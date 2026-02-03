  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Панжинский: «Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клэбо – Большунов»
11

Александр Панжинский: «Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клэбо – Большунов»

Панжинский: лыжи потеряли многое от упущенной дуэли Клэбо – Большунов.

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский высказался о недопуске Александра Большунова на международные старты. 

«Несомненно, то, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает Олимпиаду, – это большая потеря. Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клэбо – Большунов.

Уверен, у многих спонсоров и зрителей интерес снизился. Жаль, что мы не увидели их борьбы после 2022 года, и жаль, что не увидим на этих Олимпийских играх.

К сожалению, МОК и FIS – глупцы, которые приняли неправильное решение», – сказал Панжинский.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
РИА Новости
logoАлександр Панжинский
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А была бы эта дуэль? Клубов не сдает свои позиции, а вот Большунов- большоооой вопрос
Ответ Владимир Ночевной
А была бы эта дуэль? Клубов не сдает свои позиции, а вот Большунов- большоооой вопрос
Была бы, думаю. На всех масс-стартах, которые Клэбо очень сильно подтянул, и классических разделках между ними была бы борьба в той или иной степени. На спринтах - нет, по понятной причине. А на коньковых разделках Большунов зарубался бы с другими норгами. Представляете себе разделку 10 км свободным стилем, и в красной группе Амундсен, Нюнгет, Хедегарт, Стенсхаген и Большунов? Я бы многое отдал, чтоб посмотреть такую гонку.
он же на людей бросается
"Александр Большунов: «Мы будем выступать на Олимпийских играх-2026. Запомните эту фразу»"😉
"....Мы будем выступать на Олимпийских играх 2026 года. Всему свое время. Запомните эту фразу...."
26.02.2023

ps прозорливый , вы, наш😃
Пустая болтовня. Была бы возможность, давно бы было всё по-другому. И кроме Большунова кто-нибудь подтянулся. Даже Спицов раз в четыре года бежит......
Ничего они вообще не потеряли. Дуэль Хедегарта с Клэбо намного интереснее будет. Эйнар невероятно хорош.
Ответ TandF
Ничего они вообще не потеряли. Дуэль Хедегарта с Клэбо намного интереснее будет. Эйнар невероятно хорош.
Дуэль в какой гонке? Он едет под разделку коньковую, которую внук выигрывал 0 раз за 2 посл года.
Ответ TandF
Ничего они вообще не потеряли. Дуэль Хедегарта с Клэбо намного интереснее будет. Эйнар невероятно хорош.
Ну что ты такое несешь?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
О какой дуэли он говорит? Сколько их уже было и пока что по числу выигранных Клэбо впереди, Если дистанционки то думаю дуэль бы состоялась не совсем дуэль.
А дуэль Большунов -Ардашев за КР разве не интересна?Ставлю на Ардашева!
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Александр Легков: «Если бы не отстранение, Большунов мог бы бегать примерно на уровне Клэбо. И в каких-то моментах стучать ему по носу»
2 февраля, 13:22
FIS не стала объяснять Большунову причины отказа в нейтральном статусе
1 февраля, 10:50
Шведский журналист Сван: «Решение разрешить Большунову снова выступать вызвало бы ярость в Европе, поскольку у него есть связи с Путиным»
31 января, 13:01
Рекомендуем
Главные новости
Губерниев о 17-м месте Непряевой в скиатлоне: «Это наш уровень сейчас. Чудес не бывает, отстранение бесследно не проходит»
вчера, 22:45
Почетный президент ОКР Смирнов: «Непряевой медаль в скиатлоне не светила. Даже если бы она не упала, вряд ли бы что-то смогла»
вчера, 22:38
Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Пеллегрино и Нисканен пробегут скиатлон
вчера, 22:06
Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова, Вонн, Айхер, Вайдле-Винкельманн и Годжа разыграют медали в скоростном спуске
вчера, 21:48
Олимпиада-2026, медальный зачет: Италия, Япония и Норвегия лидируют с 3 наградами, Швеция – 4-я
вчера, 20:01
Олимпиада-2026, 7 февраля, все медали дня: Фон Алльмен взял золото в горных лыжах, Карлссон – в скиатлоне, Непряева – 17-я, Коржова – 12-я на 3000 м в конькобежном спорте
вчера, 19:58
⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Кимура победил в биг-эйре, Кимата – 2-й, Су Имин – 3-й
вчера, 19:51
⚡ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Стрем победила на нормальном трамплине, Превц – 2-я, Маруяма – 3-я
вчера, 19:42
Эбба Андерссон потеряла в снегу часть серебряной медали за скиатлон на Олимпиаде
вчера, 19:13
Мария Захарова: «Олимпизм должен отличаться достоинством и спортивными достижениями, а не гендерными извращениями и политическим безумием»
вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
вчера, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем