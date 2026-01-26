Сергей Крянин: «Уровень тренированности у Коростелева и Непряевой позволяет бороться за медали»

Крянин: уровень тренированности Коростелева позволяет бороться за медали.

Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о форме Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой перед стартом Олимпиады-2026.

«Спортсмены находятся в хорошей форме. Те места, которые они показывали, при определенных обстоятельствах дают возможность бороться за медали. Все, кто стабильно попадает в десятку, имеют шанс при удачном стечении обстоятельств не просто получить, а именно заработать медаль.



Сейчас нужно просто делать то, что всегда делали, и тогда получится тот результат, который должен получиться. Уровень тренированности у них позволяет бороться за медали. Если на этом этапе начинать делать что-то неестественное, можно только навредить. Они знают, что делать, и делают все правильно. Тем более связь с тренерами у них есть: если возникают вопросы, они сразу обращаются к тренерскому штабу.



На Кубке мира у норвежцев больше квот, у других стран тоже, а у нашей сборной допущен всего один спортсмен или одна спортсменка, поэтому условия изначально более сложные. Тем не менее они показывают результат. На Олимпиаде на старт выходят по четыре человека от страны, и это меняет расстановку сил», – сказал Крянин.

Также он оценил форму норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо.

«Я думаю, что Клэбо – опытный боец. Удержит или улучшит ли он форму к Олимпиаде? Он умеет выводить форму к пиковым значениям именно к тем стартам, которые ему нужны. Его средний уровень выступлений на Кубке мира показывает, что он находится на очень высоком уровне. Это очень одаренный спортсмен, и он доказывает это своими результатами», – цитирует Крянина РИА Новости.