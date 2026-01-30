Линдси Вонн получила травму на Кубке мира за неделю до Олимпиады-2026
Олимпийская чемпионка по горным лыжам американка Линдси Вонн получила повреждение во время выступления на этапе Кубка мира в Кран‑Монтане (Швейцария).
При прохождении трассы в скоростном спуске 41-летняя Вонн потеряла равновесие и вылетела в защитную сетку. Ей оказали медицинскую помощь, после чего спортсменка доехала до финишной черты, но по пути несколько раз останавливалась, держась за левое колено.
Вонн покинула трассу на вертолете и отправилась на медицинский осмотр.
Скоростной спуск в Кран-Монтане проходил в сложных погодных условиях с плохой видимостью. Финишировать также не смогли австрийка Нина Ортлиб и норвежка Марта Монсен. В итоге соревнования были отменены.
С 6 по 22 февраля пройдут зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Просто увидев 3 травмы на 6 спортсменов, решили закончить. Толи трасса слишком сложная, толи снегопад мешал и трасса была недостаточно цепкой, хз. в общем решили не делать гонку на выживание.
Норвежка там упала страшно в сетки, шлем еще слетел и потом ее волокло вниз по склону у финиша, наверное зрителям на трибунах было жутковато.
Я думал, что она без сознания в лучшем случае.. но вроде обошлось и она была бы в сознанке, хоть и с разбитым лицом
ну может еще повлияло, что это Кранс Монтана, где погибло 40 человек в НГ и все было в траурных надписях...
Да впрочем мб на любой трассе 3 вылета в сетки на 6 первых спортсменах повод задуматься о продолжении гонки
Короч не пошло, хотя я так понимаю, горнолыжницы хотели продолжить