Губерниев о Большунове под флагом Казахстана: «Ничего страшного, что он в Италию поехал в таком статусе. Общественность недоумевает? Общественность не сидит в комментариях»

Губерниев не считает проблемой, что Большунова заявили за Казахстан на гонку.

Комментатор Дмитрий Губерниев не видит проблемы в том, что российский лыжник Александр Большунов был заявлен под флагом Казахстана на гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Сегодня в Сейзер-Альм пройдет масс-старт на 30 км классическим стилем. Однако на данный момент имя Большунова пропало из протокола.

«Общественность недоумевает? Общественность ходит на работу и воспитывает детей, а не сидит в комментариях. Люди из комментариев – это не общественность. У Большунова была возможность выступить, и он ей воспользовался. Я не вижу криминала в этом.

Он порадует болельщиков, выступит на международном соревновании. Ничего страшного, что он в Италию поехал в таком статусе. Это же не профессиональное соревнование. Пожелаем Большунову удачи!», – сказал Губерниев.