Вонн о травме перед Олимпиадой: «Если я что-то и умею делать, так это возвращаться. Моя олимпийская мечта не закончилась»

Линдси Вонн намерена выступить в Милане-2026, несмотря на травму.

Олимпийская чемпионка по горным лыжам американка Линдси Вонн намерена выступить на Олимпиаде-2026, несмотря на травму.

Вонн получила повреждение во время выступления на этапе Кубка мира в Кран‑Монтане (Швейцария).

«Сегодня я упала на соревнованиях по скоростному спуску в Швейцарии и повредила левое колено. Я обсуждаю ситуацию со своими врачами и командой и буду проходить дальнейшие обследования.

Это очень неприятный исход за неделю до Олимпиады… Но если я что-то и умею делать, так это возвращаться.

Моя олимпийская мечта не закончилась. Спасибо за всю любовь и поддержку. Я предоставлю больше информации, как только она у меня появится.

Спасибо всем медицинским работникам, которые помогли мне сегодня. Я благодарна за всю невероятную помощь, которую я получила.

Передаю наилучшие пожелания Марте Монсен, которая также сегодня попала в серьезное падение и получила травму.

Люблю вас, ребята», – написала Вонн.