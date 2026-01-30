  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Странно, что Большунов туда пошел и как его юристы это пропустили». Анцелиович о том, что спецкомиссия CAS не рассмотрела апелляцию лыжника
15

«Странно, что Большунов туда пошел и как его юристы это пропустили». Анцелиович о том, что спецкомиссия CAS не рассмотрела апелляцию лыжника

Юрист Анцелиович объяснила, почему Большунову отказали в рассмотрении дела в CAS.

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила, почему трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не смог обжаловать отказ в нейтральном статусе.

В четверг стало известно, что специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), которая занимается связанными с Олимпиадой спорами, не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отказать ему в нейтральном статусе.

– Как вы понимаете, по какой конкретно причине комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова? Как думаете, вопрос именно в сроке (FIS отказала в нейтральном статусе 24 декабря, а сторона Большунова подала иск 28 января – прим. Спортс’’)? Потому что он опоздал?

– Решение было абсолютно ожидаемое, и немного странно, что он туда пошел и как его юристы это пропустили… Но это было ожидаемое решение. Мы знаем, что CAS работает очень долго и упорно, иногда вынося решение годами, если только стороны не согласовали быстрое рассмотрение. Видимо, он не ожидал, что FIS согласится на быстрое рассмотрение.

Может быть, они это обсуждали. И тогда, конечно, в обычный CAS подавать смысла не было, и они (представители Большунова – прим. Спортс’’) посчитали, что можно пойти в CAS Ad Hoc (специальную комиссию CAS), которая создана исключительно для Игр в Милане.

В компетенцию CAS Ad Hoc входит рассмотрение споров, которые возникли непосредственно во время Олимпиады, либо с момента открытия олимпийской деревни – за 10 дней до Игр. Соответственно, все споры, возникшие за пределами этого окна, не попадают под компетенцию CAS Ad Hoc. И они не могут рассматривать эти споры.

Такие решения выносились практически на каждой Олимпиаде. Каждый спортсмен пытается воспользоваться этой лазейкой, потому что конечно это является огромным преимуществом – быстрое рассмотрение споров перед Олимпиадой. Тем более если есть сомнение, что другая сторона хочет быстро рассматривать дело в основном CAS. Но к сожалению, спорт должен возникнуть или на Олимпиаде, либо за 10 дней до нее. Решение же FIS не выдавать ему нейтральный статус было вынесено за пределами этого 10‑дневного срока.

– В таком случае это же заранее обреченная история, разве нет?

– Есть юридические техники, чтобы попытаться это обойти. Они не всегда работают. Может быть, они это сделали, но по крайней мере CAS не признал эти техники. Мы тоже в нашей практике иногда пытались это сделать, если честно… Может, его юристы и не пытались это сделать, а может, пытались, но это не сработало.

CAS подошел к вопросу формально. И, честно говоря, другого выхода у суда не было. 24 декабря отказали в статусе – идите в обычный CAS, но туда идти бессмысленно, особенно если FIS отказывается быстро рассматривать, – сказала Анцелиович.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoFIS
лыжные гонки
logoCAS
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
Анна Анцелиович
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В общем на словах он суперпатриот , а на деле пытался нейтралом проникнуть .....
Ответ Vasily Ivanov
В общем на словах он суперпатриот , а на деле пытался нейтралом проникнуть .....
На словах он Лев Толстой, а на деле....
Ответ Vasily Ivanov
В общем на словах он суперпатриот , а на деле пытался нейтралом проникнуть .....
Комментарий удален модератором
Большунов хотел пихнуть свою аппеляцию по традиции, но не вышло
Вся суть российских патриотов….🤣
Ответ Простой человек
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Мой комментарий, удалили, ладно. Новость последнюю читал- Большунова заявили по ошибке. Так что ты птица -Обломинго.
Да у Большика с головой всегда было не очень - печать интеллекта обошла его чело стороной🤷‍♂️
Обычно ему не отказывали в спорных вопросах.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Вик Уайлд: «По-прежнему считаю, что Олимпиада-2030 для меня реальна. Моя цель – достичь физического расцвета в 45 лет»
вчера, 20:01
Уайлд об Олимпиаде-2026: «Надеюсь, что все 13 российских спортсменов выиграют свои соревнования. Желаю им всего наилучшего»
вчера, 19:17
Линдси Вонн примет участие в Олимпиаде-2026, несмотря на разрыв крестообразной связки
вчера, 16:14
МОК включил выступления Большунова, Казакевич и Елистратова в видеоролики, посвященные предыдущим Олимпиадам
вчера, 15:25
Все россияне, которые будут выступать на Олимпиаде-2026, прошли допинг-тестирование
вчера, 14:46
«Пусть сила спорта заставит оружие замолчать». Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время зимних Игр-2026
вчера, 14:38
У норвежских прыгунов с трамплина украли экипировку на Кубке мира в Германии
вчера, 11:35
Михаил Дегтярев: «Все мы хотим, чтобы Россия была представлена на главном турнире планеты полноценно, но сейчас не время хлопать дверью»
вчера, 10:49
На Олимпиаде-2026 будут запрещены вувузелы, фрисби, ролики, гироподы и складные стулья
вчера, 09:24
Российские флаги запрещено проносить на олимпийские объекты в Милане и Кортина-д’Ампеццо
вчера, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Рекомендуем