Александр Панжинский: «Наши спортсмены показали на Кубке мира, что уровень российского спринта в лыжных гонках сильно просел»

Панжинский: уровень российского спринта в лыжных гонках сильно просел.

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский заявил, что уровень российских лыжников в спринте сильно просел.

«Наши спортсмены показали на Кубке мира, что уровень российского спринта в лыжных гонках сильно просел.

Тем не менее у нас есть талантливая молодежь, которая умеет адаптироваться к условиям искусственного снега, быстрой лыжни, высокогорных стартов.

Самое главное, что спустя полтора месяца после возвращения мы стучимся на пьедестал почета, мы уже рядом», – сказал Панжинский.

На Кубке мира в нейтральном статусе выступают Савелий Коростелев и Дарья Непряева. В спринтерских гонках им удалось только один раз пройти квалификацию.