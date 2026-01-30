  • Спортс
  Дмитрий Васильев: «Коростелеву будет очень сложно бороться за медали Олимпийских игр со стероидными норвежцами»
16

Дмитрий Васильев: «Коростелеву будет очень сложно бороться за медали Олимпийских игр со стероидными норвежцами»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российскому лыжнику Савелию Коростелеву будет сложно бороться за медали Олимпиады-2026.

Зимние Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Коростелев получил допуск в нейтральном статусе.

«В последней мужской гонке [на Кубке мира] Савелий Коростелев стал восьмым, а места перед ним заняли семь норвежцев. И ему будет очень сложно бороться за медали Олимпийских игр со стероидными норвежцами. В той ситуации, когда все эти спортсмены бегут на допинге, а ты только за счет возможностей своего организма.

Поэтому на медали нашему лыжнику рассчитывать сложно. Хотя, конечно, [в гонках] на Олимпиаде будут выступать только четыре норвежских лыжника. Тем не менее, думаю, что эти четверо и будут впереди всех.

Как можно обыграть спортсмена, который откровенно бежит на допинге? Это очень непросто. Поэтому все эти пресловутые справки о терапевтических исключениях, конечно, дают лазейку для мошенничества и просто уничтожают спорт. Чем, в частности, занимаются норвежские лыжники и отчасти биатлонисты из этой страны.

С этим надо разбираться, и [главе Международного олимпийского комитета] Кирсти Ковентри надо ставить вопрос об отмене таких терапевтических исключений», – сказал Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
16 комментариев
Самому не надоедает ещё? Одно и то же...
Ответ fewral
Самому не надоедает ещё? Одно и то же...
Так он не в себе.
Он не осознаёт масштабы своей ненависти и то , что он говорит
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Так он не в себе. Он не осознаёт масштабы своей ненависти и то , что он говорит
Как-то он комментировал биатлон, ну вполне адекватно. А тут, как будто два разных человека.
Васильеву будет сложно бороться с санитарами, когда они за него возьмутся.
А чего про стероидных шведок молчит?
Васильев, Господин, УСПОКОЙСЯ УЖЕ)))))
Черт, я все пропустил. Всю дорогу норги были чертовыми астматиками, а теперь - бац, стероидные! В норвежском спорте произошла революция?!!
и как же у тебя язык все никак не отсохнет
Стероидный язык Васильва не знает устали...
василев с себасом с одной чашки хлебают -у них ВСЕ НА ДОПИНГЕ -они двое ангелы !!!
Ответ Глеб Вихрев
василев с себасом с одной чашки хлебают -у них ВСЕ НА ДОПИНГЕ -они двое ангелы !!!
В отличии от Себастьяна этого иксперда никто на допинг сейчас регулярно не проверяет.
Опа, проснулся...
он мне не нравится УЖЕ ДАВНО...уже ка главный тренер СУЩЕСТВУЕТ ГУБЕРЕГЛКРЫША...НА ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ СНЯЛСЯ...ТАК ЧТО СРУБИТЬ ЕГО ОЙ ОЙ ОЙ....а кстати его зарубили на олимпиаду...вот прикол
