Александр Панжинский: «Недопуск на главные старты бьет по мотивации Большунова»

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский считает, что недопуск к международным стартом влияет на мотивацию Александр Большунова.

– В этом сезоне Александр одержал только две победы на Кубке России. Как думаете, недопуск на Олимпийские игры на него психологически сильно влияет?

– Очень сильно влияет. На таких состоявшихся спортсменов, как Александр Большунов, недопуск на главные старты мировой лыжни сказывается максимально сильно. Это бьет по его мотивации. У него есть ребенок, семья. Он всего добился в спорте. И, конечно же, готовиться к Кубкам России – для него это не тот уровень мотивации, чтобы отдаваться тренировочному процессу полностью. В лыжных гонках по‑другому выигрывать не получится.

Александр в Казани в Мирном выиграл две дистанции. Но я понимаю, что он сейчас показывает не свой максимум. Он может больше. Вопрос, дадут ли ему нужную мотивацию, чтобы вновь выйти на вершину, – сказал Панжинский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
logoКубок России
отстранение и возвращение России
logoАлександр Панжинский
logoсборная России (лыжные гонки)
То есть уже 4 года без стартов и мотивация была и в тот сезон когда выносил всех, а именно на 4ый когда Савелия допустили она вдруг упала ...
Кстати не было информации по недопуску от него самого или говорящего за него Бородавко. Про отказ Пеклецовой и Ардашеву узнали.
Мотивация у него пропала еще в прошлом сезоне, мне кажется. Сначала цель была - общий зачет кубка России, скорее всего. Его взял. Потом - рекорд из побед. Поставил. В прошлом сезоне уже пошел спад, но, возможно, поставил цель собрать золото на ЧР, три золота получил. И, может быть, действительно дело и в Коростелеве. Большунов видит, что его соперник бегает на КМ, а у него шансов нет. Вот и итог. У тех же Коростелева и Ардашева была мотивация - сначала обыграть Большунова, потом взять общий зачет. Они и держались. Вообще, если послушать Дениса, то у него сначала тоже был интерес к КР, сейчас его нет.
Соглашусь, если взять (Червоткин, Спицов, Мальцев, Большунов, Якимушкин и т п) теряется мотивация как ни крути, у кого то раньше у кого то позже! Они в спорте с детских лет. Хочется выигрывать у лучших и быть лучшим среди лучших! ЧР и КР при всем уважении к спортсменам далеко не этот уровень, тут разьве что контрактные обязательства выходят на первый план!
Неделю назад на скиатлоне 20 км что-то не видно о никакой потери мотивации, Саша не бежал в толпе. а ушёл в отрыв и спокойно финишировал первым.
Если бы была потеря, так он бы уже давно завершил спокойно (как делают многие спортсмены после ОИ), т.к. имеет все существующие титулы и звания, но он любит свою работу и наслаждается лыжами. Парень трудяга. Сане удачи, всегда ждём на лыжне.
Ему срочно нужен КМ. Правда, сейчас хейтерье начнет писать: «Какой КМ, если не может на КР?» Будет КМ, будет мотивация, будет цель, цель - это привычные Большуновские тренировки, тренировки - это возвращение к нормальным для Большунова результатам. Понятно, что сразу результат не придет, но он возможен. А пока что будет регресс.
сдулся он................
Sudtirol Moonlight 2026 ждёт
А чего с Большуновым случилось, не забылось и захотелось опять, в непонятных/грязных соревнованиях поучаствовать о которых и говорить не хотел, но сказал ? )
"Если честно, то мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования.
Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу. Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь (на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области )" и, что еще, про настоящий ЧМ в Малиновке (С)
А вам всё что вы прочитали Большунов сказал? Сами придумали, сами спросили, сами ответили. Я бы написала как это называется, но цензура не пропустит. Думаю, вы поняли
Ну.. вот диалог весь, ничего провокационного у него не спросили, не ответили за него, скорее корреспондент наоборот, сгладить хотел, а от Большунова, столько слов в жизни, никогда не слышали раньше )

"Корр. – Тут чемпионат мира параллельно стартовал…
Больш. – Если честно, мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования. Лучше соревноваться там, где нас ждут. Сейчас в России проводятся отличные старты, организуются трансляции, здесь можно показывать высокие скорости. Посмотрите сколько болельщиков, – кивнул он на толпу, которая потом будет фоткаться с ним минут 30.
Корр. – Грязные, потому что российскую сборную туда не пускают не по спортивному принципу?
Больш. – Конечно. Все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу.
Корр. - – Еще один момент. Вас с Непряевой сначала включили в официальный промо-ролик ЧМ, а потом организаторы извинялись за это.
Больш.- Для нас чемпионат мира проходит здесь. Мы живем своей жизнью: тут нас любят, поддерживают и уважают. Поэтому я даже не собираюсь смотреть Планицу. Да и многие болельщики, знаю, тоже. Зачем? Когда можно смотреть и популяризировать наш вид спорта в нашей стране. Россия способна проводить зрелищные соревнования.
Корр – Но соперничать с норвежцами – интересно.
Больш. – Конечно. Но зачем расстраиваться, если люди ставят другие приоритеты? Для них спорт не на первом месте? Если нет, то нет – до свидания.
