Дмитрий Васильев: «Коростелеву будет очень сложно бороться за медали Олимпийских игр со стероидными норвежцами»

Васильев: Коростелеву сложно бороться за медали ОИ со стероидными норвежцами.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российскому лыжнику Савелию Коростелеву будет сложно бороться за медали Олимпиады-2026.

Зимние Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Коростелев получил допуск в нейтральном статусе.

«В последней мужской гонке [на Кубке мира] Савелий Коростелев стал восьмым, а места перед ним заняли семь норвежцев . И ему будет очень сложно бороться за медали Олимпийских игр со стероидными норвежцами. В той ситуации, когда все эти спортсмены бегут на допинге, а ты только за счет возможностей своего организма.

Поэтому на медали нашему лыжнику рассчитывать сложно. Хотя, конечно, [в гонках] на Олимпиаде будут выступать только четыре норвежских лыжника. Тем не менее, думаю, что эти четверо и будут впереди всех.

Как можно обыграть спортсмена, который откровенно бежит на допинге? Это очень непросто. Поэтому все эти пресловутые справки о терапевтических исключениях, конечно, дают лазейку для мошенничества и просто уничтожают спорт. Чем, в частности, занимаются норвежские лыжники и отчасти биатлонисты из этой страны.

С этим надо разбираться, и [главе Международного олимпийского комитета] Кирсти Ковентри надо ставить вопрос об отмене таких терапевтических исключений», – сказал Васильев.