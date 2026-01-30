«Спортсмены не самые благодарные и иногда не самые умные люди». Губерниев ответил Пеклецовой, которая «не считает его хорошим человеком»
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил российской лыжнице Алине Пеклецовой, которая ранее заявила, что «не считает его хорошим человеком».
«А что значит «хорошим человеком»? Вот Алина Пеклецова, допустим, хорошая спортсменка, а человек, условно говоря, не очень хороший. Это все умозрительные категории. Я знаю, во-первых, что мне совершенно все равно, что сказала Алина Пеклецова. Она прекрасная лыжница. Своеобразная, естественно.
А во-вторых, могу сказать справедливости ради, что о существовании Пеклецовой руководство Вологодской области узнало от меня, когда мы встречались с губернатором. Я помог им сохранить базу и сделал многое, чтобы Пеклецова продолжала выступать за регион. Раньше там было все очень плохо, а Филимонов хотя бы на это внимание обратил – огромный молодец.
Так что спортсмены не самые благодарные люди и иногда не самые умные. А Алину Пеклецову я нежно люблю, потому что она прекрасна, спору нет», – сказал Губерниев.
20-летняя Пеклецова на данный момент занимает второе место в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.
Алина Пеклецова: «На Губерниева вообще не обращаю внимания. Как человека не считаю его хорошим – скажем так, максимально мягко»
