  • Губерниев о допуске лыжников: «Большунов будет возвращаться в числе последних, вместе с Вероникой Степановой»
12

Губерниев о допуске лыжников: «Большунов будет возвращаться в числе последних, вместе с Вероникой Степановой»

Губерниев: Большунов и Степанова вернутся на международную арену последними.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что олимпийские чемпионы по лыжным гонкам из России Александр Большунов и Вероника Степанова вернутся на международную арену в числе последних.

В четверг стало известно, что специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), которая занимается связанными с Олимпиадой спорами, не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отказать ему в нейтральном статусе.

– С Большуновым все будет очень непросто с учетом его кейса, так скажем. Он флагман и лицо, участвовал во многих спортивных и не только мероприятиях. Естественно, это все будет максимально задержано и максимально затянуто. Тут никто не удивлен. Он будет возвращаться в числе последних, вместе с Вероникой Степановой.

– Есть ли в этом преценденте недоработка со стороны Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)?

– Если не сроки, то они бы все равно придумали что‑то еще. Разве что в ФЛГР на Трампа напрямую не вышли. Но это не в их компетенции, согласитесь, – сказал Губерниев.

«Странно, что Большунов туда пошел и как его юристы это пропустили». Анцелиович о том, что спецкомиссия CAS не рассмотрела апелляцию лыжника

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoДональд Трамп
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
ФЛГР
Политика
лыжные гонки
12 комментариев
Разве в Анкоридже обсуждались ещё какие-то другие вопросы кроме допуска Большунова и Степановой???😱
Губерниев - Капитан Очевидность!)) Все всё понимают. С самим Губерниевым в части запрета возможности въезда в страны ЕС та же история. Гордиться этим или переживать по этому поводу - каждый сам решит для себя
Судя по свежим новостям, Большунов может вернуться на международные старты быстрее, чем мы все с вами думаем) Кто-нибудь, дозвонитесь до Бородавко или жены Александра 🙏🏻 Фанатки Большунова, хоть какой-нибудь толк от вашей одержимости кумиром должен же быть. Подёргайте там за ниточки, раздобудьте нам инсайды скорей!
Ответ Jauhojarvinousiainen
А Трампу то надо звонить? А то голова кругом от экспертных мнений уже
Ответ TandF
С Трампа надо было начинать 🤨
В общем, в лыжных тг-каналах пишут, что Национальная лыжная ассоциация Казахстана не в курсе каких-либо заявок от Большунова. Судя по всему, просто при регистрации выбрал страну, какую можно было.
Так теперь Губерниев санкционщик и будет в их компании))
Большунов , возможно, и не вернётся.
Мотивация вещь страшная , так просто её не вернуть , тем более когда молодость уже прошла .
А Степановой оно и не надо. Она спокойно станет депутатом , как только публично этого захочет .
Пока на внутренних соревнованиях платят космические призовые , ещё побегает , а потом в думу .
Надо делать ставку на тех , кто сейчас в юниорах . Они ещё нигде не замазаны и мотивации там достаточно
