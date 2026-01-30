Вылегжанин об Олимпиаде: «Если все пройдет без неожиданностей, с хорошим самочувствием, то Коростелев и Непряева могут бороться за медали»

Вылегжанин считает, что Коростелев и Непряева могут бороться за медали Олимпиады.

Чемпион мира и трехкратный олимпийский призер Сочи-2014 по лыжным гонкам Максим Вылегжанин считает, что у всех спортсменов есть шанс победить на Играх.

Российские лыжники Савелий Коростелев выступят на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля.

«Оба атлета молодые, очень хорошо, что они участвовали в Кубке мира, набрались опыта. Думаю, у всех спортсменов, выходящих на старт Олимпийских игр, есть шансы на победу. Если все пройдет без неожиданностей, с хорошим самочувствием, то они могут бороться за медали. Очень здорово, что пусть и в нейтральном статусе, но мы видим хотя бы двух наших лыжников», – сказал Вылегжанин.