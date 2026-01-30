Губерниев о допуске лыжников: «Большунов будет возвращаться в числе последних, вместе с Вероникой Степановой»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что олимпийские чемпионы по лыжным гонкам из России Александр Большунов и Вероника Степанова вернутся на международную арену в числе последних.
В четверг стало известно, что специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), которая занимается связанными с Олимпиадой спорами, не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отказать ему в нейтральном статусе.
– С Большуновым все будет очень непросто с учетом его кейса, так скажем. Он флагман и лицо, участвовал во многих спортивных и не только мероприятиях. Естественно, это все будет максимально задержано и максимально затянуто. Тут никто не удивлен. Он будет возвращаться в числе последних, вместе с Вероникой Степановой.
– Есть ли в этом преценденте недоработка со стороны Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)?
– Если не сроки, то они бы все равно придумали что‑то еще. Разве что в ФЛГР на Трампа напрямую не вышли. Но это не в их компетенции, согласитесь, – сказал Губерниев.
В общем, в лыжных тг-каналах пишут, что Национальная лыжная ассоциация Казахстана не в курсе каких-либо заявок от Большунова. Судя по всему, просто при регистрации выбрал страну, какую можно было.
Мотивация вещь страшная , так просто её не вернуть , тем более когда молодость уже прошла .
А Степановой оно и не надо. Она спокойно станет депутатом , как только публично этого захочет .
Пока на внутренних соревнованиях платят космические призовые , ещё побегает , а потом в думу .
Надо делать ставку на тех , кто сейчас в юниорах . Они ещё нигде не замазаны и мотивации там достаточно