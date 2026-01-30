99

Большунов под флагом Казахстана заявлен на гонку Moonlight Classic в Италии

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов под флагом Казахстана заявлен на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic.

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований. Сегодня, 30 января, в Сейзер-Альм пройдет гонка на 30 км классическим стилем. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прошлом году Большунов уже участвовал в Sudtirol Moonlight Classic и одержал победу. Тогда он был заявлен под российским флагом, однако перед стартом организаторы убрали триколор из протокола.

UPD. Организаторы Sudtirol Moonlight Classic-2026 сообщили, что Большунов попал в старт-лист по ошибке, его участие в гонке не планировалось.

