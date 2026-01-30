Большунова по ошибке заявили на Moonlight Classic в Италии под казахстанским флагом. Участие российского лыжника в гонке не планируется

Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под казахстанским флагом.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов был ошибочно заявлен на гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии под казахстанским флагом, его участие в соревнованиях вообще не предполагалось.

Сегодня, 30 января, в Сейзер-Альм пройдет масс-старт классическим стилем на 30 км. Имя Большунова появилось в протоколе под флагом Казахстана, но позже было исключено из списка.

«Мы приносим извинения, но это было ошибкой.

Он находится здесь [в Италии] для тренировок», – сообщили в оргкомитете соревнований.

В прошлом году Большунов уже участвовал в Sudtirol Moonlight Classic и одержал победу.

Первая международная гонка Большунова за 3 года! Выиграл в темноте и пошутил о Трампе