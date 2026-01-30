  • Спортс
  • «Спортсмены не самые благодарные и иногда не самые умные люди». Губерниев ответил Пеклецовой, которая «не считает его хорошим человеком»
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил российской лыжнице Алине Пеклецовой, которая ранее заявила, что «не считает его хорошим человеком».

«А что значит «хорошим человеком»? Вот Алина Пеклецова, допустим, хорошая спортсменка, а человек, условно говоря, не очень хороший. Это все умозрительные категории. Я знаю, во-первых, что мне совершенно все равно, что сказала Алина Пеклецова. Она прекрасная лыжница. Своеобразная, естественно.

А во-вторых, могу сказать справедливости ради, что о существовании Пеклецовой руководство Вологодской области узнало от меня, когда мы встречались с губернатором. Я помог им сохранить базу и сделал многое, чтобы Пеклецова продолжала выступать за регион. Раньше там было все очень плохо, а Филимонов хотя бы на это внимание обратил – огромный молодец.

Так что спортсмены не самые благодарные люди и иногда не самые умные. А Алину Пеклецову я нежно люблю, потому что она прекрасна, спору нет», – сказал Губерниев.

20-летняя Пеклецова на данный момент занимает второе место в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.

Раунд за Пеклецовой. Уверенно...
Ответ NoThanks
Раунд за Пеклецовой. Уверенно...
Так он сам себя закопал ответом. Совершеннейший идиот.
Из серии : я гналась за вами чтобы сказать как вы мне безразличны
Ответ NoThanks
Раунд за Пеклецовой. Уверенно...
Оказывается, даже не самые умные люди (по его утверждению) и те поняли, что из себя представляет Губер.
Диме стало обидно.
20-летняя спортсменка, несмотря на то, что не является мастером слова, выразилась гораздо более колко и при этом корректно, чем 50-летний "мэтр комментаторского ремесла" 😄 Что это, если не позор Губной Гармошки?)
Я давно уже не сомневаюсь в интеллектуальных способностях Губерниева (точнее в их отсутствии), но будучи СПОРТИВНЫМ комментатором - это совсем уж выглядит, как выстрел в ногу. Как говорится, в чужом глазу…
По моему, чувака пора закрыть. Антиреклама нашему спорту .
Губерниев скатывается вниз..
Ответ Рубин2003
Губерниев скатывается вниз..
Там давно дно. В какой ещё низ?
Ответ Клирик
Там давно дно. В какой ещё низ?
Димка умудрился снизу постучать сам себе. Уникальнейший случай, кстати…
Фу ... Взрослый мужик , называется . Или бы вообще не отвечал , или бы дал спокойный , достойный ответ взрослого человека , мужчины . Ведь его оппонент - молодая , хрупкая , 20- летняя спортсменка . А этот двухметровый пятидесятилетний долбень отвечает ей , как 15 - летний "блогер" ...
Ответ Игорь Ерин
Фу ... Взрослый мужик , называется . Или бы вообще не отвечал , или бы дал спокойный , достойный ответ взрослого человека , мужчины . Ведь его оппонент - молодая , хрупкая , 20- летняя спортсменка . А этот двухметровый пятидесятилетний долбень отвечает ей , как 15 - летний "блогер" ...
Я думаю что Пеклецова тут не причем ,по всей видимости Губерниеву прилетело от окружения Пеклецовой за высказывание "Но Пеклецова с моей точки зрения год с лишним назад не все сделала правильно в плане выбора своей спортивной жизни, так скажем. Ей надо было потоньше играть, если она, конечно, хотела попасть на Олимпиаду, и меньше слушать всякое окружение. Но случилось то, что случилось. Будем болеть на Олимпийских играх за Коростелева и Непряеву», – рассказал Губерниев."
https://www.sports.ru/skiing/1117025852-dmitrij-guberniev-ochen-obidno-za-pekleczovu-chto-ona-ne-vystupaet-na-.html
Блестящий пинок от юной спортсменки старому лжецу.
"Могу сказать справедливости ради, что о существовании Пеклецовой руководство Вологодской области узнало от меня, когда мы встречались с губернатором..." Да-да, до этого же руководство области не знало, кого на старты отправляло... Ну, допускаю, что списки большие, если говорить о всех видах, тем не менее, если это самое руководство о ней узнало - его заслуга здесь минимальна, если вообще есть, это следствие её отличных результатов. Корону бы ему кто сбил что ли...
Ответ Anouck
"Могу сказать справедливости ради, что о существовании Пеклецовой руководство Вологодской области узнало от меня, когда мы встречались с губернатором..." Да-да, до этого же руководство области не знало, кого на старты отправляло... Ну, допускаю, что списки большие, если говорить о всех видах, тем не менее, если это самое руководство о ней узнало - его заслуга здесь минимальна, если вообще есть, это следствие её отличных результатов. Корону бы ему кто сбил что ли...
Учитывая, что она могла уйти в другой регион в этом сезоне, при переходе во взрослые.
Ответ Alexandr Alexandrov
Учитывая, что она могла уйти в другой регион в этом сезоне, при переходе во взрослые.
Так она и ушла в соседнюю Архангельскую область, пока там проект под название УЛК не накрылся. Или это его за развал этого проекта следует благодарить?
Бывший спортсмен Губерниев сказал, что спортсмены не самые умные люди. Ну в отношении себя он точно прав.
Это про губерниева когда-то сказано -
"Осëл останется ослом
Хоть ты осыпь его звездами
Где надо действовать умом
Он только хлопает ушами"
Рекомендуем