Этап Кубка мира по ски-альпинизму в Андорре отменен из-за непогоды
Этап Кубка мира по ски-альпинизму в Андорре не состоится из-за непогоды.
Этап Кубка мира по ски-альпинизму в Андорре отменен из-за снегопада и сильного ветра.
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).
На турнире должен был выступит россиянин Никита Филиппов. Ранее он завоевал бронзу в спринте на Кубке мира во Франции – первую медаль КМ в карьере.
Филиппов выступит на Олимпийских играх в Милане в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISMF
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Обидно. Всего один этап до ОИ остался, причем всего через пять дней, и все в тех же Пиренеях. Пишут что под метр свежего снега навалило.
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости