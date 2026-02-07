  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Олимпиада-2026, 7 февраля, все медали дня: Фон Алльмен взял золото в горных лыжах, Карлссон – в скиатлоне, Непряева – 17-я, Коржова – 12-я на 3000 м в конькобежном спорте
73

Олимпиада-2026, 7 февраля, все медали дня: Фон Алльмен взял золото в горных лыжах, Карлссон – в скиатлоне, Непряева – 17-я, Коржова – 12-я на 3000 м в конькобежном спорте

7 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли пять комплектов медалей.

7 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли пять комплектов медалей в пяти видах спорта.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

7 февраля, суббота

Горные лыжи

1. Франьо Фон Алльмен (Швейцария)

2. Джованни Францони (Италия)

3. Доминик Парис (Италия)

Лыжные гонки

1. Фрида Карлссон (Швеция)

2. Эбба Андерссон (Швеция)

3. Хайди Венг (Норвегия)

17. Дарья Непряева (Россия)

Конькобежный спорт

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) 

2. Рагне Виклунд (Норвегия) 

3. Валери Мальте (Канада)...

12. Ксения Коржова (Россия)

Сноуборд

1. Кира Кимура (Япония)

2. Рема Кимата (Япония) 

3. Су Имин (Китай)

Прыжки с трамплина

1. Анна Одине Стрем (Норвегия)

2. Ника Превц (Словения)

3. Нодзоми Маруяма (Япония)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
сноуборд
прыжки с трамплина
logoлыжные гонки
logoгорные лыжи
logoДарья Непряева
logoКсения Коржова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России жен (коньки)
logoОлимпийская сборная России
logoДоминик Парис
logoДжованни Францони
logoсборная Швейцарии
logoФраньо фон Алльмен
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
68 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи нашим девочкам!
Ответ Dvt11396
Удачи нашим девочкам!
Комментарий скрыт
Ответ Онопко2
Комментарий скрыт
Это государство от них отказалось.
Даше Непряевой и Ксении Коржовой удачи на Олимпиаде!
В каких именно горных лыжах взял золото Фон Альмен? Как так можно писать то без дисциплины
Ответ STB
В каких именно горных лыжах взял золото Фон Альмен? Как так можно писать то без дисциплины
Скоростной спуск
Ответ Ким_1116152348
Скоростной спуск
Спасибо!
Даша и Ксюша, держим за вас кулаки!
Ответ Shamarin
Даша и Ксюша, держим за вас кулаки!
Руки на стол, товарищ
Наступает время спортивной сказки ... обожаю Олимпиаду
Россиянкам отличных результатов!
Непряева – 17-я

Еще раз к разговорам россиян, что "сейчас Россия придет, и в топ-6 на ОИ в биатлоне будет, и ОИ медали возьмет и на КМ не затеряется среди топов". Если даже в лыжах скромное 17-е место, то чего вы ждете от биатлона где всегда было не так радостно как в лыжах, а на ГС и конкретно на ОИ так и вообще (полу)мрак?
Ответ BYWIN
Непряева – 17-я Еще раз к разговорам россиян, что "сейчас Россия придет, и в топ-6 на ОИ в биатлоне будет, и ОИ медали возьмет и на КМ не затеряется среди топов". Если даже в лыжах скромное 17-е место, то чего вы ждете от биатлона где всегда было не так радостно как в лыжах, а на ГС и конкретно на ОИ так и вообще (полу)мрак?
Если в синхронном плаванье мы уже не лидеры
Ответ pavel 324
Если в синхронном плаванье мы уже не лидеры
Вы ему только не говорите,что белорусская лыжница тоже бежала в этой гонке,а то он не переживёт этого. 😂В его мире Беларусь выигрывает все соревнования,а остальные ноунеймы.
Теперь на зимних играх медали стали вручать сразу после соревнований, а не когда-то потом на сцене. Удивительно. Наконец-то от этого отошли. Потому что раньше фиг найдешь запись церемонии награждения.

Ну и позор комментаторам лыж сегодня, которые говорили весь гимн Швеции.
Сегодня Фрида просто всех уничтожила без шансов, красотка, но норвежка тоже молодец, смогла взять бронзу, гонка была шикарная, хотя, конечно, падение слишком много, но смотреть было интересно, скоростной спуск тоже хорош. Жду сноуборд, учитывая квалификацию, должно быть очень-очень круто.
Франческа Лоллобриджида является родственницей Джине Лоллобриджиде⁉️🤔
Ответ Футбол, хоккей итд
Франческа Лоллобриджида является родственницей Джине Лоллобриджиде⁉️🤔
Сказали, что правнучка.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, США – 2-е, Швейцария – 3-я
сегодня, 19:10
Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде
сегодня, 18:37
Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Илар, Симпсон-Ларсен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 18:18
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
сегодня, 16:55
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
сегодня, 16:44
Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»
сегодня, 16:07
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
сегодня, 16:02
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
сегодня, 14:24
Шведская фристайлистка Лундхольм – первый открытый трансгендер в истории зимних Олимпиад – не прошла квалификацию в могуле
сегодня, 13:21
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем