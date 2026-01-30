  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Панжинский: «Уверен, что Непряевой и Коростелеву не стоит идти на церемонию открытия Олимпиады-2026»
4

Александр Панжинский: «Уверен, что Непряевой и Коростелеву не стоит идти на церемонию открытия Олимпиады-2026»

Панжинский: уверен, Непряевой и Коростелеву не стоит идти на открытие Игр-2026.

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой не стоит ходить на церемонию открытия Милана-2026.

Российские спортсмены не допущены к церемонии, но могут посетить ее в качестве зрителей.

«Все зависит от того, на какой день старт после церемонии открытия. Я уверен, что Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву не стоит идти на церемонию открытия.

Я не вижу смысла появляться там, учитывая, что не будет флага нашей страны, и то, что Милан находится далеко от трасс. Пропуск церемонии открытия будет самым разумным решением», – рассказал Панжинский.

Церемония открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане пройдет 6 февраля.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoОлимпиада-2026
открытие
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАлександр Панжинский
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoДарья Непряева
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну все поперли советы от " бывалых и мудрых " пенсов -туда не ходи , там не стой , это не ешь.
Ответ Глеб Вихрев
Ну все поперли советы от " бывалых и мудрых " пенсов -туда не ходи , там не стой , это не ешь.
Да не, Панжинский никогда таким не занимался. Тут просто вырвано из контекста обсуждения именно подготовки к первому старту и такое размышление, вполне здравое.
Хотя, конечно, такое событие грандиозное. Я бы посетил на месте спортсменов
Думаю, сами разберутся
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Девятьяров об Олимпиаде: «Если все обстоятельства сложатся нормально, бороться за медали смогут и Коростелев, и Непряева»
29 января, 12:26
Крянин о Коростелеве и Непряевой на ОИ: «Если они привезут хотя бы медальку в этих трудных условиях – уже будет хороший результат»
28 января, 15:15
Дмитрий Губерниев: «Шансы стать призером Олимпиады у Коростелева есть, впрочем, как и у Непряевой. Понятно, что у Савелия они больше»
27 января, 14:03
Рекомендуем
Главные новости
Вик Уайлд: «По-прежнему считаю, что Олимпиада-2030 для меня реальна. Моя цель – достичь физического расцвета в 45 лет»
вчера, 20:01
Уайлд об Олимпиаде-2026: «Надеюсь, что все 13 российских спортсменов выиграют свои соревнования. Желаю им всего наилучшего»
вчера, 19:17
Линдси Вонн примет участие в Олимпиаде-2026, несмотря на разрыв крестообразной связки
вчера, 16:14
МОК включил выступления Большунова, Казакевич и Елистратова в видеоролики, посвященные предыдущим Олимпиадам
вчера, 15:25
Все россияне, которые будут выступать на Олимпиаде-2026, прошли допинг-тестирование
вчера, 14:46
«Пусть сила спорта заставит оружие замолчать». Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время зимних Игр-2026
вчера, 14:38
У норвежских прыгунов с трамплина украли экипировку на Кубке мира в Германии
вчера, 11:35
Михаил Дегтярев: «Все мы хотим, чтобы Россия была представлена на главном турнире планеты полноценно, но сейчас не время хлопать дверью»
вчера, 10:49
На Олимпиаде-2026 будут запрещены вувузелы, фрисби, ролики, гироподы и складные стулья
вчера, 09:24
Российские флаги запрещено проносить на олимпийские объекты в Милане и Кортина-д’Ампеццо
вчера, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Рекомендуем