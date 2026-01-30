31% пользователей Спортса’’ не будут смотреть Олимпиаду-2026, 34% посмотрят частично: итоги опроса
31% пользователей Спортса’’ не будут смотреть Олимпиаду-2026 в Милане.
Завершился опрос Спортса’’ по зимней Олимпиаде-2026 в Милане.
34% проголосовавших будут смотреть Игры выборочно (топ-события), 31% не будут смотреть вообще, 22% посмотрят турнир по максимуму, а 13% будут следить только за соревнованиями с нашими спортсменами.
Всего в опросе приняли участие 5466 человек.
Олимпиада-2026 в Милане пройдет с 6 по 22 февраля. В России прямые трансляции бесплатно покажет Okko.
13 наших олимпийцев в Милане: когда за ними следить?
На Олимпиаду без флага – норм или стрем? Спор Кузмака с Владимиром Ивановым
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
В остальном абсолютно не интересное мероприятие, без всех сильнейших это уже не Олимпиада.
Плюс Олимпиада превратилась в чисто политическую площадку, где одни могут делать все что хочешь, а других отстраняют за все подряд (главное найти повод)
у меня, собсна, в просмотре ничего не изменилось после бана. я как раньше смотрела определённые виды спорта, так и сейчас буду.