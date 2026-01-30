Рейс-директор Ski Classics: «Когда выяснилось, что «Большунов из Казахстана» является Большуновым из России, его исключили из стартового листа Moonlight Classic»
Рейс-директор Ski Classics Оскар Свэрд объяснил, почему Александр Большунов не выступит в гонке Moonlight Classic в Италии.
В прошлом году Большунов одержал в гонке победу. В 2026-м Moonlight Classic впервые входит в серию Ski Classics. Большунов был заявлен на турнир под флагом Казахстана, но позднее пропал из старт-листа.
– Когда выяснилось, что «Александр Большунов из Казахстана», который подал заявку на участие, на самом деле является Большуновым из России и не допущен к участию в соревнованиях FIS, его исключили из стартового листа.
– В чем разница?
– Я не знаю, какими правилами пользовался организатор в прошлом году, но в этом году гонка является частью Ski Classics, и мы следуем правилам FIS. Большунов не входит в число российских спортсменов, допущенных к международным соревнованиям под эгидой FIS, – сказал Свэрд.
