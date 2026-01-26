Александр Панжинский: «Недопуск на главные старты бьет по мотивации Большунова»

Панжинский: недопуск на Олимпиаду бьет по мотивации Большунова.

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский считает, что недопуск к международным стартом влияет на мотивацию Александр Большунова.

– В этом сезоне Александр одержал только две победы на Кубке России. Как думаете, недопуск на Олимпийские игры на него психологически сильно влияет?

– Очень сильно влияет. На таких состоявшихся спортсменов, как Александр Большунов, недопуск на главные старты мировой лыжни сказывается максимально сильно. Это бьет по его мотивации. У него есть ребенок, семья. Он всего добился в спорте. И, конечно же, готовиться к Кубкам России – для него это не тот уровень мотивации, чтобы отдаваться тренировочному процессу полностью. В лыжных гонках по‑другому выигрывать не получится.

Александр в Казани в Мирном выиграл две дистанции. Но я понимаю, что он сейчас показывает не свой максимум. Он может больше. Вопрос, дадут ли ему нужную мотивацию, чтобы вновь выйти на вершину, – сказал Панжинский.