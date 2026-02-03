Российские флаги запрещено проносить на олимпийские объекты в Милане и Кортина-д’Ампеццо
Российские флаги оказались под запретом на всех олимпийских объектах в Италии.
Российские флаги запрещено проносить на олимпийские объекты в Милане и Кортина-д’Ампеццо во время Игр-2026.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Запрет касается флагов (современных и исторических) и любой атрибутики стран, чьи атлеты выступают в нейтральном статусе. Он будет действовать на соревновательных площадках, в медиацентре и олимпийской деревне.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. На турнире в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Проносим словацкий флаг, герб заклеиваем наклейкой с матрешкой или медведем и вперед.
Это вы нашим диванным войскам рекомендации даёте? Лично мне пронести флаг до телевизора помешать может только жена, и то если посудомойку не починю
Можно и французский, только перевернуть.
А если сербский флаг верхтормашкой перевернуть, то можно?
Что за "верхтормашкой"?
Можно и просто сербским трясти когда наши выступают. Все проймут. А русский официальный язык соревнований, кричи сколько хошь.
А картины русских художников можно приносить в Кортине?
И картины, и корзины, и картонки, и даже маленькие собачонки могут проноситься. Но только дамами))
Можно. Хорошо пойдет что-то из И.Глазунова.
Свёрнутый пополам Словенский, Словацкий, Сербский можно тоже принять за российский ведь.
Какой же маразм. Вдруг кто то увидит Российски флаг и обосреться там.
Странно литр можно пронести, а флаг нельзя
После литра на грудь наши болельщики не только флаг пронесут, еще и гимн споют
А литр Московской или Столичной- тоже можно?
Опять ажиотаж будет на покупку югославских флагов, и словацкого
С надеждой, что к Олимпиаде 2030 этот маразм закончится...
Ну, у одного уже старческий маразм начался. Глядишь и кончится.
Это сейчас точно по Олимпиаду было сказано?
А это разве не ярко выраженный нацизм?
А флаг СССР можно? Тоже многие поймут))
"Запрет касается флагов (современных и исторических)". Тоже не дадут.
Так имелось ввиду России, мне кажется
