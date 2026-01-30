Юрий Бородавко: «В прошлый раз организаторам Moonlight Classic прилетело от FIS за участие Большунова. В этом году их вынудили исключить его из списка»

Бородавко: организаторам Moonlight Classic прилетело от FIS за участие Большунова.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко объяснил попадание Александра Большунова в список участников гонки Moonlight Classic в Италии под флагом Казахстана.

«Здесь все лежит на поверхности. В прошлый раз организаторам очень прилетело от FIS и итальянской федерации лыжных гонок за участие Александра.

В этом году они вынудили исключить его из списка стартующих. Но также они указали ему флаг Казахстана.

Организаторы уже признали эту ошибку, никакого криминала в этом нет», — сказал Бородавко.