Дмитрий Васильев: «Коростелеву будет очень сложно бороться за медали Олимпийских игр со стероидными норвежцами»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российскому лыжнику Савелию Коростелеву будет сложно бороться за медали Олимпиады-2026.
Зимние Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Коростелев получил допуск в нейтральном статусе.
«В последней мужской гонке [на Кубке мира] Савелий Коростелев стал восьмым, а места перед ним заняли семь норвежцев. И ему будет очень сложно бороться за медали Олимпийских игр со стероидными норвежцами. В той ситуации, когда все эти спортсмены бегут на допинге, а ты только за счет возможностей своего организма.
Поэтому на медали нашему лыжнику рассчитывать сложно. Хотя, конечно, [в гонках] на Олимпиаде будут выступать только четыре норвежских лыжника. Тем не менее, думаю, что эти четверо и будут впереди всех.
Как можно обыграть спортсмена, который откровенно бежит на допинге? Это очень непросто. Поэтому все эти пресловутые справки о терапевтических исключениях, конечно, дают лазейку для мошенничества и просто уничтожают спорт. Чем, в частности, занимаются норвежские лыжники и отчасти биатлонисты из этой страны.
С этим надо разбираться, и [главе Международного олимпийского комитета] Кирсти Ковентри надо ставить вопрос об отмене таких терапевтических исключений», – сказал Васильев.
