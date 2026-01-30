Захарова о рекомендациях латвийским спортсменам не общаться с россиянами: «Это тот самый национализм, который дошел до уровня неонацизма»

Захарова назвала призывы Латвии не общаться с россиянами проявлением неонацизма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на рекомендации Олимпийского комитета Латвии, который рекомендовал своим спортсменам не общаться с россиянами в Милане-2026.

«Это (рекомендации не общаться с российскими и белорусскими спортсменами) тот самый национализм, который дошел до уровня неонацизма.

Это не имеет никакого отношения к спорту, к конфликтам, которые имеются на планете, когда людям запрещают общаться по национальному признаку», – сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.