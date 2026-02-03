  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Эмиль Иверсен: «Это шок, что я еду на Олимпиаду, никто этого не ожидал. Два года назад меня уже списали со счетов»
12

Эмиль Иверсен: «Это шок, что я еду на Олимпиаду, никто этого не ожидал. Два года назад меня уже списали со счетов»

Иверсен: это шок, что я еду на Олимпиаду. Меня уже списали со счетов.

Четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен высказаося о попадании в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2026. 

«Это шок, что я еду на Олимпиаду. В каком-то смысле никто этого не ожидал. Два года назад меня уже списали со счетов. Лишь несколько человек в меня верили. 

Конечно, я чувствовал, что надо мной висит призрак. С тех пор, как я стал чемпионом мира (в 2021 году), я ничего толком не добился. За последние четыре года у меня было много дней, когда я мечтал хотя бы о бронзе. Потому что для меня это было бы так же хорошо, как и золото.

После победы на чемпионате мира у меня появилась совершенно прекрасная девушка (Беттина Буруд). Я подумал тогда: не получил ли я гораздо больше, чем действительно заслуживаю? 

Она моя самая важная опора, и она всегда была рядом. Она была моим самым важным источником энергии в последние годы и каждый день была на позитиве, независимо от того, насколько плохими были дела. Я в долгу перед ней, и я очень рад за нее, что мы вдвоем смогли чего-то добиться.

Возможно, я бы уже был дома в Мерокере и катался на велосипеде, кто знает. Никто не знает, что бы случилось. Теперь я буду продолжать до конца апреля. 

Конечно, заманчиво подумать о еще одном сезоне. Прежде всего, я попрошу Беттину принять решение. Если она скажет «нет», то обсуждать будет нечего», — сказал 34-летний Иверсен. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
logoсборная Норвегии
лыжные гонки
logoЭмиль Иверсен
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Клебанов вытянул из норки кореша, встряхнул его, поставил на лыжи и заставил тренироваться по своей программе. Иверсен сам неоднократно говорил, что не будь Йохи, ничего у него бы не получилось.
«Hadde jeg vært alene oppi dette, hadde jeg svimt av og kapitulert for lengst. Johannes lar meg ikke trykke på exit-knappen.»
«Если бы я готовился к Олимпиаде-2026 в одиночку, я бы потерял сознание и капитулировал ещё в ноябре. Йоханнес просто не даёт мне нажать кнопку "выход"».
Воистину ЛЮБОВЬ творит чудеса.
Емельян заканчивает сезон 2024/2025 провалом, заняв 95 место в общем зачёте Кубка Мира и не пройдя отбор на домашний чемпионат мира. В межсезонье делает предложение своей девушке-миллиардерше Беттине Буруд. В сезон 2025/2026 влетает с двух ног, ворвавшись в десятку общего зачёта и отобравшись на Олимпиаду.
Думайте 😏
Ответ Jauhojarvinousiainen
Емельян заканчивает сезон 2024/2025 провалом, заняв 95 место в общем зачёте Кубка Мира и не пройдя отбор на домашний чемпионат мира. В межсезонье делает предложение своей девушке-миллиардерше Беттине Буруд. В сезон 2025/2026 влетает с двух ног, ворвавшись в десятку общего зачёта и отобравшись на Олимпиаду. Думайте 😏
Судьи куплены?Лыжи с моторчиком?Подкуп соперников?
Ответ Jim Morisson
Судьи куплены?Лыжи с моторчиком?Подкуп соперников?
Вообще я про то, что семья даёт человеку силы для новых свершений) А вы о ком подумали, товарищ Берия? 🤔
подкаблучник))))
Ответ pelena03
подкаблучник))))
Не подКаблучник а подМиллионник и это 2 большие разницы 😀
Ответ Грюденфельдер
Не подКаблучник а подМиллионник и это 2 большие разницы 😀
Дал бы за миллион? В этом смысле ? )))
Интересно, Иверсона поставят в эстафету на классической этап, или нет, учитывая его предыдущие «заслуги» за слив 1-го этапа на Олимпиаде в Пекине, с другой стороны здесь кого не поставь, в отсутствии наших спортсменов, у них нет конкурентов
Ответ DENIS DENWER
Интересно, Иверсона поставят в эстафету на классической этап, или нет, учитывая его предыдущие «заслуги» за слив 1-го этапа на Олимпиаде в Пекине, с другой стороны здесь кого не поставь, в отсутствии наших спортсменов, у них нет конкурентов
Зависит только в какой форме Вальнес. 2ой этап точно Ниенге. По текущему составу даже Клебо может 1ый этап бежать так как Хедегард и Амундсен вне конкуренции кто бы там ни был у финнов, шведов, американцев и французов.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Александр Легков: «Если бы не отстранение, Большунов мог бы бегать примерно на уровне Клэбо. И в каких-то моментах стучать ему по носу»
2 февраля, 13:22
Клэбо отложил свадьбу со своей девушкой: «Точно не знаю, когда это случится. Думаю, где-то в 2027 году»
31 января, 08:19
Блогер Тартынский: «После масс-старта Сван подошла к Непряевой и поблагодарила за работу на гонке, стукнулась с ней кулачками»
27 января, 20:14
Рекомендуем
Главные новости
Губерниев о 17-м месте Непряевой в скиатлоне: «Это наш уровень сейчас. Чудес не бывает, отстранение бесследно не проходит»
вчера, 22:45
Почетный президент ОКР Смирнов: «Непряевой медаль в скиатлоне не светила. Даже если бы она не упала, вряд ли бы что-то смогла»
вчера, 22:38
Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Пеллегрино и Нисканен пробегут скиатлон
вчера, 22:06
Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова, Вонн, Айхер, Вайдле-Винкельманн и Годжа разыграют медали в скоростном спуске
вчера, 21:48
Олимпиада-2026, медальный зачет: Италия, Япония и Норвегия лидируют с 3 наградами, Швеция – 4-я
вчера, 20:01
Олимпиада-2026, 7 февраля, все медали дня: Фон Алльмен взял золото в горных лыжах, Карлссон – в скиатлоне, Непряева – 17-я, Коржова – 12-я на 3000 м в конькобежном спорте
вчера, 19:58
⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Кимура победил в биг-эйре, Кимата – 2-й, Су Имин – 3-й
вчера, 19:51
⚡ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Стрем победила на нормальном трамплине, Превц – 2-я, Маруяма – 3-я
вчера, 19:42
Эбба Андерссон потеряла в снегу часть серебряной медали за скиатлон на Олимпиаде
вчера, 19:13
Мария Захарова: «Олимпизм должен отличаться достоинством и спортивными достижениями, а не гендерными извращениями и политическим безумием»
вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
вчера, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем