Александр Панжинский: «Уверен, что Непряевой и Коростелеву не стоит идти на церемонию открытия Олимпиады-2026»
Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой не стоит ходить на церемонию открытия Милана-2026.
Российские спортсмены не допущены к церемонии, но могут посетить ее в качестве зрителей.
«Все зависит от того, на какой день старт после церемонии открытия. Я уверен, что Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву не стоит идти на церемонию открытия.
Я не вижу смысла появляться там, учитывая, что не будет флага нашей страны, и то, что Милан находится далеко от трасс. Пропуск церемонии открытия будет самым разумным решением», – рассказал Панжинский.
Церемония открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане пройдет 6 февраля.
