  • Сергей Крянин: «Уровень тренированности у Коростелева и Непряевой позволяет бороться за медали»
Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о форме Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой перед стартом Олимпиады-2026. 

«Спортсмены находятся в хорошей форме. Те места, которые они показывали, при определенных обстоятельствах дают возможность бороться за медали. Все, кто стабильно попадает в десятку, имеют шанс при удачном стечении обстоятельств не просто получить, а именно заработать медаль.
 
Сейчас нужно просто делать то, что всегда делали, и тогда получится тот результат, который должен получиться. Уровень тренированности у них позволяет бороться за медали. Если на этом этапе начинать делать что-то неестественное, можно только навредить. Они знают, что делать, и делают все правильно. Тем более связь с тренерами у них есть: если возникают вопросы, они сразу обращаются к тренерскому штабу.
 
На Кубке мира у норвежцев больше квот, у других стран тоже, а у нашей сборной допущен всего один спортсмен или одна спортсменка, поэтому условия изначально более сложные. Тем не менее они показывают результат. На Олимпиаде на старт выходят по четыре человека от страны, и это меняет расстановку сил», – сказал Крянин.

Также он оценил форму норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо.

«Я думаю, что Клэбо – опытный боец. Удержит или улучшит ли он форму к Олимпиаде? Он умеет выводить форму к пиковым значениям именно к тем стартам, которые ему нужны. Его средний уровень выступлений на Кубке мира показывает, что он находится на очень высоком уровне. Это очень одаренный спортсмен, и он доказывает это своими результатами», – цитирует Крянина РИА Новости.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Крянин или еще тот аналитик, или так обязательно надо говорить, или он просто смеется над нами. Какие медали, особенно у Непряевой, назвал хотя бы один вид , где она ( Непряева)), или он ( Коростелев), могут быть близко к медалям, я ужу не говорю их завоевать? Я несомненно болельщик и очень переживаю за наших лыжников, но бросаться такими заявлениями, надо обладать реальными фактами или фантастическим оптимизмом, граничащим с откровенными фантазиями. Есть вообще хоть кто-то в лыжах, чтобы реально оценивали возможности наших представителей, я имею ввиду болельщиков и специалистов. Десятка для Коростелева будет хорошим результатом, а Непряева, это в лучшем случае 15. Хотел бы ошибиться и буду рад если ошибусь, но ничего другого не предвижу.
Борьба за десятку как и на кубке мира, если бы бегали с начала сезона на мире, то безусловно шансы на медали были бы .
Ответ поборник истины
Борьба за десятку как и на кубке мира, если бы бегали с начала сезона на мире, то безусловно шансы на медали были бы .
И сервис был бы как у всех - нормальный.
Они оба слили на последней двадцатке в контактной гонке (где нам был обещан невиданный прорыв💪) по 15 секунд победителю и призёрам на последних 2,5 километрах! Это же насколько надо этим высокотоенированным лыжникам опережать соперников к этой отметке в олимпийских гонках, чтобы бороться за призы?🤔
