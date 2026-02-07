Олимпиада-2026, 7 февраля, все медали дня: Фон Алльмен взял золото в горных лыжах, Карлссон – в скиатлоне, Непряева – 17-я, Коржова – 12-я на 3000 м в конькобежном спорте
7 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли пять комплектов медалей.
7 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли пять комплектов медалей в пяти видах спорта.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
7 февраля, суббота
Горные лыжи
1. Франьо Фон Алльмен (Швейцария)
2. Джованни Францони (Италия)
3. Доминик Парис (Италия)
Лыжные гонки
1. Фрида Карлссон (Швеция)
2. Эбба Андерссон (Швеция)
3. Хайди Венг (Норвегия)
17. Дарья Непряева (Россия)
Конькобежный спорт
1. Франческа Лоллобриджида (Италия)
2. Рагне Виклунд (Норвегия)
3. Валери Мальте (Канада)...
12. Ксения Коржова (Россия)
Сноуборд
1. Кира Кимура (Япония)
2. Рема Кимата (Япония)
3. Су Имин (Китай)
Прыжки с трамплина
1. Анна Одине Стрем (Норвегия)
2. Ника Превц (Словения)
3. Нодзоми Маруяма (Япония)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
68 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Еще раз к разговорам россиян, что "сейчас Россия придет, и в топ-6 на ОИ в биатлоне будет, и ОИ медали возьмет и на КМ не затеряется среди топов". Если даже в лыжах скромное 17-е место, то чего вы ждете от биатлона где всегда было не так радостно как в лыжах, а на ГС и конкретно на ОИ так и вообще (полу)мрак?
Ну и позор комментаторам лыж сегодня, которые говорили весь гимн Швеции.