24

Александр Панжинский: «Наши спортсмены показали на Кубке мира, что уровень российского спринта в лыжных гонках сильно просел»

Панжинский: уровень российского спринта в лыжных гонках сильно просел.

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский заявил, что уровень российских лыжников в спринте сильно просел.

«Наши спортсмены показали на Кубке мира, что уровень российского спринта в лыжных гонках сильно просел.

Тем не менее у нас есть талантливая молодежь, которая умеет адаптироваться к условиям искусственного снега, быстрой лыжни, высокогорных стартов.

Самое главное, что спустя полтора месяца после возвращения мы стучимся на пьедестал почета, мы уже рядом», – сказал Панжинский. 

На Кубке мира в нейтральном статусе выступают Савелий Коростелев и Дарья Непряева. В спринтерских гонках им удалось только один раз пройти квалификацию. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
А мне нравятся наши соревнования, интересно смотреть, болеть за спортсменов из своей области, раньше их и не знал.
Как будьто коростелев у нас топовый спринтер.
Ответ grag68
Как будьто коростелев у нас топовый спринтер.
Это правда. Но другая правда в том, что топовых у нас в принципе нет ни у женщин ни у мужчин. Средненькая масса
Ответ Guillermo
Это правда. Но другая правда в том, что топовых у нас в принципе нет ни у женщин ни у мужчин. Средненькая масса
Теретьев хоть раз но обыгрывал Клебо в спринте.Много таких в Европе? Да и другие Горбунов.Осипов,Ардашев точно не слабея Савелия в спринте.Я даже думаю что сильнее.
Вот бы и с Крюковым возрождали потерянные спринтерские навыки молодежи. А то такие спецы в шоу, типа "Титаны" подались, как и комментирование.
Отсутствие международных соревнований сказалось на результатах российских спортсменов - это очевидный факт, но это вопрос не только к лыжникам, но и к руководству федерации и конечно же тренерам! Сравнивая результаты показанные на КМ и результаты на КР видно какова разница!
Ответ Сергей Жарковский
Отсутствие международных соревнований сказалось на результатах российских спортсменов - это очевидный факт, но это вопрос не только к лыжникам, но и к руководству федерации и конечно же тренерам! Сравнивая результаты показанные на КМ и результаты на КР видно какова разница!
Что вы там сравниваете то?
Ответ Сергей Жарковский
Отсутствие международных соревнований сказалось на результатах российских спортсменов - это очевидный факт, но это вопрос не только к лыжникам, но и к руководству федерации и конечно же тренерам! Сравнивая результаты показанные на КМ и результаты на КР видно какова разница!
Как можно сравнивать по одному игроку, не имеющего опыта на международных соревнованиях,без всей команды.
У нас уровень экспертизы просел, много всяких Панжинских с одной наградой за всю карьеру. Коростелев не входит в топ спринтеров, на кубке России есть гораздо быстрее ребятки
Ответ Banditogangsterito
У нас уровень экспертизы просел, много всяких Панжинских с одной наградой за всю карьеру. Коростелев не входит в топ спринтеров, на кубке России есть гораздо быстрее ребятки
Ему с Крюковым повезло, что Полтаранен норвежца заволил , а так могло сложиться все по другому.
Все время пишут , что мы на уровне мировых стандартов🤣
А там выступали все наши спортсмены? Хватит чушь пороть
Первые 7 - норвежцы . Восьмой - наш . ( Единственный от нас , сильный гонщик , но не самый - самый из русских ...) . И мы - " просели " . Сильно просели . А какой эпитет тогда подобрать для шведов, финнов , французов , швейцарцев, австрийцев , немцев , которые ниже Коростелева ? " Уровень умер " ?
Ответ Игорь Ерин
Первые 7 - норвежцы . Восьмой - наш . ( Единственный от нас , сильный гонщик , но не самый - самый из русских ...) . И мы - " просели " . Сильно просели . А какой эпитет тогда подобрать для шведов, финнов , французов , швейцарцев, австрийцев , немцев , которые ниже Коростелева ? " Уровень умер " ?
Многие сильные спринтеры здесь не участвовали
Ответ Игорь Ерин
Первые 7 - норвежцы . Восьмой - наш . ( Единственный от нас , сильный гонщик , но не самый - самый из русских ...) . И мы - " просели " . Сильно просели . А какой эпитет тогда подобрать для шведов, финнов , французов , швейцарцев, австрийцев , немцев , которые ниже Коростелева ? " Уровень умер " ?
Вы говорите про дистанционную гонку, а Панжинский - про спринты. И там Савелий выбыл уже в четвертьфинале. Плюс это первый раз, когда он и Дарья прошли квалификацию. Для этого им потребовалось 4 попытки вроде.
А мы так поняли, что мы на уровне мировых топов_ Савва чуть Клэбо в спринте не обогнал😅
Не результаты просели, а на спринт забили)))) начнут работать, результаты придут
Лыжи в Telegram
