Александр Панжинский: «Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клэбо – Большунов»

Панжинский: лыжи потеряли многое от упущенной дуэли Клэбо – Большунов.

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский высказался о недопуске Александра Большунова на международные старты.

«Несомненно, то, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает Олимпиаду, – это большая потеря. Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клэбо – Большунов.

Уверен, у многих спонсоров и зрителей интерес снизился. Жаль, что мы не увидели их борьбы после 2022 года, и жаль, что не увидим на этих Олимпийских играх.

К сожалению, МОК и FIS – глупцы, которые приняли неправильное решение», – сказал Панжинский.