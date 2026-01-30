  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вылегжанин об Олимпиаде: «Если все пройдет без неожиданностей, с хорошим самочувствием, то Коростелев и Непряева могут бороться за медали»
1

Вылегжанин об Олимпиаде: «Если все пройдет без неожиданностей, с хорошим самочувствием, то Коростелев и Непряева могут бороться за медали»

Вылегжанин считает, что Коростелев и Непряева могут бороться за медали Олимпиады.

Чемпион мира и трехкратный олимпийский призер Сочи-2014 по лыжным гонкам Максим Вылегжанин считает, что у всех спортсменов есть шанс победить на Играх.

Российские лыжники Савелий Коростелев выступят на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля.

«Оба атлета молодые, очень хорошо, что они участвовали в Кубке мира, набрались опыта. Думаю, у всех спортсменов, выходящих на старт Олимпийских игр, есть шансы на победу. Если все пройдет без неожиданностей, с хорошим самочувствием, то они могут бороться за медали. Очень здорово, что пусть и в нейтральном статусе, но мы видим хотя бы двух наших лыжников», – сказал Вылегжанин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
logoКубок мира
logoМаксим Вылегжанин
logoДарья Непряева
logoСавелий Коростелев
лыжные гонки
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Максимум: деревянные😂
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Вик Уайлд: «По-прежнему считаю, что Олимпиада-2030 для меня реальна. Моя цель – достичь физического расцвета в 45 лет»
вчера, 20:01
Уайлд об Олимпиаде-2026: «Надеюсь, что все 13 российских спортсменов выиграют свои соревнования. Желаю им всего наилучшего»
вчера, 19:17
Линдси Вонн примет участие в Олимпиаде-2026, несмотря на разрыв крестообразной связки
вчера, 16:14
МОК включил выступления Большунова, Казакевич и Елистратова в видеоролики, посвященные предыдущим Олимпиадам
вчера, 15:25
Все россияне, которые будут выступать на Олимпиаде-2026, прошли допинг-тестирование
вчера, 14:46
«Пусть сила спорта заставит оружие замолчать». Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время зимних Игр-2026
вчера, 14:38
У норвежских прыгунов с трамплина украли экипировку на Кубке мира в Германии
вчера, 11:35
Михаил Дегтярев: «Все мы хотим, чтобы Россия была представлена на главном турнире планеты полноценно, но сейчас не время хлопать дверью»
вчера, 10:49
На Олимпиаде-2026 будут запрещены вувузелы, фрисби, ролики, гироподы и складные стулья
вчера, 09:24
Российские флаги запрещено проносить на олимпийские объекты в Милане и Кортина-д’Ампеццо
вчера, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Рекомендуем