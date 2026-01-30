Захарова о рекомендациях латвийским спортсменам не общаться с россиянами: «Это тот самый национализм, который дошел до уровня неонацизма»
Захарова назвала призывы Латвии не общаться с россиянами проявлением неонацизма.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на рекомендации Олимпийского комитета Латвии, который рекомендовал своим спортсменам не общаться с россиянами в Милане-2026.
«Это (рекомендации не общаться с российскими и белорусскими спортсменами) тот самый национализм, который дошел до уровня неонацизма.
Это не имеет никакого отношения к спорту, к конфликтам, которые имеются на планете, когда людям запрещают общаться по национальному признаку», – сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
67 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но это совсем другое!
Заграничная поездка - слишком ответственное дело для обычного неподготовленного человека !
Она должна быть поощрением для достойных людей .
Мария Владимировна , как потомственный дипломат , прекрасно помнит ОВИР и хотела бы его возродить для общественного блага !
И в пляс!Ээээххххх мааааатушка - земля!!!!