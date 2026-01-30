  • Спортс
  • Юрий Бородавко: «В прошлый раз организаторам Moonlight Classic прилетело от FIS за участие Большунова. В этом году их вынудили исключить его из списка»
17

Юрий Бородавко: «В прошлый раз организаторам Moonlight Classic прилетело от FIS за участие Большунова. В этом году их вынудили исключить его из списка»

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко объяснил попадание Александра Большунова в список участников гонки Moonlight Classic в Италии под флагом Казахстана.

«Здесь все лежит на поверхности. В прошлый раз организаторам очень прилетело от FIS и итальянской федерации лыжных гонок за участие Александра.

В этом году они вынудили исключить его из списка стартующих. Но также они указали ему флаг Казахстана.

Организаторы уже признали эту ошибку, никакого криминала в этом нет», — сказал Бородавко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
лыжные гонки
Sudtirol Moonlight Classic
17 комментариев
Да эта гонка даже в пул соревнований под эгидой FIS не входит. Какие могут быть претензии к организаторам?
Ответ heivani
Да эта гонка даже в пул соревнований под эгидой FIS не входит. Какие могут быть претензии к организаторам?
Ну, их просто бесит, что пригласили. Вот и пригрозили.
Обыкновенный нацизм.
Ответ murzzzzzilka
Ну, их просто бесит, что пригласили. Вот и пригрозили. Обыкновенный нацизм.
Вполне с вами солидарен.
Он в том году победил, поэтому и всполошились. Но организаторы хотели видеть Сашу, т.к. это придало значимости и рейтинг гонке как в прошлом году, а теперь будут смотреть единицы, родственники лыжников. Пусть с дыркой от бублика остаются теперь.
Большунов хоть знал что должен был выступать?
А как он славно всех уконтрапупил в прошлом году.! Практически шёл без света в этой кромешной темноте, фонарь на лбу еле-еле светил, и всё равно Александр был первым.
Без Большунова и интерес будет другой, особенно в России...
Ответ Лизавета Анна -Мария
А как он славно всех уконтрапупил в прошлом году.! Практически шёл без света в этой кромешной темноте, фонарь на лбу еле-еле светил, и всё равно Александр был первым. Без Большунова и интерес будет другой, особенно в России...
Уконтропупил пенсионеров любителей, достижение для профи.
Ответ Papiru
Уконтропупил пенсионеров любителей, достижение для профи.
И среди них были сильные спортсмены. Но если вам угодно принизить победу Александра- да пожалуйста).
Большунов Шредингера
Ответ TandF
Большунов Шредингера
Во всех ветках будешь это писать?
Решил, что это невероятно смешно?
Заврался Юрок, от FIS никому и ничего не прилетало, так как эта гонка не относится к ним.

https://www.sports.ru/skiing/1116631100-fis-ob-uchastii-bolshunova-v-mezhdunarodnoj-gonke-v-italii-eta-gonka-n.html
Что то я не понял, это коммерческая гонка, могут пригласить за гонорар хоть Большунова хоть Васю Пупкина чемпиона города Урюпинска.
Как в том анекдоте, они ему не только китель облевали, но и в штаны нагадили.
Рекомендуем