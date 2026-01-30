5

Линдси Вонн получила травму на Кубке мира за неделю до Олимпиады-2026

Линдси Вонн получила травму на Кубке мира за неделю до Олимпиады-2026.

Олимпийская чемпионка по горным лыжам американка Линдси Вонн получила повреждение во время выступления на этапе Кубка мира в Кран‑Монтане (Швейцария).

При прохождении трассы в скоростном спуске 41-летняя Вонн потеряла равновесие и вылетела в защитную сетку. Ей оказали медицинскую помощь, после чего спортсменка доехала до финишной черты, но по пути несколько раз останавливалась, держась за левое колено.

Вонн покинула трассу на вертолете и отправилась на медицинский осмотр.

Скоростной спуск в Кран-Монтане проходил в сложных погодных условиях с плохой видимостью. Финишировать также не смогли австрийка Нина Ортлиб и норвежка Марта Монсен. В итоге соревнования были отменены.

С 6 по 22 февраля пройдут зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Associated Press
logoЛиндси Вонн
logoсборная США жен
горные лыжи
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
орги списали на видимость, но видимость была ок.
Просто увидев 3 травмы на 6 спортсменов, решили закончить. Толи трасса слишком сложная, толи снегопад мешал и трасса была недостаточно цепкой, хз. в общем решили не делать гонку на выживание.

Норвежка там упала страшно в сетки, шлем еще слетел и потом ее волокло вниз по склону у финиша, наверное зрителям на трибунах было жутковато.
Я думал, что она без сознания в лучшем случае.. но вроде обошлось и она была бы в сознанке, хоть и с разбитым лицом

ну может еще повлияло, что это Кранс Монтана, где погибло 40 человек в НГ и все было в траурных надписях...
Да впрочем мб на любой трассе 3 вылета в сетки на 6 первых спортсменах повод задуматься о продолжении гонки
Короч не пошло, хотя я так понимаю, горнолыжницы хотели продолжить
Ответ Alexandro Purito
орги списали на видимость, но видимость была ок. Просто увидев 3 травмы на 6 спортсменов, решили закончить. Толи трасса слишком сложная, толи снегопад мешал и трасса была недостаточно цепкой, хз. в общем решили не делать гонку на выживание. Норвежка там упала страшно в сетки, шлем еще слетел и потом ее волокло вниз по склону у финиша, наверное зрителям на трибунах было жутковато. Я думал, что она без сознания в лучшем случае.. но вроде обошлось и она была бы в сознанке, хоть и с разбитым лицом ну может еще повлияло, что это Кранс Монтана, где погибло 40 человек в НГ и все было в траурных надписях... Да впрочем мб на любой трассе 3 вылета в сетки на 6 первых спортсменах повод задуматься о продолжении гонки Короч не пошло, хотя я так понимаю, горнолыжницы хотели продолжить
Спасибо за комментарий. Но я бы ещё добавил, что если из топовых лыжниц могло 50%, то что было бы с четвёртым, скажем, десятком
Ответ radio_weiss
Спасибо за комментарий. Но я бы ещё добавил, что если из топовых лыжниц могло 50%, то что было бы с четвёртым, скажем, десятком
согласен
У нее прям проблемы с Олимпиадами какие-то, перед Ванкувером на тренировке получила травму, едва игры не пропустила, в Сочи не поехала, в Италию скорее всего тоже, в лучшем случае в супергигант заявится, и попрощается. К скоростному спуску точно не восстановится, хотя она в призах почти на каждом этапе. 2 медали америкосы потеряли… да и за старушку обидно, побереглась бы лучше, но нет.
Комментарий удален модератором
Ответ Юрий Костыгин
Комментарий удален модератором
Экий ты негодяй!
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Раст – 2-я, Айхер – 3-я
25 января, 13:16
Горные лыжи. Кубок мира. Хектор выиграла гигантский слалом, Молтзан – 2-я, Шиффрин – 3-я
24 января, 14:27
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб выиграла гигантский слалом, Раст – 2-я, Хектор – 3-я, Ткаченко не прошла во вторую попытку
20 января, 14:09
Рекомендуем
Главные новости
Вик Уайлд: «По-прежнему считаю, что Олимпиада-2030 для меня реальна. Моя цель – достичь физического расцвета в 45 лет»
вчера, 20:01
Уайлд об Олимпиаде-2026: «Надеюсь, что все 13 российских спортсменов выиграют свои соревнования. Желаю им всего наилучшего»
вчера, 19:17
Линдси Вонн примет участие в Олимпиаде-2026, несмотря на разрыв крестообразной связки
вчера, 16:14
МОК включил выступления Большунова, Казакевич и Елистратова в видеоролики, посвященные предыдущим Олимпиадам
вчера, 15:25
Все россияне, которые будут выступать на Олимпиаде-2026, прошли допинг-тестирование
вчера, 14:46
«Пусть сила спорта заставит оружие замолчать». Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время зимних Игр-2026
вчера, 14:38
У норвежских прыгунов с трамплина украли экипировку на Кубке мира в Германии
вчера, 11:35
Михаил Дегтярев: «Все мы хотим, чтобы Россия была представлена на главном турнире планеты полноценно, но сейчас не время хлопать дверью»
вчера, 10:49
На Олимпиаде-2026 будут запрещены вувузелы, фрисби, ролики, гироподы и складные стулья
вчера, 09:24
Российские флаги запрещено проносить на олимпийские объекты в Милане и Кортина-д’Ампеццо
вчера, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Рекомендуем