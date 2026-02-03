Эмиль Иверсен: «Это шок, что я еду на Олимпиаду, никто этого не ожидал. Два года назад меня уже списали со счетов»

Иверсен: это шок, что я еду на Олимпиаду. Меня уже списали со счетов.

Четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен высказаося о попадании в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2026.

«Это шок, что я еду на Олимпиаду. В каком-то смысле никто этого не ожидал. Два года назад меня уже списали со счетов. Лишь несколько человек в меня верили.

Конечно, я чувствовал, что надо мной висит призрак. С тех пор, как я стал чемпионом мира (в 2021 году), я ничего толком не добился. За последние четыре года у меня было много дней, когда я мечтал хотя бы о бронзе. Потому что для меня это было бы так же хорошо, как и золото.

После победы на чемпионате мира у меня появилась совершенно прекрасная девушка (Беттина Буруд). Я подумал тогда: не получил ли я гораздо больше, чем действительно заслуживаю?

Она моя самая важная опора, и она всегда была рядом. Она была моим самым важным источником энергии в последние годы и каждый день была на позитиве, независимо от того, насколько плохими были дела. Я в долгу перед ней, и я очень рад за нее, что мы вдвоем смогли чего-то добиться.

Возможно, я бы уже был дома в Мерокере и катался на велосипеде, кто знает. Никто не знает, что бы случилось. Теперь я буду продолжать до конца апреля.

Конечно, заманчиво подумать о еще одном сезоне. Прежде всего, я попрошу Беттину принять решение. Если она скажет «нет», то обсуждать будет нечего», — сказал 34-летний Иверсен.