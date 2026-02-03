На Олимпиаде-2026 будут запрещены вувузелы, фрисби, ролики, гироподы и складные стулья
На Олимпиаде-2026 запрещены вувузелы, фрисби, ролики и складные стулья.
Оргкомитет Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо запретил проносить на олимпийские объекты фрисби и вувузелы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
На соревновательных площадках, в медиацентре и олимпийской деревне запрещено пользоваться велосипедами, самокатами, роликовыми коньками, гироподами и ховербордами.
Также не разрешается использовать складные стулья, коврики и палатки.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
