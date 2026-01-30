Губерниев о Большунове под флагом Казахстана: «Ничего страшного, что он в Италию поехал в таком статусе. Общественность недоумевает? Общественность не сидит в комментариях»
Комментатор Дмитрий Губерниев не видит проблемы в том, что российский лыжник Александр Большунов был заявлен под флагом Казахстана на гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии.
Сегодня в Сейзер-Альм пройдет масс-старт на 30 км классическим стилем. Однако на данный момент имя Большунова пропало из протокола.
«Общественность недоумевает? Общественность ходит на работу и воспитывает детей, а не сидит в комментариях. Люди из комментариев – это не общественность. У Большунова была возможность выступить, и он ей воспользовался. Я не вижу криминала в этом.
Он порадует болельщиков, выступит на международном соревновании. Ничего страшного, что он в Италию поехал в таком статусе. Это же не профессиональное соревнование. Пожелаем Большунову удачи!», – сказал Губерниев.
факт ведь в том, что большунов там сейчас находится (тоже ведь опровергнуть бы не мешало!) и вот вопрос - а зачем ему такие дорогие тренировки именно сейчас и именно в том месте? ;))
значит было либо желание срубить немного евриков в гонке с любителями и/или быть поближе к ОИ, а вдруг всякие там "аппеляции" чудом прокатят. т.е. чтобы быть готовым - с аклиматизацией нормальной
