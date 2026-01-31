Коростелев и Непряева прибыли в Италию и приступили к тренировкам на олимпийских трассах

Российские лыжники прибыли в Италию для участия в Олимпиаде.

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева , которые выступят на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, уже прибыли в Италию.

Об этом сообщил тренер лыжников Данил Акимов.

«Спортсмены [Коростелев и Непряева] приехали на трассы, тренируются. Сегодня первый день. До этого они тренировались в Швейцарии», – сказал Акимов, у которого также имеется нейтральный статус.

Непряева начнет выступления на Олимпиаде 7 февраля – в этот день она выйдет на старт скиатлона. На следующий день в этой дисциплине выступит Коростелев.

Коростелев и Непряева: как оценивать их выступление на «Тур де Ски», чего ждать на Олимпиаде?