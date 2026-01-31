Коростелев и Непряева прибыли в Италию и приступили к тренировкам на олимпийских трассах
Российские лыжники прибыли в Италию для участия в Олимпиаде.
Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые выступят на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, уже прибыли в Италию.
Об этом сообщил тренер лыжников Данил Акимов.
«Спортсмены [Коростелев и Непряева] приехали на трассы, тренируются. Сегодня первый день. До этого они тренировались в Швейцарии», – сказал Акимов, у которого также имеется нейтральный статус.
Непряева начнет выступления на Олимпиаде 7 февраля – в этот день она выйдет на старт скиатлона. На следующий день в этой дисциплине выступит Коростелев.
Коростелев и Непряева: как оценивать их выступление на «Тур де Ски», чего ждать на Олимпиаде?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Успехов!!!
Отлично, ждем любых новостей о наших спортсменах!
Через неделю первый старт, быстрых лыж и звенящей формы!
Молодцы.
Да пребудет с вами сила! 💪🏻
Очень рад, что ребята будут участвовать в Олимпийских стартах, приобретут олимпийский опыт, удачи им
Верим🙏🇷🇺
Шансы есть всегда,конечно но в спринты Савелию пожалуй лучше не лезть.Много сил растратит понапрасну.
пускай тратит, тем более спринты за долго до больших трасс он молодой восстанавливаться должен за сутки, а то и меньше, а вот уже после 27-29 тяжело будет.
Лучше расписание посмотрите.Если не ошибаюсь-там после спринтов неделя до марафона.В его возрасте восстановится быстро.А не побежит-потом жалеть будет
