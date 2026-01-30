31% пользователей Спортса’’ не будут смотреть Олимпиаду-2026, 34% посмотрят частично: итоги опроса

31% пользователей Спортса’’ не будут смотреть Олимпиаду-2026 в Милане.

Завершился опрос Спортса’’ по зимней Олимпиаде-2026 в Милане.

34% проголосовавших будут смотреть Игры выборочно (топ-события), 31% не будут смотреть вообще, 22% посмотрят турнир по максимуму, а 13% будут следить только за соревнованиями с нашими спортсменами.

Всего в опросе приняли участие 5466 человек.

Олимпиада-2026 в Милане пройдет с 6 по 22 февраля. В России прямые трансляции бесплатно покажет Okko.

