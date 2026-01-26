Александр Панжинский: «Недопуск на главные старты бьет по мотивации Большунова»
Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский считает, что недопуск к международным стартом влияет на мотивацию Александр Большунова.
– В этом сезоне Александр одержал только две победы на Кубке России. Как думаете, недопуск на Олимпийские игры на него психологически сильно влияет?
– Очень сильно влияет. На таких состоявшихся спортсменов, как Александр Большунов, недопуск на главные старты мировой лыжни сказывается максимально сильно. Это бьет по его мотивации. У него есть ребенок, семья. Он всего добился в спорте. И, конечно же, готовиться к Кубкам России – для него это не тот уровень мотивации, чтобы отдаваться тренировочному процессу полностью. В лыжных гонках по‑другому выигрывать не получится.
Александр в Казани в Мирном выиграл две дистанции. Но я понимаю, что он сейчас показывает не свой максимум. Он может больше. Вопрос, дадут ли ему нужную мотивацию, чтобы вновь выйти на вершину, – сказал Панжинский.
Кстати не было информации по недопуску от него самого или говорящего за него Бородавко. Про отказ Пеклецовой и Ардашеву узнали.
Если бы была потеря, так он бы уже давно завершил спокойно (как делают многие спортсмены после ОИ), т.к. имеет все существующие титулы и звания, но он любит свою работу и наслаждается лыжами. Парень трудяга. Сане удачи, всегда ждём на лыжне.
"Если честно, то мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования.
Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу. Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь (на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области )" и, что еще, про настоящий ЧМ в Малиновке (С)
"Корр. – Тут чемпионат мира параллельно стартовал…
Больш. – Если честно, мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования. Лучше соревноваться там, где нас ждут. Сейчас в России проводятся отличные старты, организуются трансляции, здесь можно показывать высокие скорости. Посмотрите сколько болельщиков, – кивнул он на толпу, которая потом будет фоткаться с ним минут 30.
Корр. – Грязные, потому что российскую сборную туда не пускают не по спортивному принципу?
Больш. – Конечно. Все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу.
Корр. - – Еще один момент. Вас с Непряевой сначала включили в официальный промо-ролик ЧМ, а потом организаторы извинялись за это.
Больш.- Для нас чемпионат мира проходит здесь. Мы живем своей жизнью: тут нас любят, поддерживают и уважают. Поэтому я даже не собираюсь смотреть Планицу. Да и многие болельщики, знаю, тоже. Зачем? Когда можно смотреть и популяризировать наш вид спорта в нашей стране. Россия способна проводить зрелищные соревнования.
Корр – Но соперничать с норвежцами – интересно.
Больш. – Конечно. Но зачем расстраиваться, если люди ставят другие приоритеты? Для них спорт не на первом месте? Если нет, то нет – до свидания.