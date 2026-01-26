Тренер горнолыжницы Плешковой: «Я так понимаю, она отобралась по рейтингу на Олимпиаду. По парням пока остаются вопросы»
Тренер горнолыжницы Плешковой сообщил, что она отобралась на Олимпиаду.
Кирилл Копылов, тренер российской горнолыжницы Юлии Плешковой, сообщил, что спортсменка выступит на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Я так понимаю, что она отобралась по рейтингу на Олимпиаду. По парням пока еще остаются вопросы. Из троих одного будут выбирать», – сказал Копылов.
Ранее стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предоставила российским горнолыжникам две олимпийские квоты.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости