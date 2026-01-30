Юрий Бородавко: «В прошлый раз организаторам Moonlight Classic прилетело от FIS за участие Большунова. В этом году их вынудили исключить его из списка»
Бородавко: организаторам Moonlight Classic прилетело от FIS за участие Большунова.
Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко объяснил попадание Александра Большунова в список участников гонки Moonlight Classic в Италии под флагом Казахстана.
«Здесь все лежит на поверхности. В прошлый раз организаторам очень прилетело от FIS и итальянской федерации лыжных гонок за участие Александра.
В этом году они вынудили исключить его из списка стартующих. Но также они указали ему флаг Казахстана.
Организаторы уже признали эту ошибку, никакого криминала в этом нет», — сказал Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Обыкновенный нацизм.
Без Большунова и интерес будет другой, особенно в России...
Решил, что это невероятно смешно?
https://www.sports.ru/skiing/1116631100-fis-ob-uchastii-bolshunova-v-mezhdunarodnoj-gonke-v-italii-eta-gonka-n.html