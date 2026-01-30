Александр Панжинский: «Уверен, что Непряевой и Коростелеву не стоит идти на церемонию открытия Олимпиады-2026»

Панжинский: уверен, Непряевой и Коростелеву не стоит идти на открытие Игр-2026.

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой не стоит ходить на церемонию открытия Милана-2026.

Российские спортсмены не допущены к церемонии, но могут посетить ее в качестве зрителей.

«Все зависит от того, на какой день старт после церемонии открытия. Я уверен, что Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву не стоит идти на церемонию открытия.

Я не вижу смысла появляться там, учитывая, что не будет флага нашей страны, и то, что Милан находится далеко от трасс. Пропуск церемонии открытия будет самым разумным решением», – рассказал Панжинский.

Церемония открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане пройдет 6 февраля.