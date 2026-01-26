Этап Кубка мира по ски-альпинизму в Андорре отменен из-за непогоды

Этап Кубка мира по ски-альпинизму в Андорре не состоится из-за непогоды.

Этап Кубка мира по ски-альпинизму в Андорре отменен из-за снегопада и сильного ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).

На турнире должен был выступит россиянин Никита Филиппов. Ранее он завоевал бронзу в спринте на Кубке мира во Франции – первую медаль КМ в карьере.

Филиппов выступит на Олимпийских играх в Милане в нейтральном статусе.