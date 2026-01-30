Большунова по ошибке заявили на Moonlight Classic в Италии под казахстанским флагом. Участие российского лыжника в гонке не планируется
Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под казахстанским флагом.
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов был ошибочно заявлен на гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии под казахстанским флагом, его участие в соревнованиях вообще не предполагалось.
Сегодня, 30 января, в Сейзер-Альм пройдет масс-старт классическим стилем на 30 км. Имя Большунова появилось в протоколе под флагом Казахстана, но позже было исключено из списка.
«Мы приносим извинения, но это было ошибкой.
Он находится здесь [в Италии] для тренировок», – сообщили в оргкомитете соревнований.
В прошлом году Большунов уже участвовал в Sudtirol Moonlight Classic и одержал победу.
Первая международная гонка Большунова за 3 года! Выиграл в темноте и пошутил о Трампе
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Большунов, вроде, не случайный парень с деревни, а олимпийский чемпион всё таки
Тоже не понимаю , как можно перепутать сразу и фамилию и флаг , заявить , потом убрать , потом сказать что флаг не тот и вообще он только тренируется , в не участвует.
Особенно странно , что всех остальных участников вроде как правильно заявили
))))