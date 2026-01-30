  • Спортс
  • Рейс-директор Ski Classics: «Когда выяснилось, что «Большунов из Казахстана» является Большуновым из России, его исключили из стартового листа Moonlight Classic»
Рейс-директор Ski Classics: «Когда выяснилось, что «Большунов из Казахстана» является Большуновым из России, его исключили из стартового листа Moonlight Classic»

В оргкомитете гонки в Италии объяснили, почему Большунов не выйдет на старт.

Рейс-директор Ski Classics Оскар Свэрд объяснил, почему Александр Большунов не выступит в гонке Moonlight Classic в Италии.

В прошлом году Большунов одержал в гонке победу. В 2026-м Moonlight Classic впервые входит в серию Ski Classics. Большунов был заявлен на турнир под флагом Казахстана, но позднее пропал из старт-листа. 

– Когда выяснилось, что «Александр Большунов из Казахстана», который подал заявку на участие, на самом деле является Большуновым из России и не допущен к участию в соревнованиях FIS, его исключили из стартового листа.

– В чем разница?

– Я не знаю, какими правилами пользовался организатор в прошлом году, но в этом году гонка является частью Ski Classics, и мы следуем правилам FIS. Большунов не входит в число российских спортсменов, допущенных к международным соревнованиям под эгидой FIS, – сказал Свэрд.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
Sudtirol Moonlight Classic
лыжные гонки
Надо понимать, что Большунов сам (ну, или кто из его команды подсказал) зарегистрировался как Большунов из Казахстана ? Детсад, хоть чучелом, хоть тушкой проскочить на ненавистные соревнования.
Ответ Регион-36
Надо понимать, что Большунов сам (ну, или кто из его команды подсказал) зарегистрировался как Большунов из Казахстана ? Детсад, хоть чучелом, хоть тушкой проскочить на ненавистные соревнования.
Кто? - Заяц!
Кто? -Зёбра!
Кто? -Черепаха!
Ответ Регион-36
Надо понимать, что Большунов сам (ну, или кто из его команды подсказал) зарегистрировался как Большунов из Казахстана ? Детсад, хоть чучелом, хоть тушкой проскочить на ненавистные соревнования.
Я писал уже, там еще двое россиян в списке под флагом Казахстана. Вряд ли прям подлог, скорее всего по коду телефонному, +7 и тут и там.
Получается, Большунов сначала подал заявку на нейтральный статус. Получив отказ, подал заявление на пересмотр в комиссию, которая этим вообще не занимается. И в конце попытался зарегистрироваться под флагом другой страны на гонку Ski Classic. Вот это принципиальная позиция у человека, конечно)
Мне интересно, какие эмоции сейчас испытывают его местные болельщицы. Я бы на их месте горел от испанского стыда, но есть подозрение, что им уже не привыкать 😄
Ответ Jauhojarvinousiainen
Получается, Большунов сначала подал заявку на нейтральный статус. Получив отказ, подал заявление на пересмотр в комиссию, которая этим вообще не занимается. И в конце попытался зарегистрироваться под флагом другой страны на гонку Ski Classic. Вот это принципиальная позиция у человека, конечно) Мне интересно, какие эмоции сейчас испытывают его местные болельщицы. Я бы на их месте горел от испанского стыда, но есть подозрение, что им уже не привыкать 😄
Они полыхают праведным гневом на CAS, ad hoc панель CAS, оргкомитет Moonlight Classics и на Казахстан и всех казахобандеровцев, им не до стыда🤷‍♂️
Ответ TandF
Они полыхают праведным гневом на CAS, ad hoc панель CAS, оргкомитет Moonlight Classics и на Казахстан и всех казахобандеровцев, им не до стыда🤷‍♂️
Классика) Как только Сашуля снова проявляет себя со своей "лучшей" стороны, у его болельщиц тут же включается автоматический режим поиска виноватых в его очередном позоре 😄 Уже по массовым обвинениям Бакурова в симулянтстве и попытке "прославиться на имени нашего Сашули" стало всё окончательно понятно относительно их личностных качеств (точнее их отсутствия как таковых, в том числе и стыда). Так что мой вопрос был скорее риторический)
Ага, и Большунову из Казахстана дали первый стартовый номер))
Стоп, я не понял, организаторы думали что это однофамилец? А когда поняли, что это тот самый Большунов, поставили шлагбаум?
Ответ Простой человек
Стоп, я не понял, организаторы думали что это однофамилец? А когда поняли, что это тот самый Большунов, поставили шлагбаум?
В прошлом году стартовый номер 1 был у Ковальчик, 2 у Большунова. И поэтому в отсутсвие "звёзд" номер один дали однофамильцу. Какая правдивая история
Фу, какая гадость, чем дальше тем больше кала от большуновых бородавок и визгов губошлепов, противно то как ради выступления обгадиться так самому ладно, но ведь и страну обгадил.
Ответ velesss
Фу, какая гадость, чем дальше тем больше кала от большуновых бородавок и визгов губошлепов, противно то как ради выступления обгадиться так самому ладно, но ведь и страну обгадил.
Какое отношение Большунов имеет к вашей украине или где вы там прячетесь…?
Ответ murzzzzzilka
Какое отношение Большунов имеет к вашей украине или где вы там прячетесь…?
Осторожнее, это же целый КМС, ну, по его словам.)
Особенно, комменты его почитав. Ну вылитый КМС, правда, по какому виду спорта не уточнил. Наверное, по всем - носится по сайту, как угорелый, с определенной целью.
Ну и зачем это ему, как будто это гонка была самой важной в его жизни, что ради неё стоило так изворачиватся
FISовцы видимо заранее предположили, что и в этот год Большунов заявится на фонариковую гонку; и придали ей статус любительской Challenger в ski classics.А это конечно шлагбаум. 🚧
Он намекает на подлог?
Ответ Алё? Алёна
Он намекает на подлог?
Анекдот в тему:
Автосервис. Клиент посмотрел счет за ремонт. Уточняет у мастера:
- Скажите, а что это за такой пункт "Прокатило" - 9000 руб???
Мастер отвечает:
- Эээ... Не прокатило. Вычеркиваем.
Опять непруха и позорище🤣🤣🤣
Ого, сколько тут КМС-ов. Господа фабричные эльфы, неужто в вашей жаркой Испании тоже снег выпал?)
Ответ Rygeek
Ого, сколько тут КМС-ов. Господа фабричные эльфы, неужто в вашей жаркой Испании тоже снег выпал?)
А у Вас есть вразумительная версия, кто у кого в этой истории шубу украл?
