Тренеры и сервисмены поедут с российскими горнолыжниками на Олимпиаду-2026 в Италию
Тренеры и сервисмены поедут с российскими горнолыжниками на Олимпиаду-2026.
По одному тренеру и сервисмену будут работать с горнолыжниками Юлией Плешковой и Семеном Ефимовым на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Об этом сообщил президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников.
Зимние Игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля. Плешкова и Ефимов выступят в нейтральном статусе.
Источник: ТАСС
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем