На Олимпиаде-2026 будут запрещены вувузелы, фрисби, ролики, гироподы и складные стулья

На Олимпиаде-2026 запрещены вувузелы, фрисби, ролики и складные стулья.

Оргкомитет Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо запретил проносить на олимпийские объекты фрисби и вувузелы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

На соревновательных площадках, в медиацентре и олимпийской деревне запрещено пользоваться велосипедами, самокатами, роликовыми коньками, гироподами и ховербордами.

Также не разрешается использовать складные стулья, коврики и палатки.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.