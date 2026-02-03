  • Спортс
  На Олимпиаде-2026 будут запрещены вувузелы, фрисби, ролики, гироподы и складные стулья
На Олимпиаде-2026 будут запрещены вувузелы, фрисби, ролики, гироподы и складные стулья

На Олимпиаде-2026 запрещены вувузелы, фрисби, ролики и складные стулья.

Оргкомитет Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо запретил проносить на олимпийские объекты фрисби и вувузелы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы. 

На соревновательных площадках, в медиацентре и олимпийской деревне запрещено пользоваться велосипедами, самокатами, роликовыми коньками, гироподами и ховербордами.

Также не разрешается использовать складные стулья, коврики и палатки. 

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
Учитывая три последних новости о запретах - они прямо-таки подталкивают придти с балалайкой, флагом СССР и литрухой спирта)
Ну ничего другого просто не остаётся)
Приходи. Ты уже в Милане, или только готовишься вылетать?
И с медведëм в обнимку прийти....
Стулья верните. Кокорин с Мамаевым не едут.
Они со своими 👍
Потому и не едут, что запрещено
Ну вот про стулья не ожидал запрет, в Кофемании такой фигни нет.
Разблокировано воспоминание - гудение улья на каждом матче ЧМ по футболу в ЮАР. Жу-жу-жу-жу-жу... И так весь чемпионат. Я бы не сказал, что это напрягало, давало колорита определенного, даже прикольно было.
Прикольно не было. Как будто полтора часа сидишь в сельском туалете в пик жары
Респект май вувузела
Складные стулья запретили, подумаешь! Завсегдатаи кофемании со своими приедут.
Стулья запретили, потому что ими отоварить можно? Тогда, вспоминая титаны рестлинга, нужно запретить также складные столы и стремянки)))
Может вообще сразу зрителей запретить, чего парится? Вон на прошлой ковидной Олимпиаде как было тихо и спокойно в пустых залах и никакого напряга для организаторов.
Утром деньги, вечером стулья.
Ну вот, а я только ролики с вувузелой приготовил, а тут это.😒😒😒
О нет, только не стулья!
