  Губерниев о Большунове под флагом Казахстана: «Ничего страшного, что он в Италию поехал в таком статусе. Общественность недоумевает? Общественность не сидит в комментариях»
Губерниев о Большунове под флагом Казахстана: «Ничего страшного, что он в Италию поехал в таком статусе. Общественность недоумевает? Общественность не сидит в комментариях»

Губерниев не считает проблемой, что Большунова заявили за Казахстан на гонку.

Комментатор Дмитрий Губерниев не видит проблемы в том, что российский лыжник Александр Большунов был заявлен под флагом Казахстана на гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Сегодня в Сейзер-Альм пройдет масс-старт на 30 км классическим стилем. Однако на данный момент имя Большунова пропало из протокола.

«Общественность недоумевает? Общественность ходит на работу и воспитывает детей, а не сидит в комментариях. Люди из комментариев – это не общественность. У Большунова была возможность выступить, и он ей воспользовался. Я не вижу криминала в этом.

Он порадует болельщиков, выступит на международном соревновании. Ничего страшного, что он в Италию поехал в таком статусе. Это же не профессиональное соревнование. Пожелаем Большунову удачи!», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Sudtirol Moonlight Classic
logoсборная России (лыжные гонки)
logoДмитрий Губерниев
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
Ничего страшного, сказал новоиспечённый киргизский комментатор..
Ответ Shamarin
Сейчас переобуется. Уже написали, что организаторы по ошибке внесли Большунова в протокол соревнований.
"Родина там, где ...па в тепле".
Позвоните Саламычу, он вам текст гимна Казахстана вышлет
Губерниев такой балабол, в очередной раз это доказал. Опровергли уже данную информацию про Большунова, но Губер даже не удосужился проверить, сразу давай комментировать ситуацию. В общем так каждый день его проходить: язык просто треплет всякую чушь и никак он с мозгом не связан, хотя возможно там и нет никакого мозга.
Ответ Петрович
там такое мутное "опровергли" в этой истории, что подобных "опровержений" за сегодня может быть еще десяток. лучше всего дождаться гонки.
факт ведь в том, что большунов там сейчас находится (тоже ведь опровергнуть бы не мешало!) и вот вопрос - а зачем ему такие дорогие тренировки именно сейчас и именно в том месте? ;))
значит было либо желание срубить немного евриков в гонке с любителями и/или быть поближе к ОИ, а вдруг всякие там "аппеляции" чудом прокатят. т.е. чтобы быть готовым - с аклиматизацией нормальной
Я в комментариях просил кого-нибудь позвонить Бородавко или жене Большунова, а позвонили в итоге Губной Гармошке.
Спасибо, блин, большое 🤨 Уж лучше бы мне в утреннюю кашу, как говорил Бен Аффлек из "Джея и Молчаливого Боба"...
Я так понимаю, Губерниевина ОИ тоже собрался ехать под казахским флагом 😅😅😅
Троллинг от казахов 80 уровня. Дима сел в лужу.
Так опровергли уже вроде)
Димуля, пора переобуваться. Большунов никуда не едет.
Общественность, не общественность, что за поток слов? Губерниеву лишь бы языком почесать, смысл в слова он не вкладывает?
