Большунова по ошибке заявили на Moonlight Classic в Италии под казахстанским флагом. Участие российского лыжника в гонке не планируется

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов был ошибочно заявлен на гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии под казахстанским флагом, его участие в соревнованиях вообще не предполагалось.

Сегодня, 30 января, в Сейзер-Альм пройдет масс-старт классическим стилем на 30 км. Имя Большунова появилось в протоколе под флагом Казахстана, но позже было исключено из списка.

«Мы приносим извинения, но это было ошибкой.

Он находится здесь [в Италии] для тренировок», – сообщили в оргкомитете соревнований.

В прошлом году Большунов уже участвовал в Sudtirol Moonlight Classic и одержал победу.

Первая международная гонка Большунова за 3 года! Выиграл в темноте и пошутил о Трампе

Источник: ТАСС
Как можно заявить по ошибке человека на гонку, да ещё и под другим флагом?
Большунов, вроде, не случайный парень с деревни, а олимпийский чемпион всё таки
Ответ Влад Безруков
Как можно заявить по ошибке человека на гонку, да ещё и под другим флагом? Большунов, вроде, не случайный парень с деревни, а олимпийский чемпион всё таки
Видимо, этим занимался тот же юрист из вчерашней новости про заявление о нейтральном статусе 😄
Ответ Влад Безруков
Как можно заявить по ошибке человека на гонку, да ещё и под другим флагом? Большунов, вроде, не случайный парень с деревни, а олимпийский чемпион всё таки
Так на вскидку , рискну предположить , что сотрудники из организации гонки не спят уже дня 3 и у них туман перед глазами .
Тоже не понимаю , как можно перепутать сразу и фамилию и флаг , заявить , потом убрать , потом сказать что флаг не тот и вообще он только тренируется , в не участвует.
Особенно странно , что всех остальных участников вроде как правильно заявили
Саше за 3 часа смогли донести, что для казахов в ГосДуме теплых мест не припасено
Продам воздух для переобувки)
Ответ rustammirzo
Продам воздух для переобувки)
Галя, у нас отмена!
Казах к успеху шел...Не фартануло..
Любителям всяческих теорий, в протоколе было еще 2 "казаха", по факту россияне. Еще час назад с флагом, сейчас без них.
Мы менеджера, кто вносил заявку уволили 2 недели назад
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Мы менеджера, кто вносил заявку уволили 2 недели назад
а денюшки вернут?
))))
А участие казахского гонщика Искандера Yлкенулы часом не планируется?
А под новостью ранее, устроили вакханалию, "слышим звон, но не знаем где он". Не дождавшись комментария Большунова.
Ответ Простой человек
А под новостью ранее, устроили вакханалию, "слышим звон, но не знаем где он". Не дождавшись комментария Большунова.
А он есть, этот комментарий?
Ответ Люблю Женьку
А он есть, этот комментарий?
Об этом и речь шла.
Не прокатило)
Да скорее всего не было никакой ошибки; имею ввиду не про флаг 🇰🇿, а действительно Большунов планировал участие в гонке. Но что-то пошло не так, были видимо возражения.
