«Странно, что Большунов туда пошел и как его юристы это пропустили». Анцелиович о том, что спецкомиссия CAS не рассмотрела апелляцию лыжника

Юрист Анцелиович объяснила, почему Большунову отказали в рассмотрении дела в CAS.

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила, почему трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не смог обжаловать отказ в нейтральном статусе.

В четверг стало известно, что специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), которая занимается связанными с Олимпиадой спорами, не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отказать ему в нейтральном статусе.

– Как вы понимаете, по какой конкретно причине комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова? Как думаете, вопрос именно в сроке (FIS отказала в нейтральном статусе 24 декабря, а сторона Большунова подала иск 28 января – прим. Спортс’’)? Потому что он опоздал?

– Решение было абсолютно ожидаемое, и немного странно, что он туда пошел и как его юристы это пропустили… Но это было ожидаемое решение. Мы знаем, что CAS работает очень долго и упорно, иногда вынося решение годами, если только стороны не согласовали быстрое рассмотрение. Видимо, он не ожидал, что FIS согласится на быстрое рассмотрение.

Может быть, они это обсуждали. И тогда, конечно, в обычный CAS подавать смысла не было, и они (представители Большунова – прим. Спортс’’) посчитали, что можно пойти в CAS Ad Hoc (специальную комиссию CAS), которая создана исключительно для Игр в Милане.

В компетенцию CAS Ad Hoc входит рассмотрение споров, которые возникли непосредственно во время Олимпиады, либо с момента открытия олимпийской деревни – за 10 дней до Игр. Соответственно, все споры, возникшие за пределами этого окна, не попадают под компетенцию CAS Ad Hoc. И они не могут рассматривать эти споры.

Такие решения выносились практически на каждой Олимпиаде. Каждый спортсмен пытается воспользоваться этой лазейкой, потому что конечно это является огромным преимуществом – быстрое рассмотрение споров перед Олимпиадой. Тем более если есть сомнение, что другая сторона хочет быстро рассматривать дело в основном CAS. Но к сожалению, спорт должен возникнуть или на Олимпиаде, либо за 10 дней до нее. Решение же FIS не выдавать ему нейтральный статус было вынесено за пределами этого 10‑дневного срока.

– В таком случае это же заранее обреченная история, разве нет?

– Есть юридические техники, чтобы попытаться это обойти. Они не всегда работают. Может быть, они это сделали, но по крайней мере CAS не признал эти техники. Мы тоже в нашей практике иногда пытались это сделать, если честно… Может, его юристы и не пытались это сделать, а может, пытались, но это не сработало.

CAS подошел к вопросу формально. И, честно говоря, другого выхода у суда не было. 24 декабря отказали в статусе – идите в обычный CAS, но туда идти бессмысленно, особенно если FIS отказывается быстро рассматривать, – сказала Анцелиович.