Тренеры и сервисмены поедут с российскими горнолыжниками на Олимпиаду-2026 в Италию

Тренеры и сервисмены поедут с российскими горнолыжниками на Олимпиаду-2026.

По одному тренеру и сервисмену будут работать с горнолыжниками Юлией Плешковой и Семеном Ефимовым на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Об этом сообщил президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников.

Зимние Игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля. Плешкова и Ефимов выступят в нейтральном статусе.