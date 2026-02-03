Российские флаги оказались под запретом на всех олимпийских объектах в Италии.

Российские флаги запрещено проносить на олимпийские объекты в Милане и Кортина-д’Ампеццо во время Игр-2026.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Запрет касается флагов (современных и исторических) и любой атрибутики стран, чьи атлеты выступают в нейтральном статусе. Он будет действовать на соревновательных площадках, в медиацентре и олимпийской деревне.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. На турнире в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.