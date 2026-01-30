Глава Федерации горнолыжного спорта России: «Плешкова отправится на Олимпийские игры 3 февраля, Ефимов планирует заезд в Бормио 13 февраля»

Горнолыжница Плешкова отправится на Олимпиаду 3 февраля, Ефимов – 13-го.

Глава Федерации горнолыжного спорта России Леонид Мельников рассказал, когда российские горнолыжники прилетят на Олимпиаду.

«Юля Плешкова отправится на Олимпийские игры 3 февраля, практически сразу после этапа Кубка мира в Кран-Монтане. Она будет соревноваться в дисциплинах «скоростной спуск» и «супергигант».

Семен Ефимов планирует заезд в Бормио 13 февраля и будет стартовать в дисциплине «слалом», — сказал Мельников.