Линдси Вонн получила травму на Кубке мира за неделю до Олимпиады-2026.

Олимпийская чемпионка по горным лыжам американка Линдси Вонн получила повреждение во время выступления на этапе Кубка мира в Кран‑Монтане (Швейцария).

При прохождении трассы в скоростном спуске 41-летняя Вонн потеряла равновесие и вылетела в защитную сетку. Ей оказали медицинскую помощь, после чего спортсменка доехала до финишной черты, но по пути несколько раз останавливалась, держась за левое колено.

Вонн покинула трассу на вертолете и отправилась на медицинский осмотр.

Скоростной спуск в Кран-Монтане проходил в сложных погодных условиях с плохой видимостью. Финишировать также не смогли австрийка Нина Ортлиб и норвежка Марта Монсен. В итоге соревнования были отменены.

С 6 по 22 февраля пройдут зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо.