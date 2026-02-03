Александр Панжинский: «Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клэбо – Большунов»
Панжинский: лыжи потеряли многое от упущенной дуэли Клэбо – Большунов.
Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский высказался о недопуске Александра Большунова на международные старты.
«Несомненно, то, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает Олимпиаду, – это большая потеря. Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клэбо – Большунов.
Уверен, у многих спонсоров и зрителей интерес снизился. Жаль, что мы не увидели их борьбы после 2022 года, и жаль, что не увидим на этих Олимпийских играх.
К сожалению, МОК и FIS – глупцы, которые приняли неправильное решение», – сказал Панжинский.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
"....Мы будем выступать на Олимпийских играх 2026 года. Всему свое время. Запомните эту фразу...."
26.02.2023
ps прозорливый , вы, наш😃