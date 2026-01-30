  • Спортс
  31% пользователей Спортса'' не будут смотреть Олимпиаду-2026, 34% посмотрят частично: итоги опроса
31% пользователей Спортса’’ не будут смотреть Олимпиаду-2026, 34% посмотрят частично: итоги опроса

31% пользователей Спортса’’ не будут смотреть Олимпиаду-2026 в Милане.

Завершился опрос Спортса’’ по зимней Олимпиаде-2026 в Милане.

34% проголосовавших будут смотреть Игры выборочно (топ-события), 31% не будут смотреть вообще, 22% посмотрят турнир по максимуму, а 13% будут следить только за соревнованиями с нашими спортсменами.

Всего в опросе приняли участие 5466 человек.

Олимпиада-2026 в Милане пройдет с 6 по 22 февраля. В России прямые трансляции бесплатно покажет Okko.

13 наших олимпийцев в Милане: когда за ними следить?

На Олимпиаду без флага – норм или стрем? Спор Кузмака с Владимиром Ивановым

56 комментариев
Многие не участвовали в опросе, потому что не хотели ставить галочку рядом с персонажами в кружке.
Ответ karbunkul211
Я поставил галочку там, где мой вариант. На фото даже не смотрел до вашего комментария;)
Посмотрю максимум хоккей пару матчей (интересно что Канада покажет в таком составе), ну может лыжи (хотя четко понимаю что там без шансов).
В остальном абсолютно не интересное мероприятие, без всех сильнейших это уже не Олимпиада.
Плюс Олимпиада превратилась в чисто политическую площадку, где одни могут делать все что хочешь, а других отстраняют за все подряд (главное найти повод)
Ответ Vasilka7777
Комментарий скрыт
Тебя обидел кто-то?)
Всё-таки без наших как-то не очень..
Варианты ответов упоротые. Я смотрю только интересующие меня виды спорта, а не всё подряд из-за того, что это ОИ или из-за шансов у наших. Но если кого-то из сильнейших не допускают, то зачастую мне не интересно такое смотреть.
Ответ M-7
Согласен абсолютно. Хоккей, биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, - без России и Белоруссии (в биатлоне) это "чемпионат водокачки".
Ответ Бартоломью Робертс
Я посмотрю Аделю, Петю и ФБС. Может шорттрек, если расписание будет удобным.
В лыжных гонках за шведок поболею. У мужиков за полярника, хотя там клебо, наверное, все выкосит.
я буду смотреть шайбу 100 процентов!
Без Губерниева и Конова в качестве журналистов не особо интересно.
там ещё не было самого адекватного варианта ответов - выборочно любимые виды спорта, а не топ-события. в интересных мне видах спорта буду смотреть всё или почти всё, в неинтересных не буду смотреть даже финалы
у меня, собсна, в просмотре ничего не изменилось после бана. я как раньше смотрела определённые виды спорта, так и сейчас буду.
