом состоянии, сплошная каша. Тепло и дожди. В такую погоду велика вероятность увидеть на самом верху кого-то неожиданного. К примеру Терезу Штадлобер или Моа Илар. Мне лично хочется увидеть на пьедестале Джесс Диггинс, надеюсь, ребро её не будет беспокоить. Она заслужила это всей своей карьерой.

Ближе к вечеру перемещаемся на конькобежный овал. Девушки пробегут стайерскую пятёрку, фавориты те же, что и на 3000 м. Лоллобриджида, Викелунд, Вайдеманн. А мне вот хочется поболеть за бельгийку Сандрин Тас и за лебединую песнь великой Мартины Сабликовой.

С неожиданным для себя самого интересом посмотрю эстафету в санях. Неужели итальянцам удастся прервать бесконечную немецкую гегемонию? Шансы есть, но нужна холодная голова, сильные руки и рюмка граппы.

Перед сном стоит посмотреть финалы на шорт-треке, не знаю, кто победит, но зрелище выйдет ярким.

P.S. Хочется передать привет журналистам Матч ТВ, которые в утреннем выпуске новостей вообще не упомянули Олимпиаду. Ребят, вам в зеркало смотреть не стыдно?
Ответ radio_weiss
Сначала нужно сказать немного про вчерашний день. Лыжное двоеборье, в особенности гонка с гандикапом, вышло роскошным. И борьбы там было побольше, чем в лыжных скиатлонах. В индивидуальной гонке в биатлоне таки грянула сенсация, хоть не у мужчин, а у девушек. Болгария, вперед! Нереальный Джордан Штольц начал свой поход за тремя золотыми, но все сочувствуют Веннемарсу, который должен был быть на пьедестале, но упёрся в китайскую стену. Кстати, я не верю в теорию заговора, считаю, что это произошло случайно. Сегодня на ОИ будет женский день. Сначала девушки стартуют в Super-G, и для многих специалисток скоростных дисциплин это последний шанс на медаль. Я бы осторожно поставил на новозеландку Элис Робинсон, немку Эмму Айхер и на трио итальянок. Надеюсь, такой трагедии, как с Линдси, ни с кем не случится. Затем женщины выйдут на лыжную разделку. Это, пожалуй, самая честная гонка в программе. Как натренировался, так и пробежал. К сожалению, трасса вчера была в очень плохом состоянии, сплошная каша. Тепло и дожди. В такую погоду велика вероятность увидеть на самом верху кого-то неожиданного. К примеру Терезу Штадлобер или Моа Илар. Мне лично хочется увидеть на пьедестале Джесс Диггинс, надеюсь, ребро её не будет беспокоить. Она заслужила это всей своей карьерой. Ближе к вечеру перемещаемся на конькобежный овал. Девушки пробегут стайерскую пятёрку, фавориты те же, что и на 3000 м. Лоллобриджида, Викелунд, Вайдеманн. А мне вот хочется поболеть за бельгийку Сандрин Тас и за лебединую песнь великой Мартины Сабликовой. С неожиданным для себя самого интересом посмотрю эстафету в санях. Неужели итальянцам удастся прервать бесконечную немецкую гегемонию? Шансы есть, но нужна холодная голова, сильные руки и рюмка граппы. Перед сном стоит посмотреть финалы на шорт-треке, не знаю, кто победит, но зрелище выйдет ярким. P.S. Хочется передать привет журналистам Матч ТВ, которые в утреннем выпуске новостей вообще не упомянули Олимпиаду. Ребят, вам в зеркало смотреть не стыдно?
Сабликова разве не с травмой?
Ответ Андрей В.Т.
Сабликова разве не с травмой?
Ох, а ведь точно. Но на официальном сайте она пока находится в протоколе в последней паре. Подождём новостей
Дарье Непряевой удачи и достойного выступления 👍.
Непряева уже в третьем десятке, хорошо, что не в четвертом. Есть прогресс!
Плешкова молодец, радует
Плешкова ожидаемо выше в горных лыжах, чем Непряева в гладких
Удачи Дарья и Юлии.
В сноуборде будут особенно интересные финалы
Просто офигенно.... новость на спорте... как Трамп хочет забрать Гренландию, а спортсмены страны против.. Спортс забыл наверное что идет Олимпиада , а не новости первого канала
Не понимаю как работает википедия. Информация о выигранных медалях появляется через 10 секунд после финиша
Мощнейший финал в сноуборд-кросс..👌👏 Канадец снова проиграл.☹️
Рекомендуем